 墙外文摘：WHO赞扬中国表现专业吗？ | 媒体看中国 | DW | 16.02.2020

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墙外文摘：WHO赞扬中国表现专业吗？

WHO总干事谭德塞赞扬中国政府应对肺炎疫情的措施与领导力。有评论怀疑他的赞扬是否与中国作为WHO的第二大贡献国有关。

WHO Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus (Reuters/D. Balibouse)

WHO总干事谭德塞

 

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中国昨日公布了湖北省审核确诊病例的标准，表示将在每日公布的统计中，增加「临床诊断」的病例，而湖北周四公布的确诊病例数量也因此大幅上升。 同时，世卫警告目前仍很难预期新冠病毒疫情会如何发展。 (13.02.2020)

中国延长春节假期至2月9日后，即将迎来百万返工潮。目前疫情确诊和死亡人数持续上升，但新增病例较过去几日减少。世卫也派出专家前往调查。 (10.02.2020)

世界卫生组织称新命名的 COVID-19是全人类的「头号公敌」。中国单日确诊人数在降低，但整体疫情仍相当严峻。德国又有两人被确诊。 (12.02.2020)

新冠肺炎的全球累计确诊病例数已经突破了4万，死亡人数也超过了1000。世界卫生组织周一发布警告称，那些从未到过中国的感染者有可能成为引燃大火的“星星之火”。WHO呼吁，人类绝对不能让这场疫情失去控制。 (11.02.2020)

（德国之声中文网）台湾《新新闻》发表张倩烨文章《WHO 专业外衣下的政治底色》指出，由于WHO总干事选举细节是不透明的，候选人通常会和有能力与影响选举结果的主要国家进行沟通。WHO总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在一月下旬访华期间赞扬了中国政府应对肺炎疫情的措施与领导力。

文章说，目前美国仍是WHO的头号资金贡献国，而中国是第二大贡献国。2017年年8月，刚刚当选总干事的谭德塞对中国进行访问，中国方面与WHO签署了一项谅解备忘录，额外自愿捐款两千万美元，用于支援WHO在全球开展工作。这等于是给新任总干事送了一份大礼。

李文亮仁心染尘，但仁心仍在，并未沉沦

台湾《报导者》发表文章《谈李文亮最后的抉择──满屏的网路国葬，是否正推着中国转向》指出，李文亮去世后，引发民众巨大悲情的同时，也引发舆论上的激烈争议。争议主要在体制和民间社会之间展开。中国驻法使馆就在其官网上发了一篇短评，义愤填膺地指责民间社会给李文亮贴上政治标签，「居心不良，目的是分裂中国民意」，而特别突出李文亮政治上正统的一面，尤其强调"李文亮医生是一名中国共产党党员"。

文章认为，即便逐渐与青春时代告别尤其与理想主义告别，逐渐主流化体制化。但是，李文亮与所谓小粉红、与五毛水军仍有本质分别。他可能胆小怕事，他可能随波逐流，但并未失去爱的本能、独立思考的本能。可以说仁心染尘，但仁心仍在，并未沉沦。

Trauer Dr. Li Wenliang Hongkong Coronavirus (picture-alliance/dpa/AP/Kin Cheung)

作者认为，体制给李文亮最后的一击，终于令他在最后时刻彻底醒悟。作为共产党员居然未经组织批准，就接受了典型"境外媒体"的《纽约时报》采访，他在最后一刻回到了自己的本心。这一点是官方无论如何都要刻意回避和遮蔽的。体制要他生是党的人、死是党的鬼，只是夹杂几千万人哀号怒吼的冲天海啸，已扑面而来。

中共的大麻烦是疫症失控会唤醒大量中国人

台湾《上报》发表文章《中共官方战时状态令　来者不善》，作者颜纯鈎认为，中国大陆的疫情，正在进入一种荒唐的状态。一方面，武汉湖北的感染数字，因采用新的统计办法而飞升，政府下死命令短时间内扩建十万张病床，显示形势很不乐观；另一方面，湖北以外地区，感染数字却直线下降。如果湖北以外地区感染数字真的下降，按理是有利于复工的，应该大书特书以安定民心，但北京疾控中心却又发出"大仗即将来临"的警告，并说目前是"关键时刻"、"危急状态"、"非常时期"，甚至发布战时状态令。究竟是数字可靠，还是政府行政命令可靠，外人只好发挥高度的想像力去理解了。

文章认为，中共的大麻烦不是疫症，是疫症失控会唤醒大量中国人。人只有身家性命危在旦夕时，才会产生个人祸福无所依凭的巨痛，这种巨痛才会启发他们去思考社会制度的根本问题，而到那时，民间广泛的觉醒，才能推动社会变革。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

 

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