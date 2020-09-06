 墙外文摘： 逃台者被送中 见证内地法治黑洞 | 媒体看中国 | DW | 13.09.2020

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墙外文摘： 逃台者被送中 见证内地法治黑洞

有评论指出，十二名逃亡台湾失败的香港抗争者被押送大陆的遭遇，反证了当初香港人“反送中”理据确凿。

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag (Getty Images/AFP/P. Fong)

2019年10月10日，在香港渡轮上出现的中华民国国旗

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美国国务院发言人称被中国海警逮捕的12名香港人是民主活动人士。中国外交部发言人反驳称这些人是“分裂分子”。

12名乘船逃往台湾的香港活动人士被捕后关押在大陆的拘留所，被拒绝会见律师和与家人通话。部分家属周六上街吁请让他们紧急返还香港。

12名港人潜逃台湾失败被「送中」，一直遭扣押在深圳盐田看守所，多名内地维权律师要求探视被拒，部分人甚至接到官方电话，要求他们退出此案。

台湾国民党召开全代会，在两岸论述方面，确定以“基于中华民国宪法的‘九二共识’”延续两岸互动、反对台独与“一国两制”等八项主张。在会议期间，该党还启动了反对放宽美猪进口的公投联署。

（德国之声中文网）香港《立场新闻》发表文章《劣治取代良治，"两地法律一致"》，作者区家麟指出，十二名逃亡台湾失败的香港抗争者被押送大陆的遭遇，反证了当初香港人"反送中"理据确凿。十二人被捕，已经两星期，情况不明，消息全无，全部律师不得见，公安编造程序阻挠会面，又要委托书又要公证书，特区政府不敢吭一声。代理案件的内地律师遭网民狙击、还被内地司法部门关注要查问备案被劝退，有律师为免麻烦自动退出。被捕十二人如坠进无底黑洞，香港法例，四十八小时内疑犯要上庭或保释，相对公开透明；内地偷渡案，一般关押几天而已，但祖国的美妙法律，一声要案重案，可以扣押三十七日，然后可以用各种名堂或继续扣押、或监视居住，甚至释放你但立即用另一条罪再抓，三十七日又三十七日，无限轮回，法律规定形同虚设。

作者说，香港制度有"电视认罪"吗（也许就快有），香港的法院由党控制吗（也许已经是）； "两地法律基本概念一致"，我们终於明白这是什么意思。

"两个中国"是国民党自我救赎的唯一道路？

台湾《上报》发表社评《只有"两个中国"可为国民党指路》指出，国民党不敢说出"两个中国"，以前是因为"怕人民"，现在则是因为"怕中共"。即便是两德、两韩的分裂国家模式，在双方进一步的"融合"之前，也必须以承认或至少不否认对方主权为前提；两岸要互相交往，岂可能以不承认中华民国主权，不称呼对方国号官衔的模式进行？国民党自以为聪明地用九二共识绕道而行，不但是自失立场，也遗弃了中华民国，最后更让自己寸步难行，失去台湾民心。

文章说，国民党可以不接受台独，但一定要告别这语焉不详的"一个中国"；最好的作法是标举中华民国的国号与立场，与对岸互动。只有"两个中国"可以为国民党指路，这也是曾坚持了五十年反共保台政策的国民党，在未来统整两岸路线、与民进党区隔竞争，为自己救赎的唯一道路。

USA Chinesische Studenten in New York (Imago Images/Xinhua/W. Lie)

美国哥伦比亚大学的中国毕业生(2015资料图)

美国华人如何与中国划清界限？

《纽约时报》中文网发表文章《与中国划清界线--美国华人当中的新"切割派"》， 作者荣筱箐说，随着中美两国滑入新冷战，很多在美国的华人也陷入了某种新的身份危机。美国华人正在出现一个新趋势：在中美剑拔弩张的情况下，选择与中国疏离甚至划清界线。

文章说，这其中不乏对中国政府近年来加大力度打压自由言论和民主运动的不满。香港过去一年发生的事件，特别是最新通过的《国安法》，使很多在美香港人和唇亡齿寒的台湾人发誓与中共势不两立；北京严格的网络管制使网络空间被严重压缩，也引起了一些海外华人的反弹。同时，新冠疫情中针对华人歧视攻击事件的上升、中美对峙中在美华人明显感受到的来自美国政府的不信任，也使这种选择多出了一层实用主义的因素--割席断腕以自保。

特朗普政府近期特意强调要针对中共而非针对中国人民、要对二者区别对待，也吸引了更多支持与中国切割的华人，并赢得了他们的掌声。但是，白宫的一些做法，让大部分美国华人怀疑除了漂亮的说辞之外，白宫是不是真地能做到它所宣称的"区分"，或者至少可以肯定，这种"区分"并没有把美国华人的利益考虑在内。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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