增长6.1% 越南经济成功的原因是什么？

世界银行预测，越南今年将成为东南亚新兴经济体中增长最强劲的国家。推动越南经济成功的因素有哪些？

（德国之声中文网）根据世界银行最新预测，越南经济增长率预计2024年将达到6.1%，2025年将达到6.5%。

这两个数值均高于今年4月做出的预测。调高经济增长预估是基于制造业出口和旅游行业的复苏以及投资的增长。

这也表明，2025年，越南的经济增长将可能超过其他新兴经济体，如泰国、柬埔寨、马来西亚、印尼和菲律宾。

"越南确实面临着一些严峻挑战，尤其是国内市场疲软以及过度依赖外国直接投资，但与其他东南亚国家相比，越南的经济前景依然光明。"东南亚研究所（ISEAS）研究员兼访问学者阮克江（Nguyen Khac Giang）在接受德国之声采访时表示。

是什么推动了越南经济增长？

与其他东南亚国家一样，越南高度依赖外国直接投资（FDI）。

根据《2024年东盟投资报告》（ASEAN Investment Report 2024），2021年至2023年期间，越南、泰国、印尼、马来西亚、新加坡和菲律宾平均每年获得约2360亿美元的外国直接投资。

随着华盛顿与北京之间的地缘政治局势日益紧张，为试图摆脱对中国的依赖，来自美国、日本和欧盟的外国投资者日渐将东南亚国家作为在中国以外实现多元化的首选地。

"我认为越南可以依靠其1亿人口以及不断壮大崛起的中产阶级优势，保持经济增长势头，同时在中美大国竞争中充分利用其地缘政治优势。"阮克江说道。

中国也在投资东南亚。早在2008年，北京和河内就建立了"全面战略合作伙伴关系"。

"中国+1"策略

与中国类似，越南也是一党专政国家，越南共产党全面掌控所有国家职能、社会组织和媒体，因此越南的经济增长也是在一党制下实现。

"中国是越南最大的贸易伙伴，更重要的是，它在越南制造业中扮演着关键角色，因为越南的大部分生产原材料都来自中国。我认为在可预见的未来，这一情况不会发生改变。" 阮克江表示。

"中国+1"（China Plus One）是一种全球经济商业战略，旨在帮助投资者减少对中国市场和供应链运作的单一依赖，在继续保持在中国本土业务的同时，将供应链或制造业的一部分转移至其他国家。

东南亚国家被认为是理想的替代选择。

美国战略与国际研究中心（CSIS）兼职研究员Bich Tran告诉德国之声，越南常被投资者视作理想的替代选择。

"由于地理位置邻近且文化相似，越南是许多企业实施'中国+1'策略的首选地之一。"Tran说道。

"对于那些已经在中国运营的企业，迁往越南相对来说要容易的多 - 与越南人打交道要比与印尼或马来西亚打交道更为熟悉。" Tran补充道。

"但话说回来，因为越南比中国小得多，所以它能吸纳的企业数量有限。如果印度能够开放经济，它在与中国竞争中将比越南更具优势。" Tran表示。

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越南吸引西方经济体

美国是越南的第二大贸易伙伴，也是其最大的出口市场。

2023年9月，华盛顿和河内正式将双边关系升级为致力于"和平、合作与可持续发展的越美全面战略伙伴关系"并签署协议。分析人士认为该协议主要是为了推动经济收益。

除美国外，越南也在不断扩大其战略合作伙伴名单，包括澳大利亚、中国、印度、俄罗斯、韩国，以及最近新增的法国。

但来自华盛顿的巨额投资对越南经济发展至关重要。

美国科技巨头苹果公司今年再次被评为全球最具价值的公司。越南已成为苹果的重要制造基地，过去五年中，苹果在该国的投资超过150亿美元（约合137.6亿欧元）。

苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）2024年4月访问河内 图像来源: NHAC NGUYEN/AFP

越南拥有年轻且数量庞大的劳动力群体，且劳动力成本低廉。越南近1亿人口中，58%的人口年龄在35岁以下，这让越南对投资者充满吸引力。

需要更多结构性改革

尽管越南经济增长强劲，但仍面临国内问题阻碍。虽然越南是该地区增长最快的经济体之一，但它在腐败、政治审查、人权和公民社会等方面声誉不佳。

越南国内的中小型企业仍难以与那些出口至国际市场的制造商竞争。

此外还有气候变化带来的影响，比如因超强台风"摩羯"（Yagi）来袭，食品生产等必需品的价格也在上涨。越南还经常面临电力短缺。专家表示，越南必须增加对可再生能源的使用。

世界银行东亚区业务经理塞巴斯蒂安·埃克哈特（Sebastian Eckardt）表示，越南有必要进行结构性改革。

"今年上半年，越南经济从出口需求的复苏中受益。要在下半年以及中期内保持增长势头，越南当局应当深化结构性改革，加大公共投资，同时谨慎管理新兴金融风险。"埃克哈特强调道。

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