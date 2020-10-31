墙外文摘： 因为怕习近平，所以挺特朗普？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中国自由派将“恐习”投射成“挺川”》，作者哈奇士认为引用人权律师滕彪的话说，不少反共反中者公然鼓吹白人耶教文明（基督教）至上，反黑人反穆斯林（智商问题，血统不正问题），恶意嘲笑环保运动和性小众平权运动，沿用冷战思维强调美国对中国的抑制是光明与黑暗的对决。这一套僵硬而霸道的意识形态话语系统，严重扼杀了中文圈内的公共讨论空间，而右翼民粹者们对川普如大救星般的追捧无疑是核心问题的表症所在。

文章又引用北美华裔学者林垚的论文，林垚认为，“川普化”现象在很大程度上是跨越中国知识份子内部的传统意识形态分野的，无论是自由派还是反自由派。中国自由派之所以偏好新自由主义经济学，就同对过往计划经济的恶果刻骨铭心有关，因此对任何监管或调节市场的做法均抱有深切怀疑。也出于对毛式极权主义的惨痛记忆，以及对习式再极权化的恐惧，而对西方（尤其是经济体量上唯一堪与中国抗衡的美国）政治产生一种殷切的投射，并且不由自主地将纷繁复杂的政治议题坍缩到自己有过切身体验的简化版“左/右”光谱上来理解。

五中全会公报里的变化

中共十九届五中全会闭幕，官方循例发表会议公报。香港《苹果日报》发表文章《中共特色的大势判断及脱钩对策》，作者李平从公报中发现，十八届五中全会提出的“中国制造2025”不见了，“提高我国在全球经济治理中的制度性话语权”不见了，去年提出的“中国标准2035”没有出现，只出现内需、内循环、供给侧改革等。不认不认还须认，美国全方位施压的影响、震盪效应正在蔓延，上届公报还声称要“提升港澳在国家经济发展和对外开放中的地位和功能”，今次只是以“要保持香港、澳门长期繁荣稳定”一笔带过。港版国安法的实施，已决定了香港的国际地位只降不升，现在只求能保持繁荣稳定。

文章说，两届五中全会公报还有一个明显的变化，就是对国防和军队问题的论述。上届只有两句：“实施国家安全战略，坚决维护国家政治、经济、文化、社会、资讯、国防等安全。”“推动经济建设和国防建设融合发展，坚持发展和安全兼顾、富国和强军统一。”这次是一大段，强调要贯彻习近平强军思想、“坚持党对人民军队的绝对领导”。奇怪的是，军队任务是“捍卫国家主权、安全、发展利益”，没了“领土完整”，多了“发展利益”，其中含义可圈可点。

美国新冠病毒扩散十分严重

谁该对新冠疫情负责？

香港端传媒发表特约撰稿人雷隆对美国华裔学者徐贲的专访《暴政之下，何以安身立命？》，徐贲说，个人崇拜是一个制度问题，是极权统治的内在逻辑所致，不只是个别人的道德品德问题。只要制度的土壤在那里，在统治权力有需要的时候，一定还会出现个人崇拜。这种个人崇拜不需要作太大的改头换面，也没有什么新的头面可以改换，是很容易辨认的。只是大家装作不看见而已。

针对新冠疫情，徐贲认为，摆在世界面前的问题是，这个疫情是怎么开始的？谁造成的？谁该为此负责？不追究这些问题，就没有办法防止下一次还会有这样的疫情。这就像学校的饭菜被人下了毒，死了学生，结果不是追究下毒的人，而是一味怪罪校长、校医、老师没有保护好学生。你说荒唐不荒唐？

徐贲说，他写《暴政史》不是为了防止暴政重临，而是为了破除有些人的幻觉，他们以为暴政离他们很远。然而，事实是，暴政就在我们身边，许多人生活在岁月静好的幻觉中，一是因为暴政善于乔装打扮，二是因为他们对暴政视而不见或假装没有看见。

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