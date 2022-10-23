墙外文摘： 普京助阵“习家军”，攻台难以避免？

（德国之声中文网）新加坡"端传媒"发表文章《当一切人事安排都尽在掌握，全是"自己人"的政治局对习近平又有何用？》，作者张文认为，习时代并不存在明显的最高领导人对官员的"犒赏"。他的倾向更类似于认定了一个人对自己有哪方面的帮助，然后将其提拔到自己认为合适的位置上。

文章说，大概率接替政协主席的王沪宁，作为贯穿了江泽民、胡锦涛和习近平时代的"三朝老臣"，他可以说是整个政治局常委会中少有的接受了正规政治学训练和具有知识阶层背景的一人。这意味着他作为"军师"的角色，短时间内无法被替代。习留下他的原因大概也在于：王先后帮助提出过江泽民的"三个代表"思想，胡锦涛的"科学发展观"以及如今的习思想。短时间内习仍然需要这样一位能够帮助自己包装政策和意识形态的"上书房行走"随侍左右。

作者认为，新常委的任命，也让人看到了从清零政策以来的一种政治风格的进一步扩大：许多人都已经看到，李强顺利成为了排名第二的常委，等待接替总理职务，这既证明了习的权力已经无远弗届，可以任意提拔，也印证了他一直以来对"政治定力"的偏执式的执念--上海的封城和混乱都不会对李强的位置构成任何影响。这次大会的主题、风格，乃至用人的名单，已经是很早以前就在最高领导人的心目中拟定好了的，这次大会的举办对他来说意味着一种感受--一种一切都在计划内，一切都在意料之中，一切都按照自己的剧本在运行的感受。

中共中央政治局新一届常委亮相 李强 63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 赵乐际 65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

中共中央政治局新一届常委亮相 王沪宁 王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。他现任中央全面深化改革委员会办公室主任。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

中共中央政治局新一届常委亮相 蔡奇 蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 丁薛祥 丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

中共中央政治局新一届常委亮相 李希 66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

中共中央政治局新一届常委亮相 习近平 据中国官媒发布的资料，习近平生于1953年6月，陕西富平人，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。2012年起担任中共中央委员会总书记，中央军委主席。2018年中国通过修改宪法，取消了最高领导人任期的限制。20大上习近平连任中共总书记就军委主席，预计明年人大会议上将连任中国国家主席。



"解放台湾"优于经济发展？

台湾"风传媒"发表文章《效法毛泽东，习近平加速"解放台湾"？》，作者林庭瑶认为，经过二十大"登基大典"后，中共再次确立党媒姓党，领导姓习。两岸关系方面，"反台独"已被写入中共党章，习强调"不放弃使用武力"，未来台海的紧张情势，恐将有增无减。

文章说，两岸战争彷佛步入"自我实现预言"的陷阱。最近美国国务卿布林肯表示，北京决心加快统一时间表，不惜以武力实现统一目标；美国海军军令部长吉尔代（Admiral Gilday）则警告，两岸最快2023年之前就可能爆发战争；我国安局长陈明通也强调，中共可能2023年就会"以战逼谈"。原本台海还不至于爆发冲突和战祸，但是否会因为众人的预期心理，而让预言成真？

作者指出，习近平可能预见未来经济处境不看好，因而把施政重心转向政治和军事。拯救经济，成果要多年后才会显现；但军事行动能有立竿见影的效果。当美国祭出晶片锁喉战，造成中国经济重挫下滑，台湾不宜见猎心喜，反而应该戒慎恐惧。毛泽东曾出兵朝鲜半岛，邓小平曾出兵越南--习近平会不会放下经济不管，而把"解放台湾"当成优先解决的历史使命？

俄中同盟助燃台海战火？

台湾"上报"发表文章《中俄就像二战时的轴心国》，作者郭宝胜认为，根据各种现象和研究结果，由于俄中同盟的性质、中国的野心和能力，以及西方没有避免乌克兰战争的爆发等三个主要原因，乌克兰战争后中国入侵台湾的可能性非常大。

文章说，为了对抗西方国家，改变国际秩序，实现自己的野心，俄罗斯和中国结成了互助联盟。中国支持俄罗斯入侵乌克兰，相应地，俄罗斯强调中国统一台湾的合法性。就像二战中轴心国的协调合作一样，中俄不仅在乌克兰战争中相互支持，而且还正从东线分散和瓦解西方的力量。而且，事实上，中国甚至认为通过战争取代美国的目的高于统一台湾。尽管拜登总统曾四次表示，如果台湾受到攻击，美军将保卫台湾，但中国仍然坚定地坚持武统台湾，因为中国认为，中国要想取代美国的霸权，与美国的战争将不可避免。

作者认为，由于西方没有避免乌克兰战争的爆发，西方同样也可能没办法避免台湾战争的爆发。面对可预见的战争，台湾和西方必须正视这一严峻挑战，摆脱幻想、积极备战。而美国也应该吸取乌克兰的教训，避免重蹈乌克兰的覆辙，对中国的侵略要提前采取包括武力在内的任何必要手段。

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