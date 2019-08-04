 墨西哥数十年来失踪人数超6万 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2020

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时政风云

墨西哥数十年来失踪人数超6万

自1964年起有记录以来，墨西哥全国失踪人数升至6万以上。该国政府本周一（1月6日）公布的这一数字远远超过了迄今所估计的4万。失踪者极可能是犯罪行为的牺牲品。

Mexiko Polizei (Getty Images/AFP/V. Razo)

五年前，43名师范生在伊瓜拉市被绑架并可能遭屠杀，这一犯罪事件的背景至今尚未澄清

（德国之声中文网）所公布是墨西哥政府自1964年开始登记以来的累计数字。当局指出，仅去年就有3.1万多人被杀害。一般认为，多数谋杀案是由毒品犯罪集团和其它有组织犯罪团伙、及安全力量所为。

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根据官方数字，年龄介于15岁至35岁的人占61637名失踪者中的53%；失踪者中74%为男性，他们当中的大多数是前总统卡尔德隆（Andrés Manuel López Obrador）2006年对毒品集团正式宣战以来失踪的。

五年前，43名师范生在格雷罗州（Guerrero）伊瓜拉市（Iguala）被绑架并可能遭屠杀的消息在全球引起震惊。直至今天，当地警方亦有瓜葛的这一犯罪事件的背景仍未澄清。有左翼倾向的墨西哥新任总统奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）向死者亲属许诺，要使真相大白于天下。然而，面对司法界的无能和安全力量营垒内的腐败，即使是他，迄今也难有建树。

自奥夫拉多尔2018年12月1日上任至去年年末，有9164人被登记为失踪。该国人权秘书处负责人罗德里格斯（Alejandro Encinas Rodríguez）称，新政府加强了寻找失踪者的努力，迄今，已在873处发掘出共1124具尸体。不过，只有35%的死者身份迄今得到确认。寻找失踪者的工作目前集中于有组织犯罪特别猖獗的锡纳罗亚（Sinaloa）、科利马（Colima）、格雷罗和韦拉克鲁斯（Veracruz）等4州。

  • people waiting at an airport gate (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    回来了，心很痛

    墨西哥城机场：飞机停靠在一个事先规定的登记口。非法难民从美国遣返中心送回到这里。他们登机时戴着手铐，飞机降落前20分钟才被解除手铐。

  • A man in front of a mural (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    开始新生活，孤独一人

    18岁那年，George Nino找工作时才第一次知道，他在美国的身份是非法的。他没有社保号码，父母来美国时，他还在襁褓之中。但他还是在美国生活了34年，5个月前被遣返。他有4个孩子，都生活在加利福尼亚前妻那里。

  • A woman standing on a street (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    我的国家，完全陌生

    Maria Herrera今年4月10日被遣返。27岁的她本来在等待“梦想者”签证的延长。这是一种专门发给移民儿童的签证。那期间她出了一次车祸，被警方扣留，在拘留所关了2个月后遭遣返。当年离开墨西哥时她才3岁，现在，她来到了一个完全陌生的国度。

  • A man and a woman in Mexico City (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    忧郁症，恐慌症

    在帮助人们重新生活的墨西哥非政府组织 "New Comienzos"那里，George同Herrera相遇。不久后，他们相爱成了一对。他们俩对墨西哥一无所知。关押期间，Herrera得了忧郁症，时常陷入恐慌。现在俩人试着在墨西哥重新开始。

  • A man standing in front of a mural (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    同女友吵架，后果很严重

    2003年，同前女友大吵了一架之后，Diego Miguel Maria被捕。获释后，2016年在一次车辆检查中，警方发现他有过不良纪录，于是被遣返。

  • A textile printing machine (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    特朗普须下台，高墙要拆除

    Diego Miguel Maria和其他5名被遣返的难友从墨西哥政府得到了一份资助办起一家小公司，专门在T恤和棉布包上印制图案和口号。他们给公司取名为“遣散人员”，它也是产品的品牌。“特朗普必须下台，高墙要拆除”便是他们印制的口号。

  • People in a subway (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    到机场接待与自己同样命运的人

    这样的小公司不会让Diego Miguel Maria发家致富，但他却有了大把的时间。他用这些时间在飞机场做义工，接待新近被遣返的人。能帮助与自己同样命运的人，可以让他得到些许安慰。他说，他最想念的是还在美国的儿子，遣返前他同儿子生活在一起，而现在，孩子的母亲不允许父子相见。

  • A man sitting in front of a gate (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    生儿育女，不再担心失去他们

    Daniel Sandovan今年2月被遣返，不过他倒是显得很从容。他说，“在美国我没有未来，因为我没有证件，没有身份。即便我受教育，谁会雇用我呢？在墨西哥我可以重新开始，建立家庭、生儿育女，而不必担心失去他们。”

  • A man staring out of the window of his room (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    患难与共，起步最难

    经教会帮忙，人生地不熟的Sandovan下飞机后被一名75岁的老太太接回家，“我在那里住了两周，帮她粉刷了房子。”然后他找到了“遣散人员”公司，他听说，这是一家帮助遣返难民度过难关的组织。Sandovan现在住在“遣返人员”公司的楼上，同屋还有其他两人。

  • A woman walking past a mural (DW/S. Derks)

    被遣返的墨西哥难民，你们还好吗？

    这里才是家

    被遣送前，难民不知道等待自己的将是怎样的命运，担心失去所有家产。但是，回到墨西哥也有它积极的一面。Maria Herrera在美国曾患有忧郁症，她说，在美国的生活笼罩在恐惧和悲伤的阴影下，因为没有合法身份。“现在，这层压力没有了，我感到自由，觉得这里才是家。”

    作者: Sanne Derks


 

凝炼/达扬（德新社、福音教通讯社）

 

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