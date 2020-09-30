墨西哥动用军队应付难民

（德国之声中文网）墨西哥移民局负责人加杜诺（Francisco Garduno）说：“他们越不过边界。" 移民也必须 "遵守移民法"。该国总统奥布拉多（Andrés Manuel López Obrador）认为浩浩荡荡的难民车队与美国总统选举有关。他说：“非常蹊跷的是，这支车队恰恰是在美国大选前夕前往美国。”有迹象表明，这是“有组织”的行动，旨在影响美国大选。

此前的一天，危地马拉当局已经宣布对难民采取强硬行动并表示，这些难民没有进行过新冠病毒检测便踏上旅途，将会因此被拘留。危地马拉总统吉亚马太（Alejandro Giammattei）呼吁周四从洪都拉斯抵达的约3000人自愿返乡。政府宣布进入紧急状态。

危地马拉高速公路旁的一名来自洪都拉斯的移民

周三（9月30日），这批难民响应社交网站的号召，从洪都拉斯第二大城市圣佩德罗苏拉开始徒步踏上移民的征途。第二天，他们突破了危地马拉士兵驻守的恩特雷里奥斯过境站，并且无视新冠疫情的防疫规定，在没有进行病毒检测的情况下进入危地马拉。主要是来自洪都拉斯的这些移民中，很多人也没有戴口罩。

“请你们竭尽全力”

危地马拉副总统卡斯蒂略（Guillermo Castillo）呼吁洪都拉斯政府竭尽全力，阻止洪都拉斯其他的难民在新冠疫情期间继续踏上移民旅途。特古西加尔巴的负责人再次强调，这次难民迁徒有人贩子背后指使，是有组织的犯罪活动。

移民的最终目的地是美国。美国驻洪都拉斯大使馆在推特上写道，现在非法进入美国比以往任何时候都要困难。

逃离贫困

这些移民背井离乡主要是为了逃避贫穷和暴力。新冠疫情使非正规的劳动力市场的状况进一步恶化，而这里恰恰是大部分洪都拉斯人赖以谋生的地方。两年前，一支从中美洲到美国徒步迁徙的移民队伍引起了全世界的关注。然而，这支移民队伍只走到了墨西哥北部边境城市蒂华纳。其越境进入美国的尝试失败。

何处是我家园？ 乘坐卡车逃亡 最近的大流亡发生在中美洲。暴力和饥饿导致人们逃离洪都拉斯、尼加拉瓜、萨尔瓦多和危地马拉等国家。其目的地是美国。但美国总统特朗普并不欢迎他们。大多数难民滞留在美墨边境。

何处是我家园？ 外包难民 澳大利亚保守政府不希望难民进入澳大利亚。那些已经到达澳洲的人，被严格驱逐出境。澳大利亚已与几个太平洋国家达成协议，例如，巴布亚新几内亚和瑙鲁，将难民被安置在那些国家。

何处是我家园？ 被遗忘的难民 图上侯赛因·沙南（Hussein Abo Shanan）已经80岁。几十年来, 他一直以巴勒斯坦难民的身份生活在约旦。约旦王国的人口不到一千万。其中有230万登记注册的巴勒斯坦难民。他们中的一些人自 1948年阿拉伯-以色列战争后就一直生活在该国。目前约旦又增加了约有50万叙利亚移民。

何处是我家园？ 被邻国容忍 对许多委内瑞拉人来说, 哥伦比亚是最后的机会。 他们居住在首都波哥大郊外的 "el camino" 这样的难民营（图）。马杜罗总统的政策使委内瑞拉无法满足民众的生活需求。食品和药品短缺。目前，这些难民返乡的前景不佳。

何处是我家园？ 逃亡途中饥寒交迫 这些逃亡的难民一次又一次地试图越过波斯尼亚-黑塞哥维那边界前往克罗地亚。成为欧盟成员国的克罗地亚是移民的目标。然而冬季的这条逃亡之路非常危险。冰雪严寒的气候令逃亡的旅程格外艰难。

何处是我家园？ 孟加拉国是终点站？ 这是处于雨季的孟加拉国库图帕龙难民营。逃离缅甸的罗兴亚族妇女用雨伞保护自己不受倾盆大雨的影响。100多万罗兴亚族穆斯林人逃离缅甸军队的迫害前往邻国孟加拉。该国是世界上最贫穷的国家之一, 大量难民令其感到力不从心。库图帕龙难民营是目前世界最大的难民营。

何处是我家园？ 生活没有出路 中非共和国矿产资源丰富、土地肥沃。该国本拥有组建一个稳定社会所需的一切。然而国内战争和与邻国的冲突、腐败的政府和疯狂的伊斯兰主义正在助长该地区的暴力。因此, 包括首都班吉的许多居民都住在避难营里。

何处是我家园？ 抵达西班牙 在抵达马拉加港之后, 用红色毯子包裹的难民受到红十字会的照顾。246名移民获得救援船 "瓜达玛尔·波利姆尼亚号"的救助。越来越多的非洲人如今避开利比亚, 从阿尔及利亚或摩洛哥走西地中海航线逃亡。

何处是我家园？ 乌干达的苏丹难民 在很长时间里，乌干达也是一个被内战撕裂的国家。但与另一些非洲国家相比, 其现在的局势已经稳定。对于这些来自南苏丹的难民来说, 抵达库鲁巴首先意味着安全。几十万南苏丹人现在已在乌干达找到避难所。 作者: Carsten Grün



李京慧/任琛 (德新社、法新社、天主教通讯社)