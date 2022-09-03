墙外文摘: 台湾如何反制中国无人机侵扰？

（德国之声中文网）新加坡“端传媒”发表文章《超低空灰色地带威胁——中国无人机侵扰金马，台湾如何反制》，作者王臻明分析说，台湾目前反制低空小型无人机的能力的确不足，虽然拥有数量庞大的防空飞弹，却缺乏经济有效的硬杀手段。

文章说，或许台湾军方可以考虑，一样采取软杀、硬杀交互部署的方式，将外岛防区的空域进行划分。选定几个人口较少、不容易造成意外的角度，划定为硬杀区，其余高风险的方向，则划为软杀区，由台湾紧急支援现有的电磁干扰枪。平日进行充分演练，万一再面临相同的情况，硬杀区以防护射击测考为由开火，软杀区则尝试干扰。

作者说，中国一直以来就是仗著没有人想开第一枪，民主国家军队又受国会监督，不会无故挑衅的情况，肆意进行各种军事活动与宣传。此次的无人机侵扰事件就是最好的例子，也绝对不会是最后一次。这种行为的确令人感到无比厌烦，但台湾必需沉住气，在国际情势慢慢转向对台湾有利的情况下，谨慎应对，不必急著出牌反制，以免横生枝节。同时，仔细检讨国防建设是否有不足之处，有则改之，并积极反制中国的心理战。若每次都随著中国的骚扰战术起舞，反而让台湾陷入更不利的处境之中。

美国对中共推翻“海峡中线”默契作出让步？

台湾“风传媒”发表文章《中共持续武吓，想藉“护栏”交换美国管控台湾》，作者揭仲说，裴洛西议长访台之后，中共之所以决定在台湾周边采取高强度武力展示，甚至将演习区范围延伸到台湾领海范围，还不惜推翻“中线”默契，就是想借此让华府行政部门体会到，若继续不顾中共的核心利益、持续深化和中华民国的政治与军事交流，则台湾海峡随时都有可能爆发危机，使美国与中国大陆之间不可能建立起真正有效的“护栏”，来防止双方因为战略误判导致直接爆发冲突。

文章说，美国军舰在8月28日通过台湾海峡的行动所显示的政治姿态，仍然只有“美军有自由通过台湾海峡的权利”与“当美国在印太地区的盟邦或伙伴国遭中共威胁时，以实际行动展现美国的支持”这二种意涵；却未对中共片面推翻中线默契，展现出任何姿态，例如选择在海峡中线以西航行。

作者认为，虽然美国行政部门可能认为这种“默认中共建立新现状”的作法，可以让美国在重申台海航行自由时，有效减少与共军机舰发生冲突的风险；但却忽略这种将“降低美中军事冲突风险”置于中华民国军事安全之上，还不惜罔顾事实说出“海峡中线战略重要性不大”的作法，只会让中共更加认定，可继续在台湾周边进行高强度的武力展示，以便利用美方对建立“护栏”的关切，换取美国在对台政治与军事交流等问题上，对中共做出让步。

从封城到缺电：中国经济好不了？

从中国各地的清零封城措施到四川工业限电问题，皆持续引发外界对中国经济前景的担忧。台湾“上报”发表评论《缺水、缺电、美中冲突又军演，中国经济怎么会好》，作者蔡明芳指出，造成产业断链问题的原因除了极端气候所产生的缺水或缺电危机外，美中冲突持续，加上中国对台湾实施军演等地缘政治风险不断升高，也都是造成厂商对未来经济前景不确定性持续增加的重要原因。

文章说，厂商往东南亚或南亚国家设厂的主要考量，除了生产要素投入的稳定性外，降低地缘政治的风险以及想要有更多生产的基地来提高其供应链的韧性，应是厂商会前往这些国家投资的原因。更重要的是，在香港反送中运动后，中国经济政策的可信度降低，以及对市场经济运作机制的介入愈来愈深，这都是加速厂商离开中国的原因，这也是其他国家与中国政府有显著差异之处。

作者说：“在全球产业垂直分工已非常细腻的基础下，全球供应链中任何一个国家的产业环境恶化，对世界各国的经济必然会带来负向的影响，因此，中国产业环境持续恶化与经济持续下滑虽非台湾与各国所乐见，但这已是不争的事实，中国国内产业经营环境受到中国官方政策影响的程度也愈来愈深，面对中国经济的未来，我们看不到乐观的理由”。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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