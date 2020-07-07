 墨尔本实行四级封锁令 宵禁六周 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

墨尔本实行四级封锁令 宵禁六周

澳大利亚迄今共有约1.8万人确诊感染新冠，大约60%来自维州。因新冠感染人数近来明显增加，维州宣布该州进入灾难状态，并在墨尔本实施四级封锁令。

Australien Melbourne | Coronavirus | Neue Corona-Einschränkungen (Getty Images/AFP/W. West)

墨尔本超市囤货的民众

DW.COM

500多万人必须待在家中：因新冠病毒感染新病例剧增，当地时间周三零时起，澳大利亚第二大城市墨尔本实施居家令，并向该市所在的维多利亚州一样，对外封闭。

一项新的调查研究发现，澳大利亚毁灭性的丛林火灾殃及了30亿只野生动物，而其中尤其以爬行类动物遭殃最甚。环保人士称之为"现代历史上最严重的野生动物灾难之一"。

（德国之声中文网）维州新禁令让澳大利亚第二大城市墨尔本受到很大冲击。该州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）宣布，从8月2日起，大墨尔本实施四级封锁令六周。具体规定包括，每晚八点至次日凌晨五点墨尔本实施宵禁，违者罚款，并将被逮捕。例外的情况只有接受和提供护理以及上下班。此外，墨尔本居民只能在离家五公里范围内购物和锻炼，一个家庭每天只限一人外出购物，每人只允许在户外锻炼一个小时。其它规定还包括，从下周三起，全周所有学生上网课，只有有特殊需要的学生才能去学校；幼儿园周四起关闭，只有某些行业工作者的孩子和需要特殊照顾的孩子才能去幼儿园；理发店开门，但美容院和个人护理店关闭；从下周四起禁止举行婚礼，葬礼最多只能有10名亲友参加；禁止休闲活动，但可以拜访亲密伴侣，包括居住在墨尔本以外地区的亲密伴侣等等。下周一，政府还将宣布涉及工作岗位的更多规定。

此外，维州包括米切尔郡在内的其他地区实施三级限制措施。居民只能在上班、上学、看病、购买生活必需品的情况下离开住所。新规定将执行至9月13日，赋予警方和其它有关当局更大的权力。

Australien Melbourne | Coronavirus | Neue Corona-Einschränkungen (Reeuters/D. Pockett)

墨尔本居民每人只允许在户外锻炼一个小时

维州政府表示，封锁升级是因为传染率上升到不可接受的程度。据报道，周六至周日，该州新增671例确诊，七例死亡，六例与养老院相关。上周四，该州新增确诊723例。州长安德鲁斯说，为了防止疫情延续数月，必须采取严格措施，“我们没有其它选择”。

墨尔本三周来一直实行较为和缓的禁足令，并从7月中旬开始实行口罩令，是澳大利亚首个实施口罩令的城市。

维州约有居民670万，近500万生活在墨尔本。澳大利亚约1.8万人新冠感染者中，大约60%来自维州。

 

乐然／文木（路透社等） 

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Australien Corona-Pandemie | Nahrungsverteilung

新感染病例陡增 墨尔本颁施"居家令" 07.07.2020

500多万人必须待在家中：因新冠病毒感染新病例剧增，当地时间周三零时起，澳大利亚第二大城市墨尔本实施居家令，并向该市所在的维多利亚州一样，对外封闭。

Mexiko Corona-Pandemie | Beerdigung San Efren

拉丁美洲在困境中试图遏止疫情蔓延 22.07.2020

新冠病毒的感染人数不断上升、感染曲线趋缓似乎遥遥无期，——拉丁美洲严格的封锁措施是否效果不彰？

Nordkorea I Dringlichkeitssitzung des Politbüros des WPK-Zentralkomitees

朝鲜首报新冠疑似病例 全球感染人数超1600万 26.07.2020

按照朝鲜官方的说法，这个与世隔绝的国家曾经是全球新冠疫情感染地图上最后的“净土”。如今，朝鲜官方宣布发现了首个疑似感染病例，并同时封锁了病例出现的边境城市，并向南方“甩锅”。

广告

媒体看中国

Japan Tokyo | Ehemaliger Präsident von Taiwan | Lee Teng-hui verstorben (Getty Images/AFP/T. Kitamura)

墙外文摘：逃不开的“李登辉因素”

有评论指出，在今日的台湾，每一项政治工程里，都有逃不开的“李登辉因素”，无论认同与否，它都会一直在那里。  