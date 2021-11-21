“冒烟的山”名不虚传

波波卡特佩特是墨西哥最活跃的火山之一，上一次观察到大规模熔岩喷发是在2020 年。这座火山最近几天特别活跃，再次显示自己名不虚传——Popocatépetl在纳瓦特尔语中意为“冒烟的山”。过去一周，它一直在以惊人的速度喷出火山灰、水雾和气体。