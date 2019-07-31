墨西哥毒枭"矮子"不见踪影的财产

（德国之声中文网）倘您有126亿美元，会拿它们来做什么？您会把它们藏到哪里？这正是美国和墨西哥政府上星期起提出的问题。此前，纽约一家法院下令没收墨西哥毒枭古兹曼（Joaquín Guzmán）的此一数量财产。

绰号为"矮子"（El Chapo）的古兹曼是锡纳罗亚（Sinaloa）贩毒集团头子，被判无期徒刑。

墨西哥总统奥夫拉多尔宣布这笔钱是墨西哥国家财产，因为，它事关"公正"。而另一方面，他的历届前政府在长达18年的针对贩毒黑社会、收缴"矮子"及其家族财产的斗争中，全然失败。

不过，美国政府也不怎么光彩。古兹曼的纽约辩护律师团队成员科隆（Mariel Colón）在接受德国之声的电话采访时指出，美国政府到目前为止还未能没收一分钱。科隆律师表示，美方根本就没找到任何以古兹曼名字登记的财产，"120亿美元云云，可笑之至，古兹曼先生没这钱"。在法官科甘（Brian Cogan）宣判后，古兹曼的首席辩护人、大牌律师里希特曼（Jeffery Lichtman）也特意讽刺道："既然没有财产，也就谈不上支付"。他还有意补问一句："是从啥时起寻找他的财产的呀？从几十年前就开始了吗？"

还在法庭宣判前，白宫即已宣称，被没收的"矮子"财产将用于建造美墨边界墙。而在墨西哥， 这笔钱可用于何处？看一遍2019年公共支出项，就可知道，事实上，奥夫拉多尔政府可用这126亿美元支付司法机构的整个年度预算以及养活全部国内、国外安全机构。打击有组织刑事犯罪便属于这些安全机构的职责范围。它们得监视、抓获、惩罚"矮子"那样的毒枭们。但是，何以美墨两国政府迄今均未能找到哪怕是一丁点儿的"矮子"被没收财产呢？

金钱的损失比自由的损失更让人心疼 自由诚可贵 钱财价更高

意大利巴勒莫检察官斯卡尔皮纳托（Roberto Scarpinato）指出，意味着一名重犯真正失败的不是无期徒刑判决，而是其全部财产的损失。斯卡尔皮纳托致力于打击有组织刑事犯罪超过25年，在没收西西里岛黑社会财产方面颇有建树。仅2008至2010年，他就从黑社会手中收缴了50亿美元财产。

斯卡尔皮纳托在接受德国之声采访时指出，毒枭们的心态是这样的：我在蹲监时，我的钱在牢房外替我工作着；尽管人在狱中，我却保障了家人的未来；我的话还有权威，所以我没有失败。

斯卡尔皮纳托检察官解释说，在意大利，被没收的金钱计入国家财库，主要用于赔偿黑社会的受害人；所没收的房地产可用于社会福利项目，例如，避难所、办事机构、戒毒中心。曾直接或间接属于黑社会的企业收归国有。

意大利榜样在先

听起来很好。可是，"矮子"的钱现在何处？斯卡尔皮纳托告知：在意大利，有关方面会在调查疑似刑事犯罪事实的同时便着手调查其财产，"一旦成功结束调查，我们便即刻逮捕相关人士并没收其财产，以防其消失"。

根据他的说法，只要某个黑社会集团的成员被捕，另一个调查就会接上，以期找到隐藏"更深"的财产。这一后继调查涵盖所有涉事人员的亲友：妻女、兄弟、表亲及其他亲近人士，如男朋女友、情人等等。

在意大利，财产申报作假行为会受到严厉惩罚。一旦在同伙那里露出来源不清的高额财产的蛛丝马迹，就会展开新调查。斯卡尔皮纳托检察官告诉说，"只要有某个不动产与报税单上所填不符，并且不能出示合法拥有的证明，该不动产便被没收"。

在"矮子"被宣判的那一个星期，巴勒莫总检察院与美国政府携手，在巴勒莫和纽约实施共同行动，抓捕Cosa Nostra Inzerillo毒品集团成员。其中一名成员在一次受到监听的行动中说道："最糟糕的莫过于他们没收你的财产"。

时装系列"El Chapo 701"

毒品交易

可是，"矮子"的巨额金钱却难以找到。今年7月，他女儿萨拉扎尔（Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar）推出了自己的时装系列"El Chapo 701"。此名隐喻福布斯杂志曾将其父亲列为全球第701位最富有男士。她本人于2012年被美国当局逮捕，当时，她试图使用假证件入境。她坐了两个月牢房，后被遣送回墨西哥。

她的时装公司有一公众网页，并在脸书上做广告。公司设址于墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的瓜达拉哈拉市（Guadalajara）。高价位售品中有银丝刺绣皮带，售价770美元；缀饰银丝的钱包，售价180美元。此外，还有印着古兹曼头像的女性T恤衫。某些产品已告售罄。

"出生于山峦之中，一位老实巴交的卖橘人，志存高远，自豪于自己的出身，与世界为友，对手下人，他是一名坚定、细心的领袖，坚韧不拔，富有理想、勇气、魅力、正派……"--女儿就以这样的词语在广告中描写她的那位罪犯父亲，并在商业上大用其名。

专事追缉黑社会的猎手检察官斯卡尔皮纳托表示，与其它每一个犯罪团伙一样，"矮子"的锡纳罗亚毒品集团的根本力量在于其经济力量，借助这一经济力，它们得以从事其非法营生。他指出，"它们可以行贿当局，为其毒品战争融资。它乃是一种非个人的力量，超越毒枭本人。仅仅追踪单个人是不够的。还必须打破其经济力量。"

记者、作家赫尔南德斯（Anabel Hernández）多年来报道墨西哥的毒品集团及腐败现象。由于受到大量谋杀威胁，她不得不离开墨西哥，流亡欧洲。因其所作的努力，她在波恩举行的德国之声媒体论坛上荣获2019德国之声自由言论奖。