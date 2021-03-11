墙外文摘：香港特色的一国两制

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《 “享受强奸”论大行其道》，作者李平说，身兼基本法草委的邬维庸曾就九七主权移交问题劝告港人：“既然被强奸已是无可避免，为甚么还要抗拒呢？何不趁此机会去享受一下？”想不到，令人作呕的“享受强奸”论如今在香港竟大行其道。中共今次推出的《关于完善香港特别行政区选举制度的决定》名为完善香港选举制度，实质上与去年为香港制订国安法一样，是霸王硬上弓，未敢堂堂正正地修订《基本法》，而是透过全国人大会议和人大常委会，将中共的意志法律化。

文章说，中共不顾强推港版国安法引爆西方国家的反弹和制裁还在持续，再度强行改变香港选举制度，管制、剥夺香港六成支持民主的市民的选举权和被选举权，一方面是认定有大批享受强奸论的支持者，另一方面则是自视有俯视世界的资格。中共宣称《中英联合声明》是过时的历史文件，正是它在国际上霸王硬上弓的一例，英国岂不是也无力反抗，只能口头抗议？

让香港脱胎换骨的前期准备

香港《端传媒》发表文章《香港政制改造：北京是否过于自信》，作者李海认为，在新的政制方案通过之后，香港的政治权力将更多集中在并不算透明的建制派和选委会手中。其内部的利益分配、协调指挥，将取代选举作为政治中最重要的部分。而这个过程中，北京将比以往的配票或游说展现出更强的控制力和话事权。

作者认为，这样的改造，不仅仅是为了打击反对派，而是从根本上改变了香港政治的逻辑。香港的政治将比前二十年更加“后台化”，或是说行政化，而更具展演性质的民意政治将被大大削弱。

作者说，目前为止，北京并没有展示出任何社会改造的具体方案，尽管我们能够想像，在“新时代”的逻辑下，北京可能会希望彻底让香港“脱胎换骨”，在社会、经济、文化各方面消除当前反对派的动员和再生产能力，实现一种“有香港特色的一国两制”成功模式，但目前而言，北京所做的较为简单——通过政制改造，让建制派更有凝聚力，更围绕在行政主导周围，实现立法和政治精英群体对行政力量的配合，充其量是一种“前期准备”。

台湾《风传媒》发表文章《读懂中共两会“变中求稳，稳中求进”的意思》，作者赵春山说，中共“两会”（“全国人大”及“全国政协”）是中共的年度政治大戏。中共总理李克强为这次大会提出的长篇“政府工作报告”，“稳”字出现了64次，凸显中共当局“求稳”的意图。李克强在重点工作部分就直接点明，要“坚持稳中求进工作总基调”。 但今（2021）年“两会”是在内外形势急遽变化下召开的，中共必须因应疫情下经历习近平所说的“世界百年未有之大变局”，也必须在中共建党百年的此刻，开启自身“全面建设社会主义现代化国家新征程”。所以，除了“稳中求进”，还必须“变中求稳”。

文章说，除了经济成长率之外，各界亦关心中共的军费支出。习近平强调“强国必先强军”，中共近年来军力发展迅速，在东海、南海、台海等周边地区大秀肌肉，并在2020年提出“2027年建军百年”目标，形成“建党”、“建军”、“建国”的“三个百年”。根据中共财政部在人大会议发布的政府预算报告显示，今年的国防支出将逾1兆3,553亿元人民币，比2020年增长6.8％。

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