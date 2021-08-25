 墨西哥当局突袭抓捕过境移民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2022

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墨西哥当局突袭抓捕过境移民

希望经过墨西哥进入美国的移民有增无减。墨西哥国家移民局上周通报曾在一天内拘押了1266名移民。这些移民来自至少33个国家。

Mexiko Windpark

希望穿越墨西哥达到美国的移民

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因新冠大流行瘟疫，美国外部边境几乎完全封闭。随着疫情缓和，边境管制放松。11 月起，外国人亦可有条件经陆路入境。

超过12000名移民在美国与墨西哥交界的一座桥下滞留多日，这些人主要来自海地，美国边境官员表示：将会尽快将这些人遣返回母国。

美国最高法院当地时间周二（8月24日）裁定，“留在墨西哥”政策不得推翻。该政策由前总统特朗普制定，意在缓解大量中美洲寻求庇护者无序入境难题。

（德国之声中文网）墨西哥国家移民局上周四（2月17日）说，在过去24小时内，墨西哥当局拘押了1266名移民。这些移民是在墨西哥22个州展开的搜查行动中被拘押的。

墨西哥国家移民局通报说，这些被拘押者来自 "不同的大陆，以非法手段越过边境"。通报称，这些人来自至少33个国家，总共1266人中，其中男性741人，女性322人，未成年人203人。其中，大约10%的人是独自旅行。他们大多来自哥伦比亚、古巴、危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多，其余来自阿富汗、亚美尼亚、加拿大、中国、埃塞俄比亚、加纳、意大利、巴基斯坦、索马里、俄罗斯、瑞士和土耳其等国家。

被拘押的移民人数激增

墨西哥国家移民局上个月说，1月份在墨西哥被拘押的移民人数比一年前激增了78%。不过不清楚上一年的移民人数是否因为新冠疫情而减少。

被拘押的非法移民主要来自中美洲国家，许多人依靠"蛇头"将他们送到目的地，而这个目的地通常情况下是美国。而美国政府对墨西哥施加压力，要求阻止这些人经过墨西哥越境进入美国。一些拉美国家对来自其他国家的旅行者重新提出了签证要求。

移民缝上嘴巴抗议

这些年来，为了逃离暴力和贫困而移民的人数大幅增加。为了躲避被拘押，并获得穿越墨西哥和进入美国的许可，许多人不得不在墨西哥南部等待近一年的时间。

2月15日，大约十多名无证移民将自己的嘴巴缝起来，以抗议不得不在边境等待很长时间。

鉴于穿越墨西哥的移民人数的激增，联合国难民事务高级专员办事处（UNHCR）已经敦促墨西哥当局在庇护之外提供更多计划，使移民往返更加规范化。

 (路透社、法新社)

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