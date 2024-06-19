墨西哥毒贩勾结中国地下钱庄洗钱 遭美国破获

美国司法部18日宣布，在中国及墨西哥的协助下破获一起贩毒集团洗钱案，该集团与中国地下钱庄有所关联。另一方面，中国驻美大使谢锋近日会见美国官员时再度强调，“芬太尼问题不是中国的问题”。

（德国之声中文网）美国司法部週二（6月18日）发布一份涉及10项罪名的起诉书，指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）与位于美国洛杉矶的中国地下钱庄合谋洗钱，所涉的贩毒所得超过5000万美元。

美国司法部与墨西哥及中国的执法部门合作，破获这起调查多年的贩毒与洗钱网络。此案共有24人遭起诉，其中22人已落网。

加州联邦检察官艾斯特拉达（Martin Estrada）在声明中指出，美国缉毒局的调查揭露了锡那罗亚与在美国的中国犯罪集团之间的合作，且贩毒洗钱所获的资金，让锡那罗亚得以继续生产致命毒品并出口到美国。

根据美国司法部报告，锡那罗亚集团须对过去8年间，大量流入美国的芬太尼所衍生出的暴力及死亡事件负起主要责任；而中国在美国的地下银行网络，则协助该集团将贩毒利润从美国转移到墨西哥。

报告称，许多在中国生活或投资的富有中国公民出于各种原因，希望将资产转移到美国。不过，受限于中国政府资本外移的規范，即每年不可将超过5万美元的资产移出中国，于是许多人便转向非传统银行体系的替代方案来转移资金。

洗钱的运作方式是，中国公民在中国把钱转入卖家的中国银行帐户，并在美国收到等值的美元，再拿来购买房产、奢侈品与支付学费；接下来，在中国银行帐户的资金会被用来购买制造芬太尼的化学品，再出口至墨西哥的贩毒集团。

芬太尼在美国造成严重社会问题，美方多次指控中国在跨国的贩毒网之中扮演重大角色。（资料照） 图像来源: ZDF

拜习会促中美反毒合作

美国检方指出，自从去年11月美国总统拜登与中国国家主席习近平在加州举行“拜习会”之后，美国持续和中国执法单位在反毒方面密切合作。

当时习近平在演说中表示：“中方对芬太尼对美国人民尤其是青年人的毒害深表同情，我和拜登总统已同意成立禁毒工作组，进一步开展合作，以协助应对毒品的滥用。”

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今年1月，美中官员在北京举行为期2天禁毒合作工作组首次联合会议。2022年，美中芬太尼谈判曾因时任美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台一事，而陷入僵局。

在美国18日宣布破获洗钱案件前，中国驻美大使谢锋14日会见了白宫国家毒品管制政策办公室主任古普塔（Rahul Gupta），进一步讨论两国禁毒合作。

据中国驻美大使馆17日发布的声明，谢锋除了欢迎古普塔即将率团访中外，也向他介绍中国禁毒部门的工作近况，并主张芬太尼问题“不是中国的问题，也不是中国制造的问题”。他称中方是基于“人道主义考量”，协助美方应对芬太尼问题。

（综合报道）

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