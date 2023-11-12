墙外文摘： 台湾会成为拜习会的牺牲品吗？

（德国之声中文网）预计于APEC峰会期间召开的拜习会，在各界引起广泛讨论。台湾“上报”发表文章《台湾将成为拜习会下的牺牲品？》，作者Sisi Chang认为，从中方对于拜习会释放的讯息，可看出中方十分强调“巴厘岛共识”。中国所谓的巴厘岛共识，指的是拜登与习近平在2022年11月14日G20巴厘岛高峰会会后发表的言论。当时，拜登在会后表示：“中国没有立即侵犯台湾意图，美国致力维持台海和平与稳定。”新华社则引述习近平的说法，称：“总统先生多次讲过不支持‘台独’，无意将台湾作为谋求对华竞争优势或遏制中国的工具。希望美方将总统先生的承诺落到实处。”自此，中国频繁地在讨论美中关系的场合上提及“巴厘岛共识”。

文章说，有趣的是，即使中方不断提及“共识”二字，但重新检视去年11月14日拜登与席晋平各自在巴厘岛的会后声明，双方的共识何在？中方如此重视并诠释“巴厘岛共识”，无非是因为，这个没有共识的共识，是中国为了摆出架子、宣告底线（台湾问题）不变的自我安慰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 台湾首艘潜舰国造「海鲲军舰」 台湾首艘潜舰国造「海鲲军舰」2023年9月28日举行下水典礼。台湾总统蔡英文在致词时说，“我们做到了”，“历史将会永远记得这一天”。海鲲号造价逾493亿新台币，长约70米，宽约8米，高度18米，配备6具鱼雷发射管、MK48重型鱼雷、UGM-84鱼叉反舰飞弹。蔡英文表示，海鲲号将于2025年投入使用，届时台湾将会有三艘具备完整作战能力的潜舰。但一些防务分析人士认为，海鲲号入列服役可能需要更长时间。台湾目前有两艘剑龙级潜舰，是上世纪80年代向荷兰购入。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车，CM-34为30公厘机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。台媒报道称，CM-34最高速每小時100公里，車身防護可抗12.7公厘機槍射擊，武器系統有效射程3000公尺。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。



作者认为，美中双方希望在这次元首会谈中寻求的结果各自不同：美国希望在维持竞争的同时，管控竞争的风险；中国希望确认双方的“共识”依然存在。而不断被提及的“巴厘岛共识”中，“台海和平”在其中扮演的角色是一切高层对话的基础。我们期待美中双方能够透过这次对话，建立更顺畅的沟通渠道，减少误判可能性，这对于台湾、对于区域安全都是有利的。但若要将美中关系可能的局部缓和解读为“台湾将成为牺牲品”，那实在是太小看台海和平重要性，也把美中关系看得太简单了。

中共如何削弱台湾人的抵抗意志？

新加坡“端传媒”发表文章《王宏恩：台湾人“战争态度”攻防——“抵抗意志”成认知作战主战场》，作者王宏恩（内华达大学拉斯维加斯分校政治系助理教授）及其研究团队发现，俄乌战争对于台湾民众的战争态度造成重大影响。台湾民众在俄乌战争以及近期以巴冲突的 Google 关键字搜寻量，都分别超越当时国内最重要的肺炎疫苗以及总统大选。

文章说，在国共内战时，透过共碟渗透的策略早已人尽皆知。近来，我们则可以看到中国大 V 帐号与 YouTube 机器人频道大力嘲笑台湾跟美国买废铁、自己做废铁。过去一年台湾出现超过50起有人透过 Line 假冒台湾军人跟台湾各地餐厅下单后弃单的案件，其中包含大量简体字与句式。这些不只造成直接的经济损失、降低社会信任，更进而疏离台湾军队跟民众之间的关系。同时，中国也透过社群网站与台湾人头接触台湾现役军人，并透过低利贷款、征稿、邀约裸拍等方式，利诱现役军人交出各基地机密情报。这两年来破获相似案件超过四起，其中包括让军人直接于纸上写下投降承诺。这些策略不只直接威胁台湾国防安全，也间接透过打击台湾民众对军队的看法，来降低台湾民众的战争支持。

DW Conflict Zone：如果北京攻台，欧盟的计划是什么？

作者认为，台湾民众对于抵抗意志高低的影响因素之一，是台湾民众如何看待自己与彼此。国族建构的目标，是透过画出一条线来区分自己人与外人，这对于“上战场”至关重要。中国除了持续要求在中国的台湾艺人与品牌称呼自己是中国人、转贴中国国庆文案，也大力抨击台湾的本土化教育、要求恢复中华文化教育，官方多年来更是大力推动“普教中”（以普通话教授中文科）以及推动爱国教育，以作为给台湾人的前车之鉴。此外，中国也透过大量的文化、宗教、读经交流，以及抖音进行文化宣传，以让更多台湾人重新拥抱中国认同。这自然会间接影响到台湾民众的抵抗意志。

香港人如何守住自己的身份？

台湾“风传媒”发表《香港不屈：不能被磨灭的城市》（林慕莲著）的书评文章《莫忘香港的真实名字》，作者徐承恩指出，纵使香港守护记忆的历程荆棘满途，又要面对居心叵测的扩张主义和帝国主义，最终能够令香港人忘掉自己名字的，就只有香港人自己。在过去好几十年，有为数不少的香港权贵为追求名利，以虚假的情怀强迫民众爱慕别人的国家、又巧言令色为恶贯满盈的北京政权涂脂抹粉，就像昔日那些杜撰家谱掩饰身份的岭南部族那样。二○一九年的起义，无疑令为数不少的香港人醒觉起来，使他们展露真我本色、唤起自己真正的名字。可是要理解自己名字的涵义，却是这一代香港人毕生的功课。

文章说，如今身处香港最黑暗的历史时刻，有幸读到林慕莲这本叙述香港身份的著作，就如久旱逢甘雨、他乡遇故知。只要记忆未曾消逝，即使在威权笼罩的蒙昧岁月，仍必会有义人守护火种和亮光。世上只要有人仍然能够守住自己的身份，我们最终必然能够晓得真理，而真理也必叫我们得以自由。

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