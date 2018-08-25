墙外文摘： 辱华戏穿帮？习近平无能？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《没有民主制度，中国私营企业家横竖都是死》，作者末夏认为，即便全世界自由市场经济早已深入人心，即便人权、财产权与私营企业经营自由早就成为全世界的共识与常识，但在今天中国，人们却对这一不用思考就可以判断是对是错的浅显常识讨论的异常激烈，以至于舆论上似乎掀起了一场私营企业保卫战。这不能不说是个非常大的笑话，当中国人今天还在讨论几百年前世界早已证明过的常识，你就知道，这个国家依然还处于前现代社会，它的思维基本上还停留在大清朝要不要发展私营经济，还是要公私合营。

文章说，可悲的是，今天中国知识份子阶级，几乎没有人愿意去刨根问底寻找真正解决的办法，因此，全世界就只能假装呻吟一声：给民营企业一点活路吧。作者认为，于内于外，中国私营企业都遭遇到了前所未有的挑战。于内，如果不争取到民主自由这些制度框架来约束政府行为，私营企业只会不断被剥削、不断被加税、不断被共产，看不出任何有做大做强的可能性；于外，中国私营企业对外扩张中，必然会由于先天缺陷，而被正常自由市场怀疑是国家主义的马前卒，私营企业不过是换了个马甲的国企、国家行为，所以也不可能在外部得以有太大作为，而像澳洲以及欧洲已经全方位封锁华为参与5G研发，今天都已经成为全世界警惕中国私营企业的现实。

中国人的"巨婴症"有望治愈？

台湾《风传媒》发表文章《当这个国家绑架了你和我》，作者李华说，吵得沸沸扬扬的中国游客瑞典住酒店被驱逐桉，终于尘埃落定，背景不简单的曾姓游客和中国驻瑞典大使馆连袂出演了一场好戏，意图抹黑瑞典搞种族歧视和侵犯人权，以此激化国内的民族主义，没想到最后穿帮了。

文章说，这次的闹剧也让中国政府和官媒尝到挫败感，以前钓鱼岛和萨德危机，只要政府指哪里，老百姓就会打哪里，官媒在一旁煽风点火后，整个中华民族都同仇敌忾。可是这次官方点名重批瑞典后，民众却开始质疑当事人，一面倒地批判他的巨婴行为，官媒看不下去，罕见痛批"中国人屁股坐歪了"。没过几天，中国驻瑞典大使馆又对瑞典媒体发表"辱华言论"表达抗议，成功开辟了"第二战场"，看似激发了一些仇视瑞典的情绪，也将中国人的一些不文明现象摊在全世界的聚光灯下。中国找一个相对"好捏的柿子"下手，借机煽动国内的民族主义情绪。令人欣慰地是，今天的很多中国人头脑不是那么容易发热，对中国政府来说，"巨婴症集体发作"不再是那么信手拈来。

习近平怎样无能？

香港《苹果日报》发表文章《习近平无能论错了吗》，作者李平说，由于中国新一轮的左、右之争，既与中美贸易战引爆中国政经溷乱有关，又与习近平的决策、言行有关，因此又引发习近平无能论之争。有论者认为，习近平被保皇党隔离和包围，未能接触到国外真正发生的事，以致误读警告讯号、决策上跌跌撞撞，对美竞争没有形成连贯一致的政策。

作者认为，习近平自相矛盾的决策、言行在内政上一样如此。习近平在黑龙江考察虽有撑民企言论，但同时强调要做大做强国企，抵制"不要国企、搞小国企"的错误言论，以致有经济学者质疑，究竟习总书记哪一句是真的、哪一句是重点？尤有甚者，解放思想是改革开放的前提，但官媒、学者近期都在论证习近平的论述："解放思想的过程就是统一思想的过程，解放思想的目的是为了更好统一思想。"作者质问：如此伟论，岂能平息中国改革开放方向的争议？岂能平息习近平无能论的争议？

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]