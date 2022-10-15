增长放缓 复苏乏力 北京即将公布第三季度GDP

（德国之声中文网）中共二十大在本周日拉开帷幕，预计会议期间，北京将公布第三季度GDP等一系列经济数据。多名接受法新社采访的专家说，他们预计中国今年7到9月国内生产总值与去年同比增长2.5%。中国上一季GDP同比增长仅有0.4%，创下两年多来最低水平。中国第一季度国内生产总值(GDP)同比增长4.8%。

不少经济学家认为中国将难以实现今年5.5%左右的增长目标。国际货币基金组织几天前下调了对中国经济今明两年的增长预期。该机构预测，中国经济2022年的增长率约为3.2%，2023年为4.4%。

十年前习近平上台时，中国刚刚超过日本成为世界第二大经济体，直到最近还有济学家还预测，中国将在2030年成为世界上最大的经济体，取代美国。现在看起来状况不那么乐观了。中国面临着越来越多的挑战，如果经济不能回到正轨，中国将面临创新和生产力放缓，以及社会不满情绪更大等等问题。CNN援引亚利桑那州立大学雷鸟全球管理学院“中国攻势”（China Initiatives）主任格斯里表示 (Doug Guthrie) ：“30 年以来，中国一直走在一条给人们带来巨大希望的路上“，不过中国目前“正在处于困境。”

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

法新社采访的专家小组预测今年中国经济平均增长率仅为3%，2021年，受益于疫情后反弹，中国曾实现8.1%的经济增长率。

ACY稀万证券首席经济学家贝内特（Clifford Bennett）告诉法新社："政策面临的一大挑战是接受经济已经达到饱和的状态，这意味着未来十年的增长数字可能永久性地在零至4.5%的间区徘徊。

另一个影响经济增长的一大主因是北京的动态清零政策。严格的防疫政策也影响到了工厂生产和公司业务。野村证券中国首席经济学家陆挺认为，尽管对经济产生了影响，但还是“没有明显的迹象表明清零战略会大幅放松”。

在中共二十大召开前几天，中国官媒就连续三天发表评论文章拥护“清零”政策。金融中心上海加强了防疫管控。人们担心再次会再次进行封控。

与此同时，房地产危机也导致了中国经济降温。今年以来，中国的房地产不仅成交量大幅下挫，而且新房价格也开始下跌。根据野村的数据，截至第二季度末，中国开发商的债务高达33.5万亿元，相当于全国GDP的三分之一，以致多个房地产商因资金短缺导致各地出现烂尾楼，进而演化为停贷潮。

龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)分析师托马斯•加特利(Thomas Gatley)表示，尽管有着种种问题："许多经济指标实际上已经从3月和4月的大规模封锁中恢复得相当不错了"。在电动汽车的强劲需求推动下，9月份的汽车销售保持强劲。

不过专家也表示"这些增长的支柱正变得更加脆弱"，汉学家罗卡（Jean-Louis Rocca）指出：“中国经济面临更多的根本性改革问题”。

（法新社等）

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