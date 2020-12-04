墨卡托年度报告：2020年中资投资欧盟10年最低

（德国之声中文网）周三（6月16日），德国智库墨卡托中国研究中心（Merics）与美国荣鼎集团（Rhodium Group）联合发表题为“中国在欧洲的直接投资”的年度报告，指出中国在2020年对欧盟28国（包括英国）的直接投资（FDI）下降到65亿欧元，呈10年来最低，同比降幅为45%。2019年中国在欧洲的直接投资为117亿欧元；而同顶峰时期2016年的500亿欧元相比，差距更是明显。

但报告的数据同时显示，中国在欧洲的绿地投资（即创建投资）创下2016年以来新高，达到近13亿欧元。

中国的投资额集中在德、英、法三国，约一半的资金流向这3个国家。2020年，德国仍然是中国在欧洲投资最大的接收国，占总投资的30%；波兰上升到第二位，得到8.15亿欧元。中国对英国投资下降最大，同比下滑77%，但总额仍排在第三位。

从中国方面看，国企占中国对欧洲直接投资总额的18%，高于2019年的11%，集中于能源、基础设施以及基础材料领域。中国私营部门的投资下降近50%。

这份报告认为，中国在欧洲的直接投资还在继续遭遇“迎面的冷风”。今年一季度的数字证实，来自中国的投资金额只达到7亿欧元，而去年同期，虽然有新冠疫情的困扰，投资额是今年的两倍；2019年的同类数据更是今年数据的12倍，高达80亿欧元。

欧洲和德国都提高了外资准入门槛

欧盟是一个开放的市场，这一特征拥有足够的吸引力。但涉及到国防和能源供应等领域，欧盟对外资投资设下保护屏障。2020年10月，欧盟《外国直接投资核查框架》（(FDI screening framework）生效，它规定，成员国在关键投资领域可以干预，必要时，禁止收购。

去年，欧盟14个成员国，其中包括意大利、法国、波兰、匈牙利等收紧了外资准入审核程序。

去年4月，德国也调整了外资投资政策，按照新版《对外经贸法》（Aussenwirtschaftsgesetz），非欧盟投资者收购德国关键基础设施或关键技术领域的公司，如果股份超过10%，须申报给德国联邦经济和技术部门审批。在此之后，德国政府叫停了几项收购项目。

3个案例

2020年秋季，中国航天科工集团有限公司（CASIC）有意向并购德国北威州的ISMT公司，但受到德国联邦政府的干预。ISMT是一家拥有150名员工的中小型公司，研究和掌握移动5G与卫星无线电技术。德国联邦经济部否决该案时给出的理由是为德国安全构成“实在的重大危险”。

而另一家纯金属材料公司PPM Pure Metals的收购案也颇有戏剧性。该公司在德国萨克森-安哈特州以及下萨克森州有多家分公司，其部分产品直接向德国联邦军供货，因此具有战略重要意义。但公司面临破产，来自中国的同行竞争对手广东先导稀材股份有限公司计划收购。德国国防部出面阻拦。PPM Pure Metals的多个分公司倒闭。2020年年底，德国联邦政府最后还是批准了广东先导稀材收购PPM Pure Metals的一家位于下萨克森的分公司。

不过，2020年4月，中国中车株洲机车股份有限公司（CRRC）收购位于德国基尔福斯罗集团机车业务部门（Vossloh Locomotives）的案子，得到德国反垄断机构联邦卡特尔局的批准。据《中国投资平台》的报导，该公司机车业务部门是欧洲市场上调车机车行业的领导者，拥有40%-50%的市场份额。然而，近年来福斯罗机车部门在创新推进技术方面缺乏投资。德国网络媒体China。Table认为，这场收购案使双方的互信得到了一定程度的修复。

(综合报道)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究