墙外文摘： "中华民国台湾"-- 蔡英文的政治遗产

（德国之声中文网）新加坡"端传媒"发表文章《蔡英文国庆文告分析：我们与ChatGPT一起总结了八年演说稿》，端传媒记者许伯崧向总结蔡英文的政治遗产时认为，在国名的表述上，她提出了"中华民国台湾"，此也区别出与前任总统马英九、陈水扁在"中华民国"与"台湾"的政治路线差异，也将前已故总统李登辉所提的"中华民国在台湾"加以"台湾化"中华民国。

文章说，如何称谓国家名称，关乎如何定位国家问题，尤以在长年来两岸特殊的政治关系下，历任总统对中华民国、台湾如何表述，也都呈现出所属的政治意识型态与阵营之立场。前总统马英九主张"台湾是我的家园，中华民国是我们的国家"，呈现中华民国是国家名号；陈水扁则提出"中华民国是台湾"，借以提升台湾的主体性；已故前总统李登辉则说"中华民国在台湾"，用以表述中华民国在1949年政府迁台后在台湾存在的现状，彼时的"台湾"，更接近是一个"地名"。

作者指出，蔡英文在国庆演说中提出"中华民国台湾"，少了"在"、也删除了"是"，并在之后的演说中以"72年"为中华民国台湾的历史定锚，将中华民国"台湾化"为国民日常中所经验、认识的国家。这样的表述方式，不少分析也指向"中华民国台湾"自1949年起算，恰与中共建政同年份，且是在中共建国后才有"中华民国台湾"，以此方式表明中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属，并暗指是"北京当时建立一个独立于中华民国之外的新中国，迫使了中华民国台湾的诞生"。

如何救援富察？

台湾八旗出版社总编辑富察回中国大陆注销户口、探亲期间被秘密逮捕羁押已经超过半年了。台湾"风传媒"发表文章《高调声援还是沉默不语─关于富察，我们还能做什么？》，作者李孟居曾在中国大陆被"危害国家安全罪"拘捕判刑。他指出中共国安和国保部门把人判多久、关多久，完全取决于他们自己的内部评估。无论当事人的亲朋好友是否声援，国安和国保对当事人的评估都不会有变化。如果声援得当，国安和国保感受到外界有人在关注，反而会尽早放人或者至少保证当事人的生命安全、让当事人在狱中待遇稍微好一些。

作者回顾了近年来的多起案例后认为，富察目前仍未注销中国户口，可能被中国政府视为中国人而非台湾人，在刑满释放后被无限期限制出境，家属的声援有助于让富察于刑满释放后能够尽早回到台湾。

文章还指出，高调声援也会让自由世界的人们认知到赴共产国家经商、旅游的风险性，从而降低将来可能的受害者人数。遗憾的是目前台湾人的案例只有李明哲的妻子李净瑜采取高调国际救援的方式，其它几乎都是采取低调"被噤声"的方式应对。这样对当事人的处境不会有帮助，有时也会被外界误解是否当事人做了什么，这反而对其造成二度伤害，这种伤害甚至有可能会是一辈子的伤痛。作者鼓励受难者的家属能够组织起来、共同赴国内外寻找资源以拯救自己在中国大陆受难的亲人，最好是能够透过政府的力量把各国人质外交的受害者都串连起来成立国际超然力量的救援组织平台，好让受难者能够早日回国与亲友们团聚。

美国同时和大陆与台湾建交？

台湾"上报"发表文章《两岸签署和平协定真是个馊主意吗？》，作者胡平（时评作家、《北京之春》荣誉主编）指出，早先中共是表示愿意和台湾签订和平协定的。最早是2005年4月29日，共产党总书记胡锦涛和国民党主席连战会谈新闻公报，达成并共同发布两岸和平发展五项愿景，其中第二项就是"促进终止敌对状态，达成和平协定"。胡锦涛在2007年十八大的政治报告和2008年纪念《告台湾同胞书》30周年讲话中又重复了"促进终止敌对状态，达成和平协定"。习近平在2016年11月1日会见国民党主席洪秀柱发表讲话，也提到要"协商正式结束两岸敌对状态，达成和平协定"。

为什么在过去中共愿意和台湾签订和平协议呢？胡平认为，因为它担心台独，三管齐下，一方面升高对台湾文攻武吓的架势；一方面向美国施压，要美国施压叫停台湾的独派；还有一方面就是同意和台湾签和平协议：这等于承认两个政府的对等地位，但毕竟还是在一个中国原则之下，也就是"一个中国，两个政府"，这也就把台独排除了。

胡平认为，自从2017年以来，中共方面不再提和台湾签和平协议这件事了。因为它看到，由于美国方面不会支持台独，由于中国的军力有进一步的增长，台湾的绿营意识到在现阶段台独没有可能性。中共认为，既然现阶段台独的危险已经不存在，那么和台湾签和平协议也就没有必要性了。目前，台湾的中华民国政府要赢得和大陆的中华人民共和国政府真正对等的地位，最可行的办法是美国等民主国家在保持和大陆邦交的同时直接和台湾建交，也就是实行"一个中国，两个政府"。

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