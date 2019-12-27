墨西哥炼油厂罗生门 中称提供亿元协助建油厂

路透社报导，中国驻墨西哥官员表示，两间中国银行将提供墨西哥数亿美元的资金来建造该国最大的炼油厂，但墨西哥官员却在访问中表示该工程主要由墨西哥政府的公帑资助，双方说法不一致。
(德国之声中文网) 中国驻墨西哥大使祝青桥周一 (1月13日) 表示，中国工商银行与中国银行将提供6亿美元的贷款，协助墨西哥在该国东南方的多斯博卡斯港 (Dos Bocas) 建造一个炼油厂。这座炼油厂是墨西哥总统奥夫拉多尔 (Andres Manuel Lopez Obrador) 上任后一直强打的基础建设计划。
然而，路透社报导，目前外界都不清楚中国的两家银行是以什么形式来资助这项工程。墨西哥能源部长纳何乐 (Rocio Nahle) 在接受当地电台访问时表示，墨西哥将用纳税人的钱来建造这个炼油厂。他说：「直至今日，这项建设都是用墨西哥政府的公帑建造的。 」墨西哥政府表示，整个炼油厂工程预计将斥资80亿美元，但专家却认为这个预估太过乐观。
根据统计，这座墨西哥最大的炼油厂完工后，每天可产出34万桶原油。 纳何乐也向墨西哥电台表示，她不确定负责炼油厂工程的包商是否有向中国银行申请贷款。 她说：「中国银行可能有贷款可参与炼油厂工程的包商，但我不清楚相关细节。 」
墨西哥总统奥夫拉多尔称该国将花3年打造这座炼油厂，他希望这座炼油厂能降低墨西哥的原油进口量。墨西哥官方数字统计，该国每天约从美国进口80多万桶汽油与柴油。
去年5月，墨西哥曾对外宣布由于参与招标的公司报价太高，超出政府预估的80亿美元的预算，导致该炼油厂的招标无效。然而，政府预估的预算遭外界批评与实际所需的资金不符。
杨威廉/夏立民 (路透社)