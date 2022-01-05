墙外文摘：2022年，“武统台湾”稍停？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《习近平训词细节有变化 “武统台湾”放一边？》，作者郑中原指出，习近平在1月4日签署今年第1号中央军委令，发布军队开训动员令，突出保二十大，训词细节和往年有明显变化，值得观察。跟此前“确保全时待战、随时能战”不同，2022年开训令只有两小段，共185字，不提备战，连实战都没提。

文章说，对内而言，2022年中共军队的第一要务，就是表面上说的“迎接”二十大“胜利召开”，潜台词应该就是保卫习近平，保习近平连任。中共军队的工作重心在此，而绝非其它。对外而言，最新的中共军队开训令不提备战打仗，也是向美国及其盟国抛出认怂的信息，等同挂出免战牌，以减少中共高层换届期间国际军事竞争带来的压力。

作者认为，今年接下来，表面上中共军方仍会持续的对台文攻武吓，但只是纯属二十大政治维稳的一部分。台海战争爆发的真正风险期，至少是在中共二十大之后，或者说是明年两会，等到习近平政府层面也布局完毕之后。

“大局可控”危险很小

台湾《美丽岛电子报》发表文章《2022年台海形势：回顾及前瞻》，作者赵春山说，“虽然2022年台海爆发战争的可能性不大，但我不期待两岸关系变好。因为基于内政的考量，台美中三方都不具有在政策上大幅让步的空间”。

文章说，在习近平发表的2022新年贺词中，针对两岸关系只有“实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿”短短一句话。习近平并未提及如何“促统”，但如“美国在台协会”（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）所说：“台湾领导人推动法理独立（de jure independence），才是中共武力犯台的唯一时机。”民进党或许有人想在今年的台湾地方选举中，打“抗中牌”来争取选票；但蔡政府不会为此“铤而走险”，甚至连中共国台办前副主任王在希都认为，“一般情况下可能性很小”。因此，他预测今年“大局可控”。

作者认为，虽然2022年台海爆发战争的可能性不大，但不期待两岸关系变好。因为基于内政的考量，台美中三方都不具有在政策上大幅让步的空间。因此，对民进党政府而言，当务之急就是落实蔡总统新年谈话所揭示“稳定执政的四大主轴”，即持续走向世界、维持经济发展动能、巩固社会安全体系、坚守国家主权。

西安封城：官方的“躺平”政策

新加坡《端传媒》发表文章《西安封城：防疫中被夸大的人，和防疫中被无视的人》，作者黄晖说，西安防疫中强调要“不怕疲劳”，恰恰意味着疲劳和泄气是当下的防疫实态。中国大陆的防疫也实际上开始疲劳了。对比西安和武汉，同样是上千万人口的省会城市整体封锁、隔离，武汉能够动员到的各地支援力量、媒体曝光、物资调配，乃至志愿者服务，都是西安所无法比拟的。可以想见，随着疫情继续下去，类似的封锁中，地方政府所能得到的支援和整体支持只会更少，对一线工作人员的加压只会更大。

相比坚持“精准防控”，直接封锁城市并大规模核酸检测，在官员看来也许也是更“省力”的——既不用担惊受怕地去想万一没有封城导致疫情外传会有怎样的后果，也可以在封锁之后按部就班照本宣科。相比之下，“精准防控”其实是某种持久战争，这种长期高精度的工作，如果未建立起成熟专业的机制，是大多数人都无法做到的。换句话说，封城政策就是中国官员防疫工具箱里的“躺平”选项——最简单最方便。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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