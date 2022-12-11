墙外文摘: 中国疫情失控，台湾如何面对？

（德国之声中文网）国民党主席朱立伦建议，如果台湾有余裕，Taiwan can help，能提供中国大陆所需药品，就应该去做。此说立刻在台湾社会引来不同看法。台湾“上报”发表社评《中国可以对我不仁，台湾不必对它不义》，认为台湾政府当然应该谨慎地面对日益严峻的中国疫情，但也应该哀矜勿喜，甚至适时地表达驰援之意。

文章指出，尽管台湾几次重金捐款中国的经验与回馈都相当差，台湾毕竟还是中国的邻居，现下估计至少仍有10数万台湾人在彼岸生活；大象一翻身，台湾很难不受冲击。中国的抢药潮已经蔓延到香港。台湾食药署必须尽快启动药品供应的监控机制，并提醒相关药厂提高备料，以防不时之需。

文章说，里有殡，不巷歌。台湾走过好几波疫情突起的煎熬，深知那种不得不面对病毒的压力与恐惧。更何况，中国人民无法得到效力更好的国外疫苗保护，并非他们所自愿，对于可预见的中国疫情潮，甚至死亡潮，台湾人应该抱著哀衿勿喜的态度。中国可以对台湾不仁，台湾却不必对中国不义。把中国人民与中国共产党区分开来，平常不容易做得到，但在疫情蔓延的艰难时刻，却格外有意义。人心是肉做的，本于人道，表达关怀，这是台湾人面对中国这场灾厄最好的态度。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



中国企业的党国特性如何取信于国际社会？

新加坡“端传媒”发表文章《中国“党国资本主义”的形成：国家安全困境与对国际政经体系的冲击》，作者岳粤分析相关领域的最新研究指出，由于越来越无法区分企业的经济活动和党国的政治要求间的关系，外界对中国公司的怀疑不断加深，进而增加了对中国的不安全感。

首先，在控制国有产权和产业政策国家资本主义战略之外，政党-国家加强了对民营企业的党组织建设工作。习近平时代，党组织被赋予了更多实际的功能。第二，通过成立国有资本投资公司，国有部门投资于优质的私营企业资产，尤其是控制众多科技企业股权，并逐步实现了对民营上市公司的股权掌控。同时，私营企业和混合所有制企业也已经成为支持党国资本主义安全目标的重要力量。这些企业为政府提升大数据监控和危机响应能力供应了硬件、软件和集成系统。包括社会信用体系在内的数字基础设施建设，也有赖于少数互联网公司和通讯巨头企业的合作。

文章说，正是因为党国资本主义的发展逻辑，使得其他国家很难区分企业的政治动机和商业动机，尤其是党国资本主义极大改变了外界对习时代以前中国民营企业存在相对自主性的看法。所有权结构不再是衡量中国企业商业行为纯粹性的标准。当前越来越多的政治人物和政策研究者会认为，中国企业的商业利益和党的利益具有高度一致性。因此，由于不确定这些商业行动的意图，发达工业国家对中国企业的海外扩张越发警惕，担心中国政府会利用企业、供应链的主导地位和经济的相互依存度作为武器。

德国之声解析：若中共侵台，将采取何种戰略？

中国真的会在2027年武统台湾吗？

美国国防部11月29日向美国国会提交长达196页的“中共军力报告”，台海局势占相当篇幅，除列出中共可能对台湾发动的四项军事行动外，也特别指出中共希望共军在2027年达成有武统台湾的能力。台湾“风传媒”发表文章《共军真能在2027年具备武统台湾的能力吗》，作者揭仲认为，现阶段共军仍不具备武力犯台“速战速决”的能力，主要原因除航舰、大型运输机、两栖突击舰、中大型直升机等“有形”的武器装备数量仍不足外；共军联合后勤支援的能力与效率，仍无法支撑共军对台湾发动一场快速的决定性作战，更是其中的关键因素。

文章说，在执行现代化联合作战的能力方面，共军近年虽然有大量的新装备进入战斗序列；但在将这些不同军、兵种的武器设备妥善整合，实施现代、高效率的一体化联合作战的能力上，却还有很大的成长空间。这些工作要在2027年年底前完成，可能性极低。

文章指出，虽然联合后勤支援与执行现代化联合作战能力仍不足，使共军在2027年之前很难具备武力犯台可以速战速决的能力；但北京是否会武力犯台，主要取决于北京对两岸局势发展的政治判断。一旦北京对两岸情势的发展感到绝望，或是华府与台北已经明显跨越北京所划设的红线，这时就算共军战力未达标准，北京也非打不可。

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