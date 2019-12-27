墨西哥炼油厂罗生门 中称提供亿元协助建油厂

(德国之声中文网) 中国驻墨西哥大使祝青桥周一 (1月13日) 表示，中国工商银行与中国银行将提供6亿美元的贷款，协助墨西哥在该国东南方的多斯博卡斯港 (Dos Bocas) 建造一个炼油厂。这座炼油厂是墨西哥总统奥夫拉多尔 (Andres Manuel Lopez Obrador) 上任后一直强打的基础建设计划。

然而，路透社报导，目前外界都不清楚中国的两家银行是以什么形式来资助这项工程。墨西哥能源部长纳何乐 (Rocio Nahle) 在接受当地电台访问时表示，墨西哥将用纳税人的钱来建造这个炼油厂。他说：「直至今日，这项建设都是用墨西哥政府的公帑建造的。 」墨西哥政府表示，整个炼油厂工程预计将斥资80亿美元，但专家却认为这个预估太过乐观。

根据统计，这座墨西哥最大的炼油厂完工后，每天可产出34万桶原油。 纳何乐也向墨西哥电台表示，她不确定负责炼油厂工程的包商是否有向中国银行申请贷款。 她说：「中国银行可能有贷款可参与炼油厂工程的包商，但我不清楚相关细节。 」

墨西哥总统奥夫拉多尔称该国将花3年打造这座炼油厂，他希望这座炼油厂能降低墨西哥的原油进口量。墨西哥官方数字统计，该国每天约从美国进口80多万桶汽油与柴油。

去年5月，墨西哥曾对外宣布由于参与招标的公司报价太高，超出政府预估的80亿美元的预算，导致该炼油厂的招标无效。然而，政府预估的预算遭外界批评与实际所需的资金不符。

杨威廉/夏立民 (路透社)