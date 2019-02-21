 “墙”漏缝了么？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.02.2019

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时政风云

“墙”漏缝了么？

从2月19日起，中国大陆的网民突然发现，无须“翻墙”就能访问部分以往被封锁的美国主要英语新闻网站。外界猜测这与正在进行中的中美贸易争端谈判有关。

Infografik Bildergalerie Chinas Firewall Bild 02

德国之声网站长期被中国当局封锁

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为了招揽更多国际游客，海南省计划向外国人提供非实名互联网帐户，以使用Facebook、Twitter和YouTube。 (22.06.2018)

德国驻华大使柯慕贤周一发表声明称，中国对网络安全的新举措可能瓦解北京同世界的政治经济联系。 (16.10.2017)

中国工信部近日发布通知，加强对VPN服务的管理。很多中国网民对此反应强烈。网络问题专家则表示，新规对于个人用户其实没有太大影响，主要是电信业内部的“洗牌和利益重组”。 (23.01.2017)

今年中国两会召开时，网络管制仍是重要话题之一。境外的想进去，不容易；境内的想出来，也难。 (13.03.2017)

严密的网络长城不仅屏蔽了政治敏感内容，也给中国科研人员登陆境外学术网站、搜索专业内容造成困难。全国政协副主席罗富和日前批评了这一现象，不过他并没有要求全面解禁，而是建议设立“负面清单”，有选择地封锁。 (04.03.2017)

本周五，为期5天的中国科学院、中国工程院院士大会落下帷幕。虽然中共总书记习近平也在大会上发表了讲话，但会议本身通常并不会引人关注。不过这一次，一名院士在会议上的即兴发言，令“会场沸腾”，也吸引了国内外媒体的目光。 (03.06.2016)

《南德意志报》相关新闻

近年来，许多西方知名报刊都在以副刊形式定期随报发行来自《中国日报》的内容，此举一直颇受争议。批评者认为，西方传统媒体转发来自中国官方的宣传品将有损媒体的公信力。 (19.05.2018)

美国一家独立新闻组织最新公布的一份调查报告显示，中国高层官员的近亲在加勒比海拥有秘密离岸公司，借此将财富转移至海外。包括德意志银行在内的多家欧洲银行都扮演了关键性中间人角色。 (22.01.2014)

(德国之声中文网) 美国"自由亚洲电台"周四(2月21日)通过其脸书中文账号报道了这一简讯。在此之前，中国网民在社交网络平台上也已经有了相似的发现。这些突然获解禁的网站包括CNN, USA TODAY, CNBC, NBC等。简讯还特别强调，连CNN网站上刊登的蔡英文专访都可以看到。

自由亚洲电台猜测，这一举动可能与2月19日开始的中美贸易争端新一轮谈判有关。有消息称，目前双方已经达成了部分共识，美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤也已经加入了谈判。习近平与特朗普在去年12月约定，贸易战在3月1日前暂时"停火"，为谈判赢得时间。也有分析人士认为，如果在期限前无法达成协议，双方可能会再次延长"停火"期限。

技术故障？

中国的网络封锁措施暂时松动，以往也时有发生。2008年奥运会前后，为塑造开放中国的国际形象，原本被中国当局封锁的境外网站大部分都获得了解禁。然而，到了2009年，非但恢复了原有的封锁措施，脸书、推特、YouTube等网站也被列入了封禁行列。

部分境外网站临时获解禁，也有可能是中国"防火长城"出现了技术故障。2010年，甚至还曾出现过绝大部分被封网站突然都获"解禁"的极端案例。同时，"技术故障"也会导致某些"不敏感"境外网站遭到"误伤"。不过，这两类故障一般都能在1到2天时间内排除。

境外中文媒体依然被封锁

此次获得解封的，主要是美国的英语新闻网站，其中并不包括《纽约时报》、美国之音等提供中文节目的站点。德国之声记者发现，英国BBC、法国国际广播电台以及德国之声网站所受到的"封锁待遇"也没有发生改变。

除了德国之声，德语区的新闻网站一般不会被中国当局封锁。这可能与德语在中国民众中的普及度远不及英语有关。不过，也有两个例外：《南德意志报》以及与德国之声同属德广联旗下的北德广播电视台(NDR)。这两家媒体2014年初与英国《卫报》一道，获得了一批机密文件证据，披露中国高层官员亲属多年来在加勒比海避税天堂拥有秘密离岸公司，借此隐藏巨额财富；证据显示，至少有5名现任与前任中共中央政治局常委的亲属设立了离岸公司，其中包括习近平、温家宝、李鹏、胡锦涛、邓小平。自此之后，《南德意志报》以及NDR网站就遭中国当局封锁。

USA Handelsgespräche mit China in Washington | Lighthizer & Mnuchin & Ross & Liu He (Getty Images/AFP/M. Ngan)

正在华盛顿进行的新一轮中美贸易谈判，刘鹤、莱特希泽出席。分析人士猜测，美国新闻网站临时获解禁或与此有关。

不过，德国之声记者在2月22日发现，《南德意志报》的网站目前可以在中国大陆正常访问，究竟何时解禁暂不可考。NDR则依然维持被封锁状态。

德国之声中文网设立于2000年。自2001年起，就遭到中国当局时断时续的部分封禁。2008年北京奥运会前后，德国之声中文网与大部分境外网站一道，获得全面解禁待遇。但是从2009年起，德国之声全部语言节目的网站遭到了中国当局的持续封禁，维持至今。位于中国大陆的网民，只能通过"翻墙软件"等非常规手段访问德国之声。

 

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