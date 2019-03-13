墙外文摘：57岁的“台湾女孩”

（德国之声中文网）香港《立场新闻》发表文章《从 57 岁的"台湾女孩"说起 - 中国文化的年龄政治》，作者卢斯达指出，"台籍"全国政协港区委员凌友诗一夕爆红于网络，她演讲风格激昂："作为一个平凡的台湾女孩丶一个香港的外来客，今天能历经'一国两制'的实践丶共襄两岸统一的盛举……"然而据传媒起底，凌友诗今年 57 岁，自称"女孩"，颠覆了一般人对"女孩"的认知。

作者说，"台湾女孩"四个字，其实充满年龄政治。在中文和中国文化之中，年龄就是辈份，有相应的权力和义务，中原文明自西周以来，辈份即政治，不能少看屁股耆老之别。自称"女孩"其实是一种低姿态的说服进路，发言者为自己设定了一个年幼丶真诚丶无染的形象，为接下来的议题铺路。

文章说，年幼亦不只是肉体，还是一种顺服和无知，那是被统治者的自我修养。即便不是真那么年幼，也要装出个样子。就像 57 岁的女人也要自称女孩，因为她的谈话对像是权力机构，就是一班万岁的老头子。在他们面前，自然便成了女孩和男孩--被统治者。

华为是敞开的陷阱？

《纽约时报》发表文章《当国家法律鼓励间谍行为》，作者练乙铮说，美国对中国间谍活动威胁的判断是正确的。这种威胁是真实的，并且毫不掩饰：只需看看中国2017年通过的《国家情报法》。

这部法律并非标准的安全与间谍活动法案，其首要关切是防止国家机密外泄。它的主要推力不是自我保护，而是主动行动。其中规定，"任何组织和公民都应当依法支持丶协助和配合国家情报工作。"另一条款则更直白：国家情报工作机构依法开展情报工作，"可以要求有关机关丶组织和公民提供必要的支持丶协助和配合。"根据该法，为国家从事情报活动是中国公民和组织的义务，跟纳税差不多。

文章说，英国丶德国丶印度和意大利不顾美国警告，似乎倾向于在其通信基础设施中使用华为的硬件。一些国家希望快速而廉价地升级到5G；华为可以在这方面提供帮助；他们在华为系统中看不到明显的后门。在这一点上，他们就像是一群猎物，面对敞开的陷阱，还不相信有人会设下陷阱。

北京当然要抓捕机会离间欧美

台湾《上报》发表文章《无论你愿不愿意，新冷战的时代已临》，作者黄乐祈认为，美中交恶和冷战时美苏对阵的情况一样，就是两个帝国之争。"中国梦"和"让美国再次伟大"（make America great again）其实如出一辙，只是现在美国的对手不同而已。

文章说，就算美国对中国不再如以往"温和"，中国也非毫无反击机会。虽然近期传出德国拟与华为签订反间谍协议可能是假新闻，但根据皮尤研究中心今个月初公开一项调查报告，德国人对美国的观感并不好，表示德美关系不好者由2017年的56%急增至上年的73%。意大利欲参与一带一路亦为欧盟带来一股暗涌。就算美国在北约的角色以致它具威胁欧盟"使用华为就不会分享情报"的空间，美国和盟友的关系并不见得滴水不漏，北京当然会进行离间。另一方面，中国当然会继续支持未"弃暗投明"的美国鸽派，以及持续如白邦瑞所说，向国际社不断会呼喊"我们仍须时间改革"以争取欺敌的招数。美国显然占优，但中国肯定会不住挣扎。

作者说，无论我们愿不愿意，新冷战的时代已临。希冀中美尽快和好继而"双赢"，异想天开。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]