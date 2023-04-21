墙外文摘：龙应台文章引发争议，“选得对”可以预防战争？

（德国之声中文网）台湾作家、前文化部长龙应台在《纽约时报》发表文章《北京未开一枪，已给台湾社会带来裂痕》， 认为“实力应该只是台湾战略的一部分，我们的政治人士和其他公众人物应该表现出真正的勇气，与中国接触，以某种方式缓和局势”。她说：“当一个更强的霸凌者威胁你的时候，难道不应该先尝试去缓和局势吗？”

龙应台指出，中国的侵犯威胁，以及如何应对这威胁，正在分裂台湾社会。指责对方叛国“舔共”，或者反过来，指责对方通过危险的抗中言行煽动紧张局势已经成为常态。“与中国发生冲突的恐惧正在摧毁我们的宽容和文明，以及对我们苦心建设的民主社会的信心”。

龙应台认为，台湾将于明年1月举行关键的总统选举，是对抗中国还是寻求和解的问题将在未来几个月对我们所有人产生重大影响。“如果国民党获胜，与中国的紧张关系可能会缓和；如果民进党保住了权力，谁知道呢？”

“中国确实未开一枪，而是开了成千上万枪”

台湾前立委陈昭南在“风传媒”发表文章《中共入侵台湾早就枪响，只是龙应台的野火熄灭了！》说，龙应台在《纽约时报》发表的文章首先让他想到的是马英九——“如果是，上月底他才去了一趟中国，是否如文所述的‘以某种方式缓和两岸局势’了吗？”作者说，如果马英九连个前总统的头衔都被摘下来仍不以为意，可以称之为“以某种方式缓和两岸局势”了吗？马英九这一趟卑躬屈膝到极点的“客随主便”模式，究竟唤回了多少局势缓和呢？相反的，马英九前脚离开中国，中国后脚就宣布展开“联合利剑”军演。

陈昭南针对龙应台文章提出“两个小问题”：1. 中国确实未开一枪，而是开了成千上万枪(炮弹、飞弹)的无数场演习罢了！你怎么解释？2. 现代战争，认知作战算不算开一枪？网路攻击算不算开一枪？,在中国境内任意绑架台商或旅游办事的台湾人，算不算开一枪？无理由禁止台湾农产品贸易输入中国，算不算开一枪？抛开多年前逮捕李明哲判刑关押几年苦劳的前例，上个月，赴中国探亲的台湾八旗文化出版社总编辑“富察”李延贺才又秘密被消失了……

“战争可能很远，但选举一定很近”

香港时事评论作家卢斯达在台湾“上报”发表文章《龙应台文告第二弹──和平真好，但更重要是选举》，指出龙应台文章所指，始终是指向好学生公民社会之失落、强调大中华身份认同和“中台军力极端不平衡”的现实（抵挡不住），最后提出只要管好自己，不刺激他人，即可实现“和平真好”，但这正是过去 20 年香港民主运动者的“良好意愿”理论之一。

卢斯达说，现实主义、发大财、文化生活小确幸，更是97年前经典英治香港人的共同特性，是社会大方向，几乎没人有异议。他们一心求安宁，各种退让经年累月，但最后反求不到安宁。

卢斯达指出，有趣的是，龙应台呼吁各界要冷静，要现实主义，所以龙文的“和平论述”也很现实主义：战争可能很远，但选举一定很近。最后和平与战争，也像是回去服务岛内现实的总统选举议题——“选得对”可以预防战争。“各方还未确定人选，已经交出一篇重榜选举帖文，设定了选举结果是变相战争公投的议程”。

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