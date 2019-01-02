墙外文摘：2030年武统台湾？

（德国之声中文网）纽约时报中文发表文章《武统台湾：习近平未来的目标？》，作者邓聿文说，鉴于习近平一定要把武统台湾的"伟业"揽到自己身上，不可能让别人去摘他辛苦培植的桃子，故时间点不会在2050年前后，而在他任期结束前后比较合适。他已经用6年时间进行反腐，确立起了在中共的稳固地位，再用10多年夯实经济和军事，把攻台的短板一一补齐，到2030年左右就可以发动武统了。

文章说，这个时间设想还包括攻下台湾后，应对西方对中国的全面制裁和封锁，包括一定程度的武力干预。习近平和他的执政团队在经过评估后会认为，只要解放军牢牢控制台湾，西方国家就奈何不了，最终不得不接受中共在台统治事实，恢复和中国的关系。这个过程会持续3年左右。也就是说，打下台湾后，包括外国武力干涉在内，中共需要2～3年或稍长一点时间来收拾烂摊子，这样，在2035年就能如期宣布实现十九大确立的初步现代化的目标任务。从这个角度看，习近平废除国家主席任期制，一个重大考量，就是为了武统台湾。

中国软实力严重落后于台湾

台湾《自由时报》发表社论《中国连对自己人都没有吸引力》认为，中共的统治模式对台湾民众毫无吸引力，习近平等中共领导阶层应该了然于胸。习近平明知中国吸引不了台湾，却竟重弹一国两制，抹杀九二共识的模糊空间，显然是错误解读了九合一选举蓝营大胜丶绿营重挫的意涵，以为台湾多数民意选择了九二共识，趋向统一；殊不知民进党的挫败，只是反映改革操之过急，执迷进步理念，以及施政欠缺缜密配套，发生很多後遗症，引发民众不满，致而萌生所谓"讨厌民进党"的情绪罢了，选举结果跟两岸政策并无干系。

2018年11月台湾九合一地方选举中蔡英文领导的民进党重挫

社论说，中国的锐实力固然锋利，但在民主生活方式与人权保障的软实力上却严重落后台湾。民主化的台湾，各阶层丶各行各业，男女老少，皆拥有全然的自由，视民主为天赋人权，就像空气和水一样，是生活的基本要素，怎可能为了惩罚民进党而接纳一个社群网站受到监控，没有发言的自由，并且透过人脸辨识丶电子支付而对人民的一举一动了若指掌的独裁政权？而台湾的总统是透过民选产生，权力来自民众的付托，做不好便可换人，如此优质的民主文化，岂是习近平废弃任期制，要当一个没有人可以监督制衡的皇帝所可比拟？

习近平对台讲话很愚蠢？

香港《苹果日报》发表文章《世道人生：愚蠢是道德缺陷》，作者李怡说，中国官方或权贵们做出的蠢事实在太多，比如逮捕一些在中国的加拿大人，想逼加政府释放孟晚舟，就是极蠢的事。加政府不可能干预独立的司法程序，中国的横蛮做法徒然使加国人民反感，也使原来亲中的加总理不得不与中国疏离。又比如习近平对台湾的讲话，把国民党提倡的"九二共识"，硬加上一国两制的标签，不但使国民党无法再坚持"九二共识"，而且提升了拒绝"九二共识"的蔡英文的民望。

作者说，愚蠢不是智商问题，而是道德缺陷。人类的智商一般不会相差太远，但过度高估自己，自我膨胀，妄自尊大，轻视对手，尤其是"一阔脸就变"，过早暴露强国嘴脸，这种道德缺陷就一定会使人做出蠢事。

习近平签名模仿毛体

台湾《风传媒》发表文章《笔迹鉴定─从毛泽东到习近平》，作者钱钢说，将领导人的手迹"为我所用"，似乎不严肃，但在中共历史上是有先例的，那就是对毛泽东书法的"集字"。近年，这种"集字"的风气，开始在中国媒体蔓延。2018年，有部洋洋自得的纪录片，叫做《厉害了，我的国》，片名的书法是毛体》。不久前CCTV播放的一部"致敬改革开放40年"的纪录片《我们一起走过》片名也是毛体。

作者说，改革开放，本质是"改毛"，放弃毛的祸国殃民路线（用中共自己的话说叫"纠正错误"）。纪念改革开放的纪录片，用毛体做片名，很不恰当。况且这又是"集字"，毛什么时候说过"我们一起走过"？作者发现，这些"题词"都来自一个毛泽东字体网站。作者还发现，习近平的签名，是模仿毛体的。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

摘编：张平