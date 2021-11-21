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墨西哥最活跃的一座火山波波卡特佩特尔（Popocatepetl）再次喷出熔岩，导致附近居民要在灰烬下生活。数以千计的士兵正在为疏散工作枕戈待旦。
波波卡特佩特是墨西哥最活跃的火山之一，上一次观察到大规模熔岩喷发是在2020 年。这座火山最近几天特别活跃，再次显示自己名不虚传——Popocatépetl在纳瓦特尔语中意为“冒烟的山”。过去一周，它一直在以惊人的速度喷出火山灰、水雾和气体。
周一（5月22日），一团约1600米高的烟柱从波波卡特佩特火山口上方升起。这座火山位于墨西哥城和普埃布拉之间，当地人亲切地称它为“El Popo”。由于火山灰持续下落，墨西哥城机场多次取消或者延误航班，普埃布拉机场暂时关闭。
超过7000名士兵在墨西哥首都东南约75公里处的火山附近弥漫着火山灰的街道上巡逻。如果“黄色3级”警告级别提高到“红色”，他们需要进行可能的疏散工作。
与该地区的许多城市一样，阿特利斯科（Atlixco）掩埋在火山灰中。在火山周边100公里以内，大约有2500万人居民。普埃布拉州的许多城镇因火山灰覆盖而暂时关闭了学校。
阿特利斯科的这些居民戴着口罩和头套，试图保护自己免受火山灰的侵害。连日来，空气中弥漫着灰烬和烟雾，给当地人的健康带来越来越大的负担。
波波卡特佩特火山目前的喷发期始于2005年，一直持续不断，定期喷出火山灰、熔岩和烟雾。图为2013年从圣达米安特克斯洛克镇（San Damian Texoloc）看到的景象。多年来，这座海拔超过5400米的火山周边12公里内被设为禁区。
墨西哥国家防灾部门的专家目前认为，火山爆发将是有限的。数十名科学家利用基于摄像机和特殊传感器的精密监测系统，在火山活动加剧期间跟踪火山的每一次运动。
西班牙拉帕尔马岛（La Palma）老昆布雷火山 （Cumbre Vieja）还在喷发。许多当地居民对自己的工作和生计忧心忡忡。其中一些人已离岛他去，寻找新生活。
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