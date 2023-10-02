 增加军援未写入过渡预算案 拜登让乌克兰放心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2023

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增加军援未写入过渡预算案 拜登让乌克兰放心

虽然美国国会在最后一刻达成的过渡性预算案并未包含增加对乌军援的款项，但是总统拜登向基辅方面保证，会继续支持乌克兰。随着战争时间不断拉长，共和党阵营反对增加援助的声音也越来越多。

资料照片：23年9月21日，拜登和泽连斯基在白宫见面

资料照片：23年9月21日，拜登和泽连斯基在白宫见面

（德国之声中文网）美国国会两党就过渡性财政预算案达成一致，但是进一步援助乌克兰的款项并未包含在其中。美国总统拜登向基辅方面许诺，会持续不断地支持乌克兰。

“我向美国的盟友、美国人民和乌克兰人民保证，你们将继续得到我们的支持。我们不会撤回”，拜登周日在白宫发表演讲时强调。

当地时间周六晚，美国国会以跨越党派的多数支持，达成了有效期仅为45天的过渡性预算案，暂时避免了美国政府机构“停摆”。

不过这份预算案中并未包括新增的乌克兰援助款项。原因是一些与前总统特朗普关系紧密的共和党强硬派议员，反对把增加对乌军援写入预算案。

不少议员表示，乌克兰战争时间拖得越长，援助计划在美国国会得到广泛支持的难度就越高。尤其共和党中反对的声音越来越高。上周，将近一半的共和党参议员同意把国防部一项3亿美元的支出划掉，这一款项原本是用于培训乌克兰士兵和采购武器的。虽然这笔款项还是以单独审批的方式得以通过，但这一信号显示，共和党阵营中在对乌军援问题上的态度正在发生转变。

拜登在周日的演讲中说，人们感受到“一种压倒性的紧迫感”，想要尽快在国会通过新的乌克兰援助计划。他呼吁共和党不要在这个过渡性的预算案到期之际再次允许财政预算危机的发生。他已经厌倦了这种“玩火”的游戏，拜登补充道。

拜登在白宫发表讲话

拜登在白宫发表讲话

法新社指出，自从2022年2月俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，美国是对乌提供援助最多的国家，总价值达到1100亿美元。华盛顿政府希望通过新的预算案再推出一项总额240亿美元的援助计划。

然而从目前来看，这份新的援助计划须单独提交国会审批。根据美国媒体的报导，相关的表决可能近期就会举行。

基辅方面对继续获得美国支持表示充满信心。乌克兰外交部表示，该国正在与美国伙伴共同“积极”努力，使得下一份美国财政预算案能够包含“支持乌克兰的新款项”。

乌克兰国防部长乌梅罗夫周日在多个网络平台上表示，美国防长奥斯汀在一次电话通话中向他保证，美国将会继续支持乌克兰保卫自己的国家。
 

（法新社、每日新闻）

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