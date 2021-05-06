 墨西哥总统首度就屠杀华人惨案公开道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2021

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时政风云

墨西哥总统首度就屠杀华人惨案公开道歉

新冠疫苗唤醒百年旧案，墨西哥总统洛佩斯选择在中国疫苗源源运抵之际，就110年前屠杀华人惨案公开道歉，并利用这一时机修补并强化与中国的关系。

Mexiko Muttertag Festival Zeremonie Obrador

墨西哥总统洛佩：“黑暗与耻辱的时刻”

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中国康希诺生物2月10日宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。研发者表示，该疫苗适用于18岁及以上成人，只需单针接种，对预防重症的有效率也超过90%。

在西方制药公司延缓向各国发送疫苗时程之际，中国持续向非洲与拉美国家推行「疫苗外交」，津巴布韦与墨西哥都於近日传出收到中国疫苗的消息。此外，日本14日也核准首支新冠疫苗。

（德国之声中文网）墨西哥总统安德烈斯·洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）周一（5月17日）在上世纪初大革命期间303名华人遇害地点托雷翁市（Torreón），代表该国政府向华社与中国人民道歉。

洛佩斯总统在这场名为”呼吁宽恕对华人社区屈辱”（Petición de perdón por agravios a la comunidad china）的致歉仪式上说：”就像世界各地一样，各民族的历史记录着辉煌灿烂的时代，以及黑暗与耻辱的时刻。仪式的意义在于确保与后者类似事件永不再发生”。”我必须遗憾和悲痛地表示，在所谓的小规模种族灭绝之后，华人社区成员继续在墨西哥受到迫害”。

他指出，1930年在墨西哥有15960位中国人，但1940年减至4859人，他谴责“这种歧视是基于对华人先入为主的扭曲形象所致”。

墨西哥首位华裔驻华大使赛尔吉奥‧雷（Sergio Ley）代表总统宣读声明，他的父母是当年幸存下来的华人，曾隐性埋名避难偏远乡间，他本人则是后来出生的华人第二代。

中国大使祝青桥与墨西哥各地华社代表同时出席该仪式，并发表汲取历史教训，防止悲剧重演的答词。

屠杀华人惨案始末

19世纪中叶，随大量华工应聘赴美修筑第一条横跨美国的铁路，众多清朝的粤籍劳工开始前往墨西哥、巴拿马、古巴和秘鲁”淘金”，寻觅更好的生活。而更多因为美国“排华法案”无法入境的华人，转而在墨西哥太平洋岸下加尼福尼亚（Baja California）和北部数州落脚，从事修筑铁路、挖矿、种植棉花等工作。

这场被称为”托雷翁屠杀”的惨剧，于1911年5月13日至15日发生在墨西哥北部与美国德克萨斯（Texas）州接壤的科阿韋拉州（Coahuila）托雷翁市。大量华人的居所、商铺、餐馆，甚至”华墨银行”被起义军和暴民洗劫。直到军方下令停止所有活动的15日下午为止，全镇600馀华人中303人惨死，其中102人原籍广东台山。

革命成功后夺得政权的弗朗西斯科·马德罗（Francisco Madero）总统承诺对华人做出赔偿，墨西哥政府在1912年11月与新成立的中华民国北京政府签订協議，墨西哥对造成的损失付给中華民国310万比索并正式道歉。

不料马德罗总统于1913年2月遇刺，随即引发全国动荡。墨西哥赔偿截止日期虽推迟到1913年2月15日，但参议院却未对讨论中的赔偿债券方案达成协议，随后不了了之。

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墨西哥三分之一新冠疫苗来自中国

疫苗外交牵成新冠情谊

墨西哥是拉丁美洲新冠疫情的重灾区，目前收到近3千万剂新冠疫苗中有超过三分之一来自中国，中国也是首先回应洛佩斯政府请求优先提供疫苗的国家。

新冠肺炎成灾以来，中国向墨西哥派出了38架次专机，其中25架装有呼吸机和诊断测试仪等医疗用品，13架次运送600万剂科兴（Sinovac）疫苗。 墨西哥也宣布将以采购的600万剂天津康希诺生物（CanSino）疫苗为全国教师接种。

洛佩斯说：“我要感谢习近平主席和他的大使，我们绝不会忘记中国人在疫情中的兄弟情谊”。华人经济影响力不减。

赛尔吉奥‧雷大使在结束演说时激动地说：“我们〈华社〉是墨西哥西北部经济史的一部分”。科阿韋拉州长米格尔·里克尔梅·索利斯（Miguel Riquelme Solis）回顾，过去7年中有14家来自中国的跨国公司在该州开业，投资额超过70亿美元。

另据”中墨研究中心（CeChiMex）”今年3月31日发布的研究报告，墨西哥是2020年中国在拉丁美洲最大的直接投资对象国。

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