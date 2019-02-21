(德国之声中文网) 美国"自由亚洲电台"周四(2月21日)通过其脸书中文账号报道了这一简讯。在此之前，中国网民在社交网络平台上也已经有了相似的发现。这些突然获解禁的网站包括CNN, USA TODAY, CNBC, NBC等。简讯还特别强调，连CNN网站上刊登的蔡英文专访都可以看到。

自由亚洲电台猜测，这一举动可能与2月19日开始的中美贸易争端新一轮谈判有关。有消息称，目前双方已经达成了部分共识，美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤也已经加入了谈判。习近平与特朗普在去年12月约定，贸易战在3月1日前暂时"停火"，为谈判赢得时间。也有分析人士认为，如果在期限前无法达成协议，双方可能会再次延长"停火"期限。

技术故障？

中国的网络封锁措施暂时松动，以往也时有发生。2008年奥运会前后，为塑造开放中国的国际形象，原本被中国当局封锁的境外网站大部分都获得了解禁。然而，到了2009年，非但恢复了原有的封锁措施，脸书、推特、YouTube等网站也被列入了封禁行列。

部分境外网站临时获解禁，也有可能是中国"防火长城"出现了技术故障。2010年，甚至还曾出现过绝大部分被封网站突然都获"解禁"的极端案例。同时，"技术故障"也会导致某些"不敏感"境外网站遭到"误伤"。不过，这两类故障一般都能在1到2天时间内排除。

境外中文媒体依然被封锁

此次获得解封的，主要是美国的英语新闻网站，其中并不包括《纽约时报》、美国之音等提供中文节目的站点。德国之声记者发现，英国BBC、法国国际广播电台以及德国之声网站所受到的"封锁待遇"也没有发生改变。

除了德国之声，德语区的新闻网站一般不会被中国当局封锁。这可能与德语在中国民众中的普及度远不及英语有关。不过，也有两个例外：《南德意志报》以及与德国之声同属德广联旗下的北德广播电视台(NDR)。这两家媒体2014年初与英国《卫报》一道，获得了一批机密文件证据，披露中国高层官员亲属多年来在加勒比海避税天堂拥有秘密离岸公司，借此隐藏巨额财富；证据显示，至少有5名现任与前任中共中央政治局常委的亲属设立了离岸公司，其中包括习近平、温家宝、李鹏、胡锦涛、邓小平。自此之后，《南德意志报》以及NDR网站就遭中国当局封锁。

不过，德国之声记者在2月22日发现，《南德意志报》的网站目前可以在中国大陆正常访问，究竟何时解禁暂不可考。NDR则依然维持被封锁状态。

德国之声中文网设立于2000年。自2001年起，就遭到中国当局时断时续的部分封禁。2008年北京奥运会前后，德国之声中文网与大部分境外网站一道，获得全面解禁待遇。但是从2009年起，德国之声全部语言节目的网站遭到了中国当局的持续封禁，维持至今。位于中国大陆的网民，只能通过"翻墙软件"等非常规手段访问德国之声。