墨西哥油管爆炸 人员伤亡惨重

（德国之声中文网）据当地媒体报道，爆炸发生在伊达尔戈州特拉韦利尔潘（Stadt Tlahuelilpan）市的图拉（Tula）炼油厂附近，事发时，现场有数百人。根据该报道，此前，有人发现了输油管的裂口，消息传出，附近居民不断赶来，试图用塑料桶或油罐取油。

到底何因导致爆炸，尚不清楚。视频画面显示，爆炸地点一片狼藉，惊恐的人群发出撕心裂肺的叫喊，纷纷逃离现场，输油管上空火焰升腾，安全、救援人员封锁了相关地区。州长法亚德（Omar Fayad）表示，抢救伤者是当局眼下的最优先任务。墨西哥总统阿布拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）呼吁，向涉事地区的人们提供帮助。

墨西哥国家石油公司推文称，大量救护车驶往现场抢救，重伤者被送入了首都墨西哥的医院。

打击偷油行为

据墨西哥电视台"Milenio TV"报道，本周五（1月18日）下午，报告发现输油管上有一漏洞，该漏洞明显来自非法偷油行为。在墨西哥，偷窃燃料现象严重：据墨西哥国家石油公司提供的数字，去年，平均每30分钟就发生一次在输油管线上非法取油事件。事故发生后，伊达尔州州长呼吁民众，不要参与偷油行为。法亚德州长在推特上警告说，这种偷油行为危及自己的生命。他说，"今天，在特拉韦利尔潘就发生了这种情况。这样的惨剧绝不能再度发生。"

从去年12月底起，墨西哥政府采取措施，打击燃料偷窃行为，并指令关闭了若干管线。根据新规定，燃油均由有护卫的运油车运送。数星期来，这一措施导致在这个拉美国家的加油站出现等待加油的长长车队。

凝炼/任琛（德新社、路透社）