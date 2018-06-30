墨西哥政治杀戮战 极左派当选总统

(德国之声中文网) 墨西哥总统大选投票结果今天出炉，洛佩斯·奥夫拉多尔(Lopez Obrador)在另两位候选人宣布败选后，当选总统。

洛佩斯「国家复兴运动」（Morena）政党，其左派民粹主义的作风被称为「墨版特朗普」，出口民调获得53%-59%的支持率，比竞争者高出20%。

国家行动党(PAN)总统候选人里卡多·阿纳亚(Ricardo Anaya)宣称已经致电给洛佩斯恭贺当选，现执政党革命制度党（PRI）候选人何塞·安东尼奥·梅亚德(Jose Antonio Meade)也宣布败选，说「这对墨西哥来说是件好事，我希望他成功。」

长期被洛佩斯言语攻击的特朗普也在推特上恭喜他当选。「非常期待与他共事。要让美墨双方都获益，还有很多事可以做!」

数万支持者涌入墨西哥市的宪法广场索卡洛(Zocalo)，为洛佩斯当选欢呼。

洛佩斯在支持者心中是带来新希望的使者

强人政治崛起

64岁的洛佩斯曾任墨西哥市长，这次是他第三次竞选墨西哥总统。

过去将近一世纪，墨西哥由国家行动党与革命制度党轮流执政，但治安与经济仍不见好转。

于是，洛佩斯瞄准对两党厌烦的选民，誓言革除贪腐、整顿治安。

他宣称一旦当选他就要以身作则，将总统薪资砍半、把总统专机变卖，而且不会入住总统官邸。

他还曾经出一本叫做《听着，特朗普》(Oye, Trump)的书痛骂特朗普，获登畅销排行榜。他认为特朗普「古怪而傲慢」。他说特朗普跟他的顾问说起墨西哥人的方式，就好比希特勒和纳粹谈到犹太人一样。他去年在洛杉矶演讲时公开批评特朗普美墨边境政策「不人道」。

他的强势左派作风使他与商界对立，但是他也指派了一组亲右派幕僚为他的争议性政见踩刹车。

他的立场极端，但他的政策并不明确。许多墨西哥人民不太清楚他的主张，只知道他跟过去的候选人不一样。但是就算只有一点希望，也足以让他们投票给他。

墨西哥为了这次选举设立了3000多个投票所

最盛大也最血腥的选举

墨西哥这次大选有8800万人有投票权，将选出总统、约3400名联邦和地方议员以及部分地方州长。当局为这号称墨西哥史上规模最大的选举设立了超过3000个投票站。

本届选举也被称为史上最血腥的选举。墨西哥政治与安全问题咨询机构(Etellekt)报告说，自去年9月选战启动以来，墨西哥境内已发生了130起针对政治家和候选人的谋杀案件。投票当天，又有三名政治人物遭到杀害，将数字再往上加。作为比较：在2012年的总统选战中，墨西哥全国「仅」有9人被杀。

政治危险也波及到记者行业。根据国际记者联合会的统计，去年，墨西哥共有13名记者遇袭身亡，数字之大，超过世界上其他任何一个国家。选前两天，又有一名周报记者在酒吧遭到枪杀，成为今年第7个在墨西哥被杀害的媒体人。

罗法/夏立民 (法新社、美联社、路透社、德新社)