墙外文摘：Clubhouse成中共统战新武器？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中共封锁Clubhouse并武器化之可能》，作者刘姝廷说，Clubhouse考验中共监管能力，语音传播成为中共审查的新挑战。然而，中共或将化新型态的监管威胁为助力，反将Clubhouse为其所用，构成“内防外攻”的形势。中共自推动大外宣以来，便积极寻求国际舞台发声。按中共操作国际社群平台如推特、脸书的逻辑，在阻断民间与国际社群连结后，下一步即透过外交人员、官方媒体等外宣机制进驻，利用国际社群平台进行宣传，并购买政治广告、拢络网路名人，借此影响国际舆论风向。Clubhouse的信息传散、社群连结等特点，正是中共推行此外宣模式的利基，并因此可能将之作为未来外宣的武器。

文章说，Clubhouse的语音社群传播特性，也可能有利中共对台施行统战。中共对台统战单位，近年扎根于台湾网路社群，并善用新媒体技术。在两岸语言互通，并熟悉台湾民众阅听习惯的统战基础上，中共可能利用Clubhouse，或自行研发语音社群平台，依循既有的网路统战策略，如开设统战聊天群、培植语音网红，或制作出语音统战脚本，安排统战帐号为暗桩。以隐而未显、不著痕迹的方式，逐步渗透台湾的网路语音社群，并以在地化手法“声”入人心，成为对台认知战的工具。

以保驾护航为第一考量

台湾《风传媒》发表文章《中国两会大戏是为习近平登基暖场》，作者顾尔德说，明年底的二十大是习近平继续留任的关键时机，一定要维持经济欣欣向荣的景象，即使是撑出来的，也不能让汽球在二十大以前爆破。习近平必须扫除一切不利于他连任的因素，所有的政策都是以保驾护航为第一考量。

文章说，除了经济，其他面向的政策也是以保驾护航为最高原则。在这个思维下，未来一年多习近平的对美国、对台湾与香港的政策会怎么做？其中香港问题，对习近平而言应是最无悬念。台湾与美国问题远比香港复杂。过去一年多来在台海不断军演不会停止，习近平藉这种武吓宣示对台主权、反台独是低政治成本的作法，在二十大之前想必还会持续下去。

香港海外民运迅速壮大

《纽约时报》发表文章《为什么习近平仍对香港穷追不舍》，作者练乙铮说，要继续留任，习近平需有拿得出手的东西。习近平宣称已在中国消除了贫困，但戳穿这个谎言的不是别人，而是国务院总理李克强。李克强去年说，国内六亿人（几乎43%的人口）的收入“在一个中等城市可能租房都困难”。港区国安法的确结束了抗议活动，平息了公开要求香港独立或自决的呼声，也让很多正式的反对声音沉默了下来。但在大批离开香港的政治移民的推动下，一个支持民主运动的力量正在海外迅速壮大起来。这支海外力量将有助于维持香港当地的抵抗，不管当地的亲民主运动是否可能看起来已被制伏。

文章说，香港抵抗运动的组织形式将不断适应北京的镇压。想象一下用信息技术武装起来的昆虫吧；想像一下自治的蜂群：一个越来越大的小单元的集合，每个单元都有自己的目标和行动计划，但都致力于与本地的傀儡政权作斗争，用民主制度来取代它。许多这样的蜂群正在海外大量形成。有些正在游说所在国政府对中共实施制裁；有些则在散居海外的香港人中建立网络。还有些正在试图成立一个影子议会。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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