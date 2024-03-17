墙外文摘：TikTok最大的风险是什么？

（德国之声中文网）关注中国时事与文化的网站“中参馆”（China File）近日邀请中国问题专家讨论了美国众议院3月13日以压倒性多数通过的一项可能导致在美国被禁的法案。

弗吉尼亚大学中国问题研究学者Aynne Kokas认为，人们最常提到的TikTok带来的挑战是个人隐私监控，但它实际上是最不直接的风险。集体风险（通过收集和汇总大量用户数据而产生的能力）更难以概念化和应对，因此也更容易被忽视。然而，TikTok收集大量数据可以提高消费者定位能力，这种做法给无法在中国收集用户数据以改进其应用程序的美国公司带来了经济竞争方面的担忧，同时也带来了经济安全方面的风险。

其他集体风险包括对手有可能根据从社交数据中收集到的人口层面的信息，精确地针对错误和虚假信息开展宣传活动。她强调，TikTok是目前唯一一款其算法须经中国政府出口批准、其母公司须接受中国国家安全数据审计的美国主要社交媒体。

美国众院通过TikTok法案 周受资拍片回应

一位反对限制TikTok法案的美国国会议员说：“我们与那些对手的关键区别之一在于，他们关闭了报纸、广播电台和社交媒体平台，而我们不会。”纽约霍夫斯特拉大学法律学者Julian Ku认为，这一论点虽然表面上很吸引人，但不符合事实。一百多年来，美国法律一直禁止外国（不仅仅是中国）控制美国重要的媒体。该法案完全符合这一传统。

Julian Ku指出，美国现行法律将阻止任何外国公司收购美国广播公司、哥伦比亚广播公司或福克斯公司。这并不是“禁令”，而是这些企业在美国境内运营的条件。最新的法案只是将这种做法延伸到了社交媒体。如果限制外国媒体所有权是美国法律一百多年来历史的组成部分，那么法院将更有可能承认其符合美国国家安全利益。

“自由之家”（Freedom House）中国研究主任王雅秋认为，TikTok给美国带来了独特的国家安全和人权问题。这是因为该平台的母公司字节跳动实际上受制于中共，而中共是世界上侵犯人权最严重的国家之一。王雅秋指出，近年来，中共通过散布虚假信息、试图影响选举、对关键基础设施发动网络攻击等方式，加大了破坏美国安全和民主的力度。TikTok可能成为中共在美国传播虚假信息和影响政治动员的有效工具。但是，解决TikTok的问题，需要在合法的国家安全需求、人权和言论自由之间取得平衡。

中国工人抗争面临更加严峻的政治环境

2023年，中国低端制造业掀起一波新的罢工浪潮。据中国劳工通讯（CLB）统计，2023年工人集体抗争1794起，其中制造业工人行动438起，占据24.41%。这是自2016年制造业罢工潮以来的新高峰。总部位于新加坡的“端传媒”发表文章《疫情后中国制造业的罢工潮：经济下行时，中国工人的行动与困境》，身为劳工研究者的作者陈春指出：值得注意的是，疫情后的这波倒闭、搬迁潮不仅仅是全球资本为追逐更高利润而进行的空间转移，同时也是国家政策推动下的结果。2008年以来，政府大力推动沿海城市的产业升级和产业转移，这一政策趋势在过去三年，特别是疫情之后，愈发明显。

文章还指出，工人面临更加严峻的政治环境。2015年以来由于整体经济增速减缓、政治空间收缩，中国劳工体制正在发生变化。政府采取更加强硬的态度，推行更不利于工人的政策，例如最低工资调整放缓、法律执行上更倾向于资方。同时打压劳工NGO与劳工行动者，加强媒体的管理和控制，急剧压缩工人行动的社会连接能力。在2023年这波抗争潮中，我们几乎看不到劳工NGO行动介入和社会媒体报道。工人在社交媒体发布的信息受到平台的严格管控，涉及罢工抗议内容的往往很快被删除。

郑褀蓉与亚当斯案：中国典型的勾兑美国政要模式

2月底，纽约布鲁克林检察官偕同了联邦调查局，对纽约市长亚当斯的核心顾问格雷科（Winnie Greco）进行搜索，这位顾问另有一中文名“郑褀蓉”，在纽约当地华人圈非常活耀，人脉广博，几可直通中国。台湾“上报”发表文章《“中国遥控侨民”终究会惹毛美国》，上报主笔李濠仲指出，郑褀蓉和亚当斯两人鱼帮水、水帮鱼，亚当斯借由郑褀蓉的人脉，稳固住纽约华人圈的选票，郑褀蓉则因身为亚当斯“核心顾问”，在纽约政商界愈来愈吃得开，所有她主办的活动，亚当斯无不给足面子亲自出席。在检方针对郑褀蓉这次的搜索中，锁定范围其实不只郑褀蓉住所，还包括华人聚集指标区法拉盛内的一处商场，今年农历年联欢会，郑褀蓉就是在那办活动并邀请亚当斯莅临演讲。自去年夏天以来，纽约检方就一直在调查这座商场（新世界购物中心）、亚当斯以及郑褀蓉彼此间关于政治募款的连动性。

李濠仲认为，郑褀蓉对亚当斯“10年投资”，正是中国典型透过海外侨民，锁定当地政要的一种“养兵千日”模式。如今，在有“市长罩”的情况下，郑褀蓉仍遭检调大动作搜索，气氛确实不太寻常，更因为郑褀蓉的“中国背景”，而使得整起事件，仿佛美国对“中国遥控侨民干预美国内政”的一连串反制。自2022年布鲁克林检察官揪出中国在纽约执行“猎狐行动”，2023年再揭露中国在纽约亦有“海外秘密警察”，再到今天市长中裔顾问遭搜索，尽管案由不一，却又具备了一个明确的指向，即美国司法部已开始有系统地要遏制中国政府于美国遥控侨民的举措，且凸显中国不只干预他国内政，兼而侵犯他国司法，已到再难让人漠视的境地。

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