墙外文摘： 香港选举能帮助宣传中国式民主吗？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《我曾见证香港真正的民主选举，它绝不是这样的》，作者罗冠聪谈论本周末的香港立法会选举投票说，"有过亲身经历的我，知道一场有意义、有竞争的选举会是什么样。我参加了2016年的立法会选举并获胜，当时的气氛令人激动。候选人的团队占据街角，市民们在社交媒体上为他们最喜爱的候选人激辩。整座城市都被动员起来了；公民们可以感受到选票的分量。但如今，取而代之的是一种完全不同的景象。这里没有政治辩论，候选人对政府镇压民主运动的行为保持了静默"。

文章说，这是因为这场选举即将发生在北京展开镇压的两年后。在这期间，香港自治权不断缩水、批评者被噤声。自2019年民主示威活动以来，北京关押了大量活动人士、抗议者和政治领袖。每一天，香港距离变成另一座中国内地城市都更近一步。

但另一方面，作者认为，香港政府担心投票率太低。香港的"成功"选举将帮助北京推进这种叙事："民主"正在发生--尽管公民在他们的领导人和代表上缺乏选择--并为人民带来了结果。北京的说法越能获得吸引力，中国在世界各地破坏传统民主制度和价值观的运动就会越成功。

广州砍树与官场沉浮

广东省纪委因为"广州市大规模迁移砍伐树木事件"宣布对10名领导干部"严肃问责"。 新加坡《端传媒》发表文章《砍伐榕树引发广州官场洗牌：习时代的"揣摩上意"与"治理现代化"之间的矛盾》，作者李海指出，在广州市一开始发布的绿化项目介绍中，我们可以看到，官方砍伐榕树的逻辑，几乎是出于"美观"，想要打造更多变化的城市风景，更华丽的效果，尤其是更加"现代"和"洋气"的稀树公园和草坪，取代原先非常"岭南本土"的榕树和灌木草丛。已经被"炒鱿鱼"的广州市委的想法大概是将城市环境整治作为可以标榜的政绩向北京展示，同时标榜自己在实践"习近平生态文明思想"。毕竟，北京对街头风景的不断整顿、招牌修改、胡同管理，也不见得是经过了"科学决策"的结果。更何况，相比单调的榕树，华丽的开花植物和开阔的公园景观更适合如今依赖短视频和"网红"经济的官方传播新模式。而这种对外在形象和宣传的极度关注，对新媒体模式的依赖，其实也是习时代中国政治的重要特征，是北京所大力提倡和推动的。

作者说，讽刺的是，对市容形象的大力改造，反倒让广州市遭到了来自北京的大力整肃。保育榕树，采纳专家意见，制定合适的城市规划和管理系统、培训人才、科学决策，这些是习时代鼓励的"绣花针"功夫；然而大刀阔斧改变城市景观、发布网红视频、宣传城市风景，也是习时代鼓励的

"接地气"功夫。这两者之间事实上是冲突的。也许，官场中人的走钢丝秘诀就是：一方面必须大做"形式主义"，而一方面要用让自己看起来一点也不"形式主义"。

中央经济工作会议"稳字当头"

中国每年最重要的经济政策会议──中央经济工作会议──12月8日到10日在北京召开。台湾《新新闻》发表文章《习近平急防资本外逃，稳得住飘摇经济？──充满悲观的中央经济工作会议》，作者顾尔德认为，从会议公布的新闻稿、加上近来的经济现况，看不出明年中国经济会有让人兴奋的前景──中国政府对明年经济的期望只能求"稳"。

文章说，今年会议虽然重复过去几年提出的重要政策方针，但主轴就只有强调"稳字当头"。会议突显的不是明年乐观的前景，而是一片戒慎悲观。会议点明中国经济面临三重压力："需求收缩、供给冲击、预期转弱"。

文章指出，中国官方公布的最新数字，2021年前三季中国GDP比去年成长9.8%，但其中第三季只比去成成长4.9%。市场预计，第四季成长会更低。习近平显然也看到中国经济诸多问题，所以下重手调控房地产、管制资本外流、对房地产业画下"三条红线"，但这个激烈的"监管风暴"也冲击了市场稳定。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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