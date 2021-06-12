墙外文摘：驻华大使将是谁，中美两国如何斗？

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《拜登对华班底全分析》，作者王浩岚指出，目前传言拜登将敲定现任哈佛大学教授的伯恩斯（Nick Burns）为美国驻华大使人选。挑选伯恩斯这类为人随和、派系色彩不明显的人来担任驻华大使，则有助于避免政府内部出现对华上的政策分歧。

作者分析说，整体上，拜登政府反对“中美脱钩”和“全面遏制”这种冷战思维为主导的政策路线，但也认可特朗普政府把中国列为美国主要战略竞争者的做法。中美未来将不大可能重返奥巴马时期以伙伴和合作为主的基调，未来更多的还是会在“良性竞争”的基础上保持双方的共存和部分合作关系。不过，需要注意的一点是，拜登政府虽然把中国问题作为了外交和国家安全政策层面的重点，但相对美国自己的国内事务来言，对外政策（包括中美关系）仍是次要的。拜登政府的执政路线，如同布林肯和苏利文阐述的那样，还是围绕着重塑美国的经济和科技硬实力，恢复美国的外交声誉和传统盟友体系等、较为偏向内政的几大核心所展开。

作者认为，虽然这两年由于贸易战，疫情和特朗普政府的极限施压策略，中美关系陷入冰点，但中国官方对美的外交也并非完全是强硬不变的。无论是贸易战期间中国的表态，还是今年一月杨洁篪对中美关系全国委员会的讲话，都透露出了尽管中国不会在核心问题和立场上对美让步（主要泛指主权方面问题），但还是期望能和美国和平相处，减少对抗，加强沟通合作。

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



中美关系可能会 “斗而不破”

台湾《风传媒》发表文章《中美启动经贸对话的“竞合”意涵》，作者赵春山认为，中美在军事领域虽未能恢复对话，但双方的经贸高层官员，却已开始准备交手。5月27日和6月2日，中共国务院副总理刘鹤分别与美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）和财长叶伦（Janet Yellen）视讯通话。这是拜登上任后，中美经贸高层官员的首次接触。双方在这两次对话中，都表达未来进行合作和保持沟通的意愿；但整体看来，试探性的意味甚浓，对话没有触及细节，甚至连外界关注的“第一阶段经贸协议”都避而不谈。

作者认为，拜登对中共改采“以其人之道，还治其人之身”的战术。例如，美国参议院5月17日通过《无尽边彊法》（The Endless Frontier Act），目标即是针对“中国制造2025”。法案授权美国在五年内投入1,100亿美元，支持科研机构、学校、企业在高科技领域的研究及制造。同时，拜登也师法习近平的“一带一路”倡议，强调基础建设投资，号召各国也建立所谓“价值一带一路”。

同时，“中国美国商会”5月发布《美国企业在中国白皮书》指出，中国巨大的市场和增长潜力，对美国企业仍有极大的吸引力。美国毕竟是一个老牌的资本主义国家，只要利之所趋，中美之间还是会维持一个“斗而不破”的关系。中美关系影响两岸关系，台湾站在自身利益的立场，不应老是看中美关系“斗”的一面，也要看看其“不破”的一面。

“躺平“未必带来更多社会改变

台湾《上报》发表文章《中国青年“躺平”是在革命还是认命》，作者无妄斋说，从中美贸易战以降带来实质经济下滑，到武汉肺炎疫情肆虐，既致使更多国民收入锐减甚或人浮于事，同时破坏原有的生活节奏，两者均加速了躺平族的盛行。中国青年躺平背后，带有浓烈的无奈，主因是人口繁盛，令剧烈的竞争广延至所有领域，出现严重内卷化。中共权贵阶层及同流合污的的商人，却在肆意挥霍著蚁民挥洒血汗的劳动成果。

文章认为，官媒极力把躺平族污蔑为“废青”，本质是缺乏对人的基本尊重，妄顾选择生活方式的自由，才会以为舆论的道德责难能够令周遭的人排拆、厌恶、孤立，让青年因而放弃躺平，恢复“高大上”的病态人生追求。中共自然不欲躺平主义蔚然成风，不过若没能进一步提升内蕴，恐怕未必会如实践者预期般带来更多社会改变。激起他们“站起来”的导火线，也许是《美国之音》访谈中提及的燃点意志之物，也许是一场社运，也许是一项共同目标或行动。

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