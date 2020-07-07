墨尔本实行四级封锁令 宵禁六周

（德国之声中文网）维州新禁令让澳大利亚第二大城市墨尔本受到很大冲击。该州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）宣布，从8月2日起，大墨尔本实施四级封锁令六周。具体规定包括，每晚八点至次日凌晨五点墨尔本实施宵禁，违者罚款，并将被逮捕。例外的情况只有接受和提供护理以及上下班。此外，墨尔本居民只能在离家五公里范围内购物和锻炼，一个家庭每天只限一人外出购物，每人只允许在户外锻炼一个小时。其它规定还包括，从下周三起，全周所有学生上网课，只有有特殊需要的学生才能去学校；幼儿园周四起关闭，只有某些行业工作者的孩子和需要特殊照顾的孩子才能去幼儿园；理发店开门，但美容院和个人护理店关闭；从下周四起禁止举行婚礼，葬礼最多只能有10名亲友参加；禁止休闲活动，但可以拜访亲密伴侣，包括居住在墨尔本以外地区的亲密伴侣等等。下周一，政府还将宣布涉及工作岗位的更多规定。

此外，维州包括米切尔郡在内的其他地区实施三级限制措施。居民只能在上班、上学、看病、购买生活必需品的情况下离开住所。新规定将执行至9月13日，赋予警方和其它有关当局更大的权力。

墨尔本居民每人只允许在户外锻炼一个小时

维州政府表示，封锁升级是因为传染率上升到不可接受的程度。据报道，周六至周日，该州新增671例确诊，七例死亡，六例与养老院相关。上周四，该州新增确诊723例。州长安德鲁斯说，为了防止疫情延续数月，必须采取严格措施，“我们没有其它选择”。

墨尔本三周来一直实行较为和缓的禁足令，并从7月中旬开始实行口罩令，是澳大利亚首个实施口罩令的城市。

维州约有居民670万，近500万生活在墨尔本。澳大利亚约1.8万人新冠感染者中，大约60%来自维州。

乐然／文木（路透社等）

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