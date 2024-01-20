增长5.2%？很多中国人感觉到经济正在衰退

（德国之声中文网）在中国公务员考试的前一天晚上，张美乐（Melody Zhang，音译）焦虑地在宿舍的走廊上来回踱步，复习她的答案。回到房间后，她才意识到自己一直在哭。

在经历了100多次媒体行业的求职失败后，张美乐希望能在国家宣传部门找到一个工作。在青年失业大潮中，有创纪录的260万人去应聘39600个公务员职位。遗憾的是，张美乐没有通过。

“我们生错了时代。”这位24岁的中国人民大学毕业生说，“在经济不景气的情况下，没有人再关心自己的梦想和抱负。无休止的求职是一种折磨。”

对经济的信心危机阻止了人们的消费，也妨碍了企业的招聘和投资，这可能会成为一种自噬机制，侵蚀中国经济的长期潜力。

尽管中国官方公布2023年经济增长了5.2%，超过大多数主要经济体。但是，对于毕业即失业的年轻人、因房产贬值而惶惶不安的业主以及收入低于前一年的工人来说，这个世界第二大经济体给人的感觉是在衰退。

上海中欧国际工商学院经济学教授朱天说，教科书上对经济衰退的定义——连续两个季度的经济萎缩——不应该适用于一个每年投资量约为其产出的40%（是美国的两倍）的发展中国家。

“我们正处于经济衰退中。”朱天说，”如果你和10个人交谈，7个人会说我们今年过得很糟糕。”

“我认为政府无法承受这种情况。这种情况不能永远持续下去。”他说。他敦促采取更多的刺激措施，以打破信心不足导致的“恶性循环”，这种循环尤其会影响年轻人进入就业市场。

年轻人的理想在消失

今年6月，在约1亿名16-24岁的中国人中，每4人中就有1人以上处于失业状态，这也是官方暂停公布失业率数据前的最后一个数据点。周三（1月17日），中国恢复公布该数据，但将大学生排除在外，所公布的12月份青年失业率为14.9%。

由于企业为应对低迷的国内需求而削减成本，那些好不容易找到工作的人，收入也低于他们的预期。招聘公司智联招聘发现，第四季度中国38个大城市雇主提供的平均工资同比下降了1.3%。

对于一个自20世纪80年代以来以美元计算增长了约60倍的经济体来说，这是一个历史性的心态转变。此前，中国经济的成功主要是通过对制造业和基础设施的巨额投资实现的，但这种模式在大约十年前就开始导致债务大于增长，目前中国的借贷总额已达到难以偿还的水平。

与此同时，中国高校培养学生从事服务业中的高技能，而不是工厂或建筑行业的工作。家庭消费低迷以及监管部门对金融、科技和教育行业的打压更是减少了他们的机会。

34岁的珍妮丝-张（Janice Zhang，音译）一直在科技行业工作，直到2022年底，她因家中有急事而辞职。她相信凭借自己的经验和在美国接受的教育，很容易再找一份新工作。

然而，她后来只找到了一份社交媒体营销的工作，而且每天要上班15小时。她干了没多久就辞职了。

她说，眼下的经济环境让她觉得自己就像“海滩上的一粒沙”，无法掌握自己的命运。

“在中国，‘理想’这个词一直驱使着每个人，因为大家相信明天会是最好的时代。我现在要克服的困难，从某种程度上说，是治愈明天将要带来的失望。”

中国同30年前的日本有哪些相似之处？

不仅仅是房地产危机

上海一家高档咖啡店的老板李文生（Vincent Li，音译）遭受到经济上一次重创，他说这一重创把他打出了中产阶级的行列。

由于中国人开始削减开支，消费者更喜欢去便宜的咖啡店。而他于2017年在旅游胜地海南岛花400万元人民币买下的两套公寓，三年来没有吸引到任何租客或者买客。

李文生说：“房地产市场已经饱和。”

根据中国央行的最新数据，在中国约3亿城市家庭中，96%的家庭在2019年至少拥有一套公寓。三分之一的家庭拥有两套公寓，十分之一的家庭拥有更多公寓。大约70%的家庭储蓄投资于房地产。

房地产中介表示，自2021年房地产市场开始下滑以来，一些城市的公寓已经贬值了三分之二，这让业主们感到财富减少，并开始省吃俭用。

房地产行业在高峰时期约占经济活动的四分之一，如今已被视为中国摆脱中等收入陷阱的主要威胁。

美国约翰霍普金斯大学教授洪源远说：“最大的风险在于，旧的增长源减少所带来的后果可能会变得难以控制，并抑制新的增长源。如果出现这种情况，中国可能会陷入转型困境。”

影响中国人生活的不仅仅是国内政策。在台湾、乌克兰和南海问题上与西方国家的外交关系紧张，导致中国首次出现外商投资赤字。

国际贸易机构还对中国有关部门突袭咨询公司和尽职调查公司以及禁止出境等问题提出了警告。

美国对中国的技术出口限制阻碍了芬奇（David Fincher）设立在上海的咨询公司开展尖端半导体业务，从而切断了他的一个重要收入来源。

他担心更多的外交紧张局势或中国政府新的监管变化会使他的业务难以为继，正在考虑“润”到海外。

芬奇说：“你感觉自己就像锅里的龙虾。水正在煮沸，而你却只能坐以待毙。”

他说：“我和其他人一样，为中国政府感到忧虑。”

（路透社）

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