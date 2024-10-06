墙外文摘： 每一个张悬背后都可能是一个安溥

有评论指出，踩了中共红线的艺人，若不“洗心革面”，将永远与香喷喷的人民币绝缘。也许是这缘故，安溥才毅然跟自己割席，改掉“张悬”这个“劣迹艺人”的名字，并彻底抹掉自己在社交媒体留下的痕迹，然后以清清白白的“安溥”之身投奔对岸。

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《2014年后，张悬为什么变安溥？》，作者冯睎干十三维度指出，台湾歌手安溥仍叫“张悬”的时候，她在许多社会议题上勇于发声，声援中国乌坎村、支持台湾太阳花学运、声援香港反国教和雨伞运动，在英国开演唱会时还高举台湾国旗，被小粉红认定为十恶不赦的“独派”。但在她使用本名“安溥”后，一切政治表态便戛然而止。从2020年1月1日参加温州东海跨年音乐节开始，安溥一直畅通无阻在中国巡回表演，直到今天。是什么驱使她有这种变化呢？作者认为，不排除跟2014年声援雨伞运动有关。林夕也是从伞运开始被中共打压的，但他没有“悔过”，终于在大陆变成“佚名”。张悬之前扮演社会运动者，或许一直不需付什么代价，但这次声援香港伞运，必然发觉已结结实实踢到一块铁板。踩了中共这条红线的艺人，若不“洗心革面”，将永远与香喷喷的人民币绝缘，这是常识。也许是这缘故，她才毅然跟自己割席，改掉“张悬”这个“劣迹艺人”的名字，并彻底抹掉自己在社交媒体留下的痕迹，然后以清清白白的“安溥”之身投奔对岸。

台湾歌手张悬资料图片 图像来源: CC-BY-NC-makzhou

文章说，台湾人其实应该感谢中共，是中共让你看清楚：每一个张悬背后都可能是一个安溥。换了是你，又能否把张悬这个角色演到底呢？

小粉红和青鸟皆要求战略清晰

台湾“风传媒”发表文章《从吴慷仁到安溥，尴尬的北漂之路》，作者林庭瑶指出，从吴慷仁说“锦绣中华”到安溥说“新中国”，采取战略模糊，他们希望祝贺词不那么谄媚、还能保留点独特性，但小粉红和青鸟（注：指台湾抗议人士，源自社运“青鸟行动”）皆要求战略清晰。在新冷战下触动敏感神经，艺人想要左右逢源，反而左右为难。但若把他们说成是屈从对岸的政治立场，递出了“投名状”，则是言过其实，何必有灾难式的想像。

文章说，精于两岸圈打滚的周杰伦，就很懂得灰色地带，对两岸政府和两边粉丝互不得罪。比方说，他担任《中国好声音》的导师时，有次他率领的战队在节目高歌〈我的祖国〉，但身为导师的周杰伦就不现身合唱，直到唱毕才登台亮相。还有一位万人迷的港星刘德华，在两岸三地的形象似有政治免疫力，怎么也不会被冠上“亲中艺人”。

做了影帝想赚钱的动机可以理解吗？

新加坡“端传媒”发表文章《慷仁与安溥：中华未必锦绣，人间却已失格》，作者红眼指出，港台艺人到大陆发展很普遍——香港叫“回大陆”、“北上”，台湾叫“去中国”、“西进”。做大做强，离开舒适圈，寻找更多发展和突破空间，这些都是听着较悦耳的说法，但大家心里都明白，片酬和赚钱机会不可能不是诱因。无数前车可鉴，但吴慷仁的“舔共”仍然惹来如此争议，甚至令人如此反感，最大原因是吴慷仁过去形象一直正面朴实，他一直展露出近乎艺术家的演员特质，一个没有明星排场和助理经理人前呼后拥的异数，一个为了演好角色不惜苦行自虐，愿意为艺术牺牲，对作为演员有理想、有执着的戏痴。

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文章说，安溥昔日旗帜鲜明，高调支持港台学运、反政府示威的独立歌手，如今甚至被揶揄用心良苦，手写短笺真诚程度秒杀纯粹刷屏幕转发国庆帖文的“护旗大军”。安溥一夜洗底，吴慷仁却刚好相反，反而被大陆网民翻旧帐，认为他支持台独。据闻他和孙俪正在上海拍剧，短短一日，已有不少声音要求剧组易角，抵制吴慷仁。作者认为，吴慷仁做了影帝想赚钱的动机还是可以理解的，吃社运奶水的安溥变节舔共，那才是真的叫人完全不懂。

作者认为，北上发展都可以有好多程度，以香港艺人为例，可以做刘德华，完全瞓身（全力投入），都可以做梁朝伟，做张学友，卖艺不卖身。与大陆经理人公司签约都不代表就是跪低，逢迎大陆那套想赚钱就要认祖宗的行规。

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