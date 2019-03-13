 墙外文摘：57岁的“台湾女孩” | 媒体看中国 | DW | 17.03.2019

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媒体看中国

墙外文摘：57岁的“台湾女孩”

有评论认为，57岁的“台籍”全国政协港区委员凌友诗自称女孩，因为她的谈话对像是权力机构，就是一班万岁的老头子。

China Delegierte bei der CPPCC in Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Ge Jinfh)

台湾籍全国政协港区委员凌友诗在中共政协会议上的发言连日来引发各界热议

（德国之声中文网）香港《立场新闻》发表文章《从 57 岁的"台湾女孩"说起 - 中国文化的年龄政治》，作者卢斯达指出，"台籍"全国政协港区委员凌友诗一夕爆红于网络，她演讲风格激昂："作为一个平凡的台湾女孩丶一个香港的外来客，今天能历经'一国两制'的实践丶共襄两岸统一的盛举……"然而据传媒起底，凌友诗今年 57 岁，自称"女孩"，颠覆了一般人对"女孩"的认知。

作者说，"台湾女孩"四个字，其实充满年龄政治。在中文和中国文化之中，年龄就是辈份，有相应的权力和义务，中原文明自西周以来，辈份即政治，不能少看屁股耆老之别。自称"女孩"其实是一种低姿态的说服进路，发言者为自己设定了一个年幼丶真诚丶无染的形象，为接下来的议题铺路。

文章说，年幼亦不只是肉体，还是一种顺服和无知，那是被统治者的自我修养。即便不是真那么年幼，也要装出个样子。就像 57 岁的女人也要自称女孩，因为她的谈话对像是权力机构，就是一班万岁的老头子。在他们面前，自然便成了女孩和男孩--被统治者。

华为是敞开的陷阱？

《纽约时报》发表文章《当国家法律鼓励间谍行为》，作者练乙铮说，美国对中国间谍活动威胁的判断是正确的。这种威胁是真实的，并且毫不掩饰：只需看看中国2017年通过的《国家情报法》。

这部法律并非标准的安全与间谍活动法案，其首要关切是防止国家机密外泄。它的主要推力不是自我保护，而是主动行动。其中规定，"任何组织和公民都应当依法支持丶协助和配合国家情报工作。"另一条款则更直白：国家情报工作机构依法开展情报工作，"可以要求有关机关丶组织和公民提供必要的支持丶协助和配合。"根据该法，为国家从事情报活动是中国公民和组织的义务，跟纳税差不多。

5G und Huawei Logo (Reuters/D. Ruvic)

华为是陷阱？

文章说，英国丶德国丶印度和意大利不顾美国警告，似乎倾向于在其通信基础设施中使用华为的硬件。一些国家希望快速而廉价地升级到5G；华为可以在这方面提供帮助；他们在华为系统中看不到明显的后门。在这一点上，他们就像是一群猎物，面对敞开的陷阱，还不相信有人会设下陷阱。

北京当然要抓捕机会离间欧美

台湾《上报》发表文章《无论你愿不愿意，新冷战的时代已临》，作者黄乐祈认为，美中交恶和冷战时美苏对阵的情况一样，就是两个帝国之争。"中国梦"和"让美国再次伟大"（make America great again）其实如出一辙，只是现在美国的对手不同而已。

文章说，就算美国对中国不再如以往"温和"，中国也非毫无反击机会。虽然近期传出德国拟与华为签订反间谍协议可能是假新闻，但根据皮尤研究中心今个月初公开一项调查报告，德国人对美国的观感并不好，表示德美关系不好者由2017年的56%急增至上年的73%。意大利欲参与一带一路亦为欧盟带来一股暗涌。就算美国在北约的角色以致它具威胁欧盟"使用华为就不会分享情报"的空间，美国和盟友的关系并不见得滴水不漏，北京当然会进行离间。另一方面，中国当然会继续支持未"弃暗投明"的美国鸽派，以及持续如白邦瑞所说，向国际社不断会呼喊"我们仍须时间改革"以争取欺敌的招数。美国显然占优，但中国肯定会不住挣扎。

作者说，无论我们愿不愿意，新冷战的时代已临。希冀中美尽快和好继而"双赢"，异想天开。

 

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

 

 

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