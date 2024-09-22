墙外文摘： “房屋养老金”的问题在哪里？

有评论认为，中国“房屋养老金”制度的问题不在于政策覆盖规模大小，而在于中国政府的征税和业主委员会的筹款具有截然不同的政治性质——前者是在给公权力充权，而后者则是在践行基层自治。

（德国之声中文网）中国政府表示将研究建立“房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度”。总部位于华盛顿的媒体《歪脑》发表文章《“房屋养老金”是福利还是变相征税？私有的权力无法保障资金的公用》，作者雷乐天指出，从美国、日本等国际经验看，房屋检修费一般由业主缴给业主委员会支配，而不是以“房屋养老金”的名义交给政府承担。覆盖十四亿多人的全民房屋检修计划，大概的确是一项古今中外所未有的制度设计。

作者认为，该制度的问题不在于政策覆盖规模大小，而在于中国政府的征税和业主委员会的筹款具有截然不同的政治性质——前者是在给公权力充权，而后者则是在践行基层自治。问题不在于民众不愿掏钱，而在于为何掏钱，又如何保证钱的去处——是为房屋作为消耗品的技术问题买单，还是什么不可知的人为因素在从中作梗；问题也不在于权力机构的规模大小——社区还是国家，而在于权力机构的政治性质——他们可以监督、撤换的权力机构，还是权力机构可以随时将枪杆子对准他们。

文章说，对于中国历史上“家天下”模式中的臣民而言，纳税是天经地义的，但对朝廷如何使用这笔钱却无权置喙。虽然辛亥革命早已以共和制取代了君主制，但却未能实现其“公天下”的理想，国家权力仍为某种程度上的私有，只是君主制的“私天下”形式是“家天下”，那么共和制的“私天下”形式就是“党天下”。同样地，“党天下”的老百姓有义务纳税，却没有与纳税相对应的权利，特别是“无代表不纳税”的政治权利，包括对公共财政收支情况的知情权、发言权和问责权。

“2758号决议文现形记”

在澳大利亚、荷兰国会近日相继通过“联大第2758号决议文不涉台湾主权”动议，以及美国政府多次公开反对中共误导2758号决议文后，民进党立院党团提出同样内容，希望能成为国会共同决议文，但台湾的在野党明确拒绝签署该份决议文。台湾《上报》发表文章《反对这个“排我纳匪”案有什么困难？》，作者陈嘉宏援引法国里昂政治学院学者高格孚（Stéphane Corcuff）的论证指出，2758号决议文是联合国最荒谬的决议，这决议从未提及中华民国或台湾，中华民国合法性毋庸置疑。陈嘉宏说，他这种有别于“台湾地位未定论”，并强调“中华民国一直合法存在”的看法，其实相当接近战后一甲子传统国民党人的论述。只是，这些国民党人一听到反对2758号决议文就生怕激怒中共，四处走避，早已把他们以前念兹在兹的“反对排我纳匪案”完全抛诸脑后。

文章说，过去20年来，共产党有计划地将这种两岸的主权斗争引导成为台湾内部的统独大战与蓝绿对抗，从而分化台湾内部；如今看到这场“2758号决议文现形记”，显见共产党的统战工作的确卓然有成。

藏人学习自己语言和文化的权利

时政节目《不明白播客》邀请加拿大研究藏地教育的专家、藏族活动家嘉洛讨论中国政府最近关闭位于青海省果洛州的吉美坚赞民族职业学校事件及相关问题。

嘉洛认为，中共现在利用大汉族主义的情绪和共产党自己的理念在对藏人一统化。自从习近平第二任期上来以后，他基本上反对民族的多元化和文化的多元化。他制定了一个国家、一个民族、一个语言、一个文化的政策，而且强力地推行国家通用语言文字。他通过不同的政府阶层去强力实施这个政策。

主持人袁莉指出，在中国央视的宣传片里面，一位藏族学生在报道里说，在国内我们可以说我们是藏族人，在国外我们会说的肯定只有一个，会说我们是中国人，我们是中华民族。嘉洛回应说，这是官方媒体添加进去的宣传。至于中华民族这个概念，他看不出里面包含其他民族。如果说中华民族涵盖了这些民族，他们应该有相应的权利和平等的政策，有学自己语言和文化的权利。国家有责任去提供这种平台。不能通过学校教育的手段进行强制性的同化。

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