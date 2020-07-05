墙外文摘： 台湾能吃“和平红利”吗？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《香港当然是西藏的"翻版"》，作者林傲霜说，当年英国撒切尔政府出于经济利益的考虑，和中共花巧语的迷惑，不但没坚持根据《南京条约》对香港岛拥有的主权，甚至没坚持以放弃香港主权换来对香港的"治权"。反而轻信了中共欺骗的谎言，说什么"治权交与港人，由香港人高度自治，港人治港"。结果中共骗到手后，哪有什么高度自治，港人治港？一国两制也被彻底废弃。最终使香港人民成为中共极权专制下比亡国奴都还不如的"亡权奴"。

作者认为，看中共的过去便知道它的现在，从而也可以确定它的将来。历史的经验与教训再次警示台湾，决不可因为眼前一点经济利益，为了获得中共施舍的一点什么"和平红利"，便放弃中华民国台湾的主权，而去承认与中共政权"同属一中"，实则便是沦为中共国的一个省或一个所谓"特区"。如果不幸走到这一步，那么台湾最终的下场就只能像今日的香港一样。中共只需制定一个恶法，就可以剥夺掉2300万台湾人民的一切民主，自由与人权。从而让台湾民众沦为万劫不复的政治难民。

制裁新疆官员，美国不再上中共的当？

中国外长王毅在中美智库媒体视频论坛致辞时强调，中国无意挑战或取代美国，呼吁中美重启所有对话渠道、商定合作对话管控清单。香港《苹果日报》发表文章《中共求和，美国打脸》，作者李平认为，虽然王毅收起战狼嘴脸，发出求和讯号，但美国坐等中共履行人权承诺26年、眼看中共撕毁《中英联合声明》，岂会再轻易上当？王毅致辞几个小时后，美国就宣布制裁新疆四名侵犯人权的官员，更第一次把中共中央政治局委员摆上制裁名单，把中共的脸打得叭叭响。

文章认为，中共不只不履行人权、贸易承诺，更因西方国家的绥靖，变本加厉地撕毁《中英联合声明》，强推港版国安法，以维护国家安全之名夺取香港的全面管治权，毁了香港的自治地位。一带一路、孔子学院、每年数以千亿美元计的大外宣开支，输出的不是中国模式是什么？遑论把中共特色的社会主义法治搬到本应实行资本主义的香港。还想得寸进尺，全面重启对话，这是高估了自己的政治智慧。

洪灾刷新历史纪录，传播却被精确控制

香港《端传媒》发表记者调查《"看不见"的洪灾：波及千万人次的灾难如何成为信息黑洞》指出，中国正在发生不断刷新历史记录的水灾，似乎没有得到相匹配的舆论关注。无论是各大市场化媒体、门户网站，还是主流社交平台，关于洪水的信息都显得稀少而冷清。而在有限的、圈层封闭的传播渠道里，官方报导更几乎占据了全部的流量。"今年的洪水静悄悄"，有中文自媒体如此概括洪灾的肆虐和舆论场的沉寂。

文章披露，一个更难以穿透的信息壁垒已然形成。抖音视频平台分为"关注"和"推荐"两个页面，后者由算法推送视频。端传媒尝试使用4个已有使用痕迹的抖音账号，在推荐页面刷新100次，均没有刷新到洪灾视频。再使用2个没有登录信息的抖音账号操作，则刷新到的视频里，约有15%与暴雨、洪灾相关。和抖音一样，拥有3亿日活的快手短视频平台也和政府深度合作，招揽政务机构入驻。快手洪灾视频多于抖音，但主要覆盖三四线城市，令城市用户看不到灾情。

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