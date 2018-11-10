墙外文摘：马照跑--马凯走开，马建闭嘴

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《金庸武侠传奇，一场集体无意识的文化迷梦》，作者吕恒君说，中国大陆民众，自1950年代至1980年代初深受共产主义文学冷硬丶机械丶反人性的压抑扭曲之苦。金庸文学於他们来说无疑於温润的甘露，并且在叙事方面有令人欲罢不能的前卫诱惑力。

但是，金庸的武侠传奇实则是一场文化迷梦，它并不为读者提供思考的能力，只提供暂时的慰藉。但这种虚幻且轻易的慰藉，于真正的思考者来说却带有绝望的气息，因为它无法提供任何可能性的启示：一切仍是不可控的未来，一切仍在于握不住的世道人心。因此，金庸辞世之际，华人社会的群体性悲怆，正是基于以江湖想像为政治寓言逃避点的这一情感避难所的丧失。

民企何时成了中共"自己人"？

台湾《上报》发表文章《中国民企不是习近平的"自己人"》，作者吴奕军说， 中国国家主席习近平或许深感局势紧急，近期已经数度公开安抚民企，甚至在最近的企业家座谈宣称民企是"自己人"。但实际上在庞大而贪腐的中共党营国家资本体制中，对中共党企丶央企与国企而言，民企纵使富可敌国丶呼风唤雨，却从来不是"自己人"。

习近平说民企是自己人

文章说，相对于民企，概括以国企为例，无论是贷款丶割地丶优惠，甚至补贴，中共特权扶持不遗余力。国企姓党众所周知，在过度扩张下与民争利，严重干预市场公平。民企为求生存，争相攀附权贵，经商环境弥漫"有权判生丶无权判死"、"生死与共"之恐惧。甚至，中共长期在民企植入受控于中共的工会以及党组织，沦为公私合营。

香港从讲规矩变成了无规无矩

香港《立场新闻》转发媒体人吕秉权脸书文章《香港竟沦落如此，哀莫大於心死》，文章称逐马凯，禁再入境；封马建，不容唱中国梦反调；威吓巴丢草，打压幽默讽刺；辱台办，迟迟不发工作签证给台湾驻港代表；搞特殊，400 解放军驻港部队官兵违反程序丶绕过《驻军法》以做义工之名着军装出动。这些事情，证明香港已经沦陷，由讲法治变成讲政治同人治，由有制度变成无制度，由讲规矩变成无规无矩，由国际城市变成大陆城市，由顾及形象变成烂块面。

吕秉权说，千百条所谓"红线"，为北京服务，肆意政治报复，逐客千里，灭人之声，吞噬了香港的新闻丶言论丶创作自由和正常工作安排。同时，解放军驻港部队可以无规无矩由中联办调兵"做义工"，香港竟可沦落如此，哀莫大於心死！

中国版图属于国家机密

日前，北京高级法院公告，中国国土的版图属于国家机密，中国国民无权知道。香港《苹果日报》发表文章《世道人生：国家不是你的》，作者李怡说，领土问题即使未能收回，也可以提出交涉。这种事情在任何国家都可以向人民说明，但中国却把领土版图视为国家机密，国民不能过问，而且把获得国家版图的讯息列为刑事罪。那就明确显示，国家不是属于人民的。

文章说，人民无权知道国家版图，也无从去保卫丶无责任去捍衞被奴隶主指为国家领土的东西，比如"保卫钓鱼台"。因为这不但不属于你的东西，而且是你不应该知道属于谁的东西。退伍军人殷敏鸿以为他曾经是负有"保卫国土"责任的军人，就有权知道国家的版图。错了，国家不是你的，你只是被骗去保卫别人土地的奴隶。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]