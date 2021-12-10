墙外文摘：香港沉没，乃因抗争未有“见好就收”？ 

（德国之声中文网）香港中文大学政治学者蔡子强退休前接受访问，认为过去十多年香港政治生态被激进力量主导，香港年轻人未学懂“进退有据”，导致今日公民社会面临全面肃清。台湾《上报》发表文章《和中共打交道别想见好就收》，作者颜纯钩认为， 他的说法并不新鲜，这就是“见好就收”的心态，在反送中运动初期、六四镇压之前都出现过。至今仍有人埋怨赵紫阳没有与邓小平妥协，造成党内改革力量“一舖清袋”（孤注一掷）。

文章说，香港人的民主抗争是一个漫长的过程，其间起伏与演变都是时势造就的，不是某些人左右的结果。运动没有坚强有力的领导核心，缺乏足够权威去主导方向与策略，只是不同政治力量的合力所推动，不论理性或激进，自有其内在逻辑，不是选择题，也没有是非。政治是妥协的艺术，这在民主国家行得通，“但我们面对的是一个独裁残暴、不讲信义的统治者，与中共妥协，永远都不是妥协，只是单方面不断的退让与屈服，最终习惯被统治而已”。

作者强调，“袋住先”的说法对现在仍身在苦牢的手足们极不公平。从黎智英到何俊仁，从黄之锋到邹幸彤，从苹果日报到立场新闻高层，他们都理性平和，只是不肯屈服。实际上，香港人固然一舖清袋，中共更是一舖清袋，因为反送中运动，“中共在全世界面前大暴露，中共从来没有像今日这样老鼠过街人人喊打，四面楚歌望天打卦”。

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中美并不容易脱钩

台湾《新新闻》发表文章《中美脱钩了吗？》，作者吕绍炜指出，根据中国海关总署最新公布的数据，中国2021年出口总额约3兆3,640亿美元，年增29.9%，点；进口总额2兆6,875亿美元，年增30.1%，全年贸易总值 6.05 兆美元、贸易顺差高达6,765亿美元，都是历史新高。虽然中美的贸易战、科技战打得震天响，但去年中美贸易额还是成长了6.3%。

文章说，作为世界工厂，中国的制造业是从垂直纵向到横向都相当完整又庞杂，每个国家的资源、秉赋不同，能成就与扎根的产业也不同，现在就说越南取代中国的“世界工厂”地位，是说太早了。而且，人口尚1亿的越南，不可能取代有14亿人口的中国成为新的世界工厂，因为量体差了十倍以上。

作者认为，也许几年后，“脱钩”真的会发生、扩大，但不是现在，因为数据上完全无法支持此说。真实的情况或许是：许多国家、大企业、供应链，都体会到“鸡蛋全放一个篮子”的风险太高了，不能把所有重要的生产都放在中国，因此，寻找在其它国家或地区、甚至回到母国设厂生产；有人称之为“中国+1”而非脱钩。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



外媒报道 中国缺乏日常视角

新加坡《端传媒》发表文章《记者被驱逐后，外媒如何报导中国？》，作者闻予重点观察七家外国媒体（《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》、《金融时报》、BBC、《经济学人》、《外交政策》）在2021年的中国报导，尤其是对台海关系、中美关系的阐述，发现外媒的关注点和文风与疫情前类似，但因为空间收窄，其笔下的中国的“威权”形象已然固化，视角也多聚焦于高层和宏观层面，缺乏日常视角。相较而言，经济和外交报导的丰富度远超高层政治。

作者认为，相较于中国政治报导的“隔靴搔痒”，台海报导则角度多元，也有诸多历史回溯。经济、疫情、地缘政治交织的复杂性，在报导、评论、分析文章中都被细致阐释。对于美方立场，如华盛顿邮报的高级政治记者Aaron black所言，拜登个人和白宫官方之间似乎存在矛盾，拜登想打破“模糊”，在公开场合多次肯定《台湾关系法》的重要性，美国需要在台湾遭遇军事威胁时给予帮助。但官方仍措辞谨慎，坚持“一个中国”的立场。中方则延续了一贯的口径，以“战狼”式的口吻对待美国的表里不一，也通过外交和经贸孤立台湾，在宣传话语中狠批独派的“目光短浅”。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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