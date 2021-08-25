墨西哥当局突袭抓捕过境移民

（德国之声中文网）墨西哥国家移民局上周四（2月17日）说，在过去24小时内，墨西哥当局拘押了1266名移民。这些移民是在墨西哥22个州展开的搜查行动中被拘押的。

墨西哥国家移民局通报说，这些被拘押者来自 "不同的大陆，以非法手段越过边境"。通报称，这些人来自至少33个国家，总共1266人中，其中男性741人，女性322人，未成年人203人。其中，大约10%的人是独自旅行。他们大多来自哥伦比亚、古巴、危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多，其余来自阿富汗、亚美尼亚、加拿大、中国、埃塞俄比亚、加纳、意大利、巴基斯坦、索马里、俄罗斯、瑞士和土耳其等国家。

被拘押的移民人数激增

墨西哥国家移民局上个月说，1月份在墨西哥被拘押的移民人数比一年前激增了78%。不过不清楚上一年的移民人数是否因为新冠疫情而减少。

被拘押的非法移民主要来自中美洲国家，许多人依靠"蛇头"将他们送到目的地，而这个目的地通常情况下是美国。而美国政府对墨西哥施加压力，要求阻止这些人经过墨西哥越境进入美国。一些拉美国家对来自其他国家的旅行者重新提出了签证要求。

移民缝上嘴巴抗议

这些年来，为了逃离暴力和贫困而移民的人数大幅增加。为了躲避被拘押，并获得穿越墨西哥和进入美国的许可，许多人不得不在墨西哥南部等待近一年的时间。

2月15日，大约十多名无证移民将自己的嘴巴缝起来，以抗议不得不在边境等待很长时间。

鉴于穿越墨西哥的移民人数的激增，联合国难民事务高级专员办事处（UNHCR）已经敦促墨西哥当局在庇护之外提供更多计划，使移民往返更加规范化。

(路透社、法新社)

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