 墙外文摘： 《苹果日报》里的连侬墙 | 媒体看中国 | DW | 16.08.2020

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墙外文摘： 《苹果日报》里的连侬墙

有评论指出，抓捕黎智英动作很大，来势汹汹，并不能为林郑壮胆，也无法平衡她的挫败感，因为香港人压根儿没有被吓倒。

Hongkong Tageszeitung Apple Daily nach der Verhaftung von Jimmy Lai Chee-ying (Reuters/T. Siu)

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《苹果再不是黎智英一人的生意》，作者颜纯钩认为，抓捕黎智英动作很大，来势汹汹，并不能为林郑壮胆，也无法平衡她的挫败感，因为香港人压根儿没有被吓倒。看看这两天来市民的普遍反应，便会明白中共与林郑白费心机，事件更激起香港人普遍的愤慨，每个人心中多记下一笔帐，以后清算有期。

作者支持市民的这一提议：为苹果日报设计一个连侬墙式的广告，将全版版面分割成一些小方块，每个方块让市民认购，各人写上连侬墙文字，然后集腋成裘，拼成一大版，每天都可以支持苹果一个全版广告。"香港人一定要保住苹果，因为苹果再不是黎智英一人的生意，是香港人的精神象征。苹果在，香港精神在，苹果死，香港精神死。没有苹果，香港人的抗争就缺了主心骨，在没有大台的日子，苹果就是一种向心力，就是一面旗帜"。

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香港作词人林夕因为改编歌词赠予罗冠聪，遭到中国网民及媒体挞伐，更被质疑是“港独”。与此同时，港版国安法引发支持民主运动的宗教人士自危。《福音宣言》的两名发起牧师被证实因心理压力而离港。

在2019年的最后一天，时评人长平补上2017年放弃了的一次“蹭热点”，因为他相信冯德莱恩、马林和蔡英文等雌心勃勃的女人们将会让世界变得更美好。

有评论指出，德国政府把定于今年晚些时候举行的中欧特别峰会放在莱比锡，也许并非巧合。莱比锡市民曾在1989年抗议东德共产党专制的历史，对今天有何启发？

有评论指出，美国制裁中国官员、冻结他们的财产，由此产生的威慑力远大于制裁中共的机构或取消香港的特殊地位，实属釜底抽薪之策。

北京把侵犯人权行为带到了美国

《纽约时报》发表文章《中国为什么通缉我这样的美国公民》，作者朱牧民是总部位于华盛顿的倡导组织香港民主委员会的创始人兼总监，近日遭到香港警方通缉，被指控的罪名是"煽动分裂国家"和"勾结外国或境外势力"。他写道：习近平领导下的中国继续扼杀香港的自由--言论自由、新闻自由、集会和抗议自由。

文章说，我不会是中国寻求施加某种惩罚的唯一一人。如果我能成为打击目标，任何国家任何为香港发声的公民也可能成为打击目标。香港今天面临的威胁与西柏林当年面临的一样真实。不同的是，在我们这个更全球化的世界，北京已经把其种种侵犯人权行为带到了美国的大门口，带到了美国的企业、个人设备和私人空间里。

女权主义对整个国家都很重要

《端传媒》发表文章《见证中国女权二十年》，作者吕频说，"当一切都被压制，当好像不和谐的声音都在被消灭的时候，女权主义它却维持着一个另类的社会批评的空间。这多么重要，不单对女权主义重要，对整个国家也非常重要。"

吕频说，中国女权运动的合法性或者是革命性，其实是由我们国家来框定的。女权运动的能量，在跟它所回应它所映照的女性和国家的关系当中，国家其实始终是主导，所以也就是国家、我们的政权的性质来划定了女权主义的边界、女权运动的边界，到目前为止仍然是这样。当然这绝对不意味着在所有的时期，在所有的历史阶段，女权运动所映照的妇女和国家的关系，都是同样的内涵。在大的前提下，在我们没有办法走出国家所划定的一个界限的前提下，女权运动其实还在不断地努力或者更新。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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