墙外文摘：马兰花开的地方，中国原爆试验的骄傲？

有文章指出，核电的殖民性在全球范围内展开，用以维持等级制度和帝国秩序。随着中国在全球资本主义秩序中的地位上升，这个曾立志领导从亚洲到非洲的反殖民斗争的国家，正在重演它所批判的西方列强的殖民支配和剥削模式。

(德国之声中文网）今年10月16日是中国首次原子弹爆炸试验60周年。位于美国的中国问题研究网站“中参馆”（China File）发表文章《马兰花开的地方》（Where the Malan Blooms），核物理专家及政治评论作者程扬扬（Yangyang Cheng）写道，在中国第一次核试验的标志性图片中，烟柱和灰烬填满了整个画面。蘑菇云似乎无中生有地占据了一个没有历史、超越时间的空间。然而，要理解核弹的真正本质——它不是一个保护盾牌，也不是制衡外敌的利剑，而是一种对国内他者的帝国统治和殖民剥夺的工具——必须把视线移开表面的壮观景象，去关注画面之外的东西，聆听那些在狭隘民族主义的欢呼声中被强行压制的声音。这意味着回到马兰花绽放的土地（新疆），回到那个被用来指代国家暴力之前的花朵的名字。

文章指出，1985年12月12日，成千上万的维吾尔族学生在新疆首府乌鲁木齐走出校园，聚集在市中心的人民广场，呼吁停止在罗布泊的核试验，并提出了在家乡实现真正自治的诉求。抗议活动迅速蔓延到新疆的其他城市，到了新年，北京、上海和南京的维吾尔族学生也走上了街头。随后，当局将反核示威定性为“分裂主义”。然而，审查制度无法抹去核污染的影响，民族团结的口号也无法恢复这片土地。1989年春天，当天安门广场的学生示威者聚集，民主抗议活动在全国范围内蓬勃发展时，100多名铀矿工人在乌鲁木齐进行了静坐，以抗议恶劣的工作条件。1993年，在罗布泊附近爆发了另一场大规模抗议活动。

文章指出，中共已放弃其社会主义革命使命，拥抱全球市场，铀不再是与核弹相关的特殊物质，而是可以定价和交易的普通商品。核电的殖民性在全球范围内展开，用以维持等级制度和帝国秩序。随着中国在全球资本主义秩序中的地位上升，这个曾立志领导从亚洲到非洲的反殖民斗争的国家，正在重演它所批判的西方列强的殖民支配和剥削模式。

作者认为，原子弹的扭曲逻辑也殖民了其拥有者的心智。爆炸撕裂了大地，也破坏了道德结构。放射性尘埃污染了空气、水和人类社会的基础。核弹试验已经让未来几代人受害，并囚禁了我们的集体想象力。我们为一个国家的安全而牺牲了整个人类的安全。权力被强者极端垄断。民主权利在追求更快的杀戮手段过程中被典当。当世界徘徊在核毁灭的边缘，各国继续疯狂地进行致命杀人武装竞赛时，以保卫国家之名而生产的有毒废物将超过地球上任何一个政体的存续时间，并成为我们这个物种的最终遗产。

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“联合利剑”演习，实战中不可能出现的位置部署

台湾“风传媒”发表文章《澄清共军“联合利剑”演习所造成的错误印象》，作者揭仲指出，从2022年8月2日美国前联邦众议院议长裴洛西访台以来，中共军队已发动四波大规模对台针对性军事演习。这四波演习虽然都是从武力犯台作战各阶段中，挑选相关课目让部队进行实兵演练；但在演习设计上，共军演习策划单位可能是为实现政治目的、扩大演习的能见度与威吓效果，将若干实战状况下，不太可能发生的状况纳入，以致让外界对日后若共军武力犯台时的用兵方式产生误解，历次军演的演习区并非战时共军实际位置。

例如，2024年5月23日至24日的“联合利剑－2024A”，与2024年10月14日的“联合利剑－2024B”这二次军演中的“演习区”，不太可能是共军武力犯台，或对台实施封锁、隔离时，海空兵力实际部署的位置；因为这些演习区几乎都位在台湾本岛的岸置反舰飞弹，与陆基防空飞弹的有效射程范围内。若共军在武力犯台初期、国军联合作战指挥机制还十分完备时，就派大批海空兵力进入这些“演习区”来执行“联合封锁作战”，只会让国军获得杀伤共军海空兵力的绝佳机会，使共军根本无法达成切断台湾对外海空交通之目的。

作者指出，虽然共军的“联合利剑－2024B”演习，政治表态与武力威吓的意味浓厚；但整个军演的过程，还是可看出共军从2018年年初推动实战化军事训练后，在对台军事准备上的进步。包括在短短13小时内创下单日出动153架次军机、34艘次军舰与公务船的最高纪录，辽宁号航舰战斗群在2天内起降舰载机多达140架次、东部战区可快速出动的应急部队数量增加，与共军能在短

时间内派遣一定规模海空兵力抵达指定位置等。这些现象，使“联合利剑－2024B”演习虽然在规划上，具备浓厚的政治考量，但背后所透露的军事威胁程度依旧令人无法小觑。

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中共频频违背承诺，教宗方济各吃了秤坨铁了心？

梵蒂冈与中共于2018年签署的主教任命临时协议在10月22日到期时再度续约，打破先前续约两年的惯例，这次延长为四年。台湾“上报”发表文章《梵中续约，中共统治下的北京教区血泪史》，作者郑杰忆指出，教廷期待协议能够更加稳固，最理想状态是调整一些协议内容后转为永久，但现实中的北京难以达成教廷的要求，很可能两方在相互妥协后，将原本短暂的两年加倍延长为四年。决心敲开中国大门的方济各已经高龄88岁，未来四年将是巩固他的中国政策遗产的关键。

作者认为， 中国爱国教会的历史是一部分裂天主教会的历史，也是一部中共打压宗教失败的历史。将近七十年的箝制威吓利诱，不仅非官方主教忠于教宗，官方主教也想尽办法私下得到教宗的承认，在2018年的协议签署前，近九成官方主教与教宗共融。

文章说，2018年的主教任命临时协议签署后，六年来不缺中共打压教会、违背承诺的行为，还有对香港的箝制、对台湾的威吓，但教宗方济各吃了秤坨铁了心持续对话之路，对北京释出无比耐心与善意，但前途崎岖难料，他的信仰坚定，相信难行要行。

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