墙外文摘:Clubhouse,两岸三地聊它个三天三夜

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《Clubhouse热潮里的中文社群》，作者张洁平认为，新的网络社交媒体Clubhouse席卷全球的速度、广度和深度（目前还只是限于苹果iOS用户），令人惊叹。Clubhouse是第一次，声音媒介，不只作为内容，而成为社交关系的起点。

作者自己试用了Clubhouse一周的时间，"眼看着这里的中文社群，从台湾到香港到中国大陆，以一个普通人在普通的角落都肉眼可见的速度快速膨胀"。有一个持续了超过72小时的房间，是中国与港台陌生人在里头讨论政治问题，谈论各自的执着与误解，维吾尔新疆人与中国汉人有激烈的争执，台湾人和中国人在讨论李明哲，香港人在解释什么是揽炒。人们基本上不认识彼此，你可以想像，因为彼此巨大的资讯落差，讨论并不能很有深度，并且一些重复的偏见令人疲惫，价值观上的相对主义、强者逻辑令人失望，但大家依然在克制地说话，讲自己的看法、经历，带着自己的口音，不会打断别人，也几乎没有不文明的用词。

作者认为，声音好像天然比文字更真实，不会躲在字符后面刀光剑影，听见声音的颤动，所有人的心也都会跟着凝窒一下。许多产品经理都在猜，Clubhouse在中国什么时候会被封。实时的声音审查在技术上当然很困难做到，这一自由言论的巨大漏洞，中国官方不可能允许它存在。"无论视窗期有多久，就来吧，来听听彼此的声音吧"。

香港人，义无反顾还是忍气吞声？

台湾《上报》发表文章《香港人现在走是义无反顾 不走是忍气吞声》，作者颜纯钩指出，中国外交部发言人赵立坚，说英国给予港人BNO五加一，是违背了中英联合声明。也是这个赵立坚，早就说过中英联合声明只是历史文件，早已经过时。"世上还有更无耻的事吗？"一个人无信义不可交，一个国家无信义不可居，只凭这一点，能走的人就应该赶紧走了。

英国政府开启面向持有BNO护照香港居民的签证新通道

文章说，香港人今日可以自由出入境，这种自由没有人可打包票。中共建政初期，出入境也没有管制，一夜之间一个行政命令，就全国范围实行封关。今日政府说"留岛不留人"，似乎不在乎香港人移民，既然不在乎，又何必搞什么不承认BNO的反制政策？大量移民会会彻底走资，百万人离开，那就是天文数字，中共不会不肉痛。

作者说，移民是困难的选择，下决心不容易，但不下决心就永远都走不成。苛政猛于虎，这是最大的问题，孔夫子说，道不行乘桴浮于海，这是千古不灭的定理。至于没有条件走的，当然就不用想，只是要做好长期隐忍的准备，虽然中共有多长的命，那也没有人知道。

台湾的命运，北京如何"看着办"？

台湾《风传媒》发表文章《台湾命运如何？北京看着办！》，作者陈国祥说，不管美中关系以及两岸关系如何演变，由于中国大陆相对于美国和台湾的实力对比，主导力显然正往中国方向倾斜，所以台湾的命运如何，说到底，还是北京"看着办"。美国与中共在关键议题上虽存着竞争甚至对抗的成分，不可过度放大，也不能忽视美国对台湾的支持有一定限度。

作者认为，北京当局在对台施压之际，也在管控中国大陆日益高涨的武统声浪，因为一旦发生军事冲突，其代价之高、善后之难及对大陆长远发展所生损害之大，都是不可承受之重，所以实在无法放任对台鹰派看着办。台北基于凶险的研判以及对美国的附从，也不致于太过莽撞。外交部长吴钊燮说台湾不会拖美国下水，在一定程度内解除了军事冲突的引信，显示华府的收放是两岸军事危机的控管阀。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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