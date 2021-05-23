墨索里尼孙女再度当选罗马市议员

（德国之声中文网）前意大利法西斯独裁者贝尼托·墨索里尼 (Benito Mussolini) 47 岁的孙女拉切尔·墨索里尼 (Rachele Mussolini) 在罗马市地方选举中获得足够选票，二度当选该市议员。

根据10月6日对几乎所有选票的计算结果，来自极右翼的意大利兄弟党的拉切尔·墨索里尼在 10 月 3 日至 4 日的罗马地方选举中获 8200 多张选票，在所有候选人中排名第一，远远超过她在 2016 年上届选举中所获的 657 票数。

姓氏之"累"

拉切尔·墨索里尼对《共和报》表示，她不想与其家族姓氏的"负担"有任何关系，并强调，自己有"很左翼朋友"。她在周三一期的该报上指出，以前，她被采访只因其姓氏，而在上一任期内，新闻界也亦对她在市议会的提案感兴趣。她说，"我勤奋工作"。她称，"我从小就学会了带着这样的姓氏生活。……上学期间，我曾遭人白眼。但后来，出现了拉切尔，这个人战胜了这个姓氏（墨索里尼），不管它有多沉重。"

她拒绝回答有关她如何看待法西斯主义这一提问，只称，她反对美化法西斯主义，并表示："论及这一问题，我们或许得讨论到明天早上。"

拉切尔是贝尼托·墨索里尼的四子罗马诺·墨索里尼 (Romano Mussolini) 的女儿。罗马诺是爵士钢琴家，也是意大利影后索菲亚·罗兰 (Sophia Loren) 的姐夫。

选情如何？

上周日至本周一，意大利举行地方选举，其中包括该国最大的四个城市——罗马、米兰、那不勒斯、都灵以及 其它1000 多个市镇。

无候选人赢得 50% 或更多选票的城市将在两周内进行决选。

中左翼阵营候选人有望赢得米兰、那不勒斯和博洛尼亚的市长决选。

罗马市长决选将于 10 月 17 日至 18 日举行。在首次投票中，右翼候选人恩里科·米切蒂（Enrico Michetti）得票率为 30%，他是律师和电台主持人；来自中左翼阵营的前意大利经济和财政部长罗伯托·瓜尔蒂埃里（c）的得票率为 27%。

（路透社，法新社）

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