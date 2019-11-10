墙外文摘：香港抗争激励维吾尔人

（德国之声中文网）《纽约时报》发表爆炸性文件泄漏报道《泄露文件揭示中国如何组织对穆斯林大规模拘禁》，记者王霜舟（Austin Ramzy）和储百亮（Chris Buckley）披露该报获得的403页中共内部文件，它们是数十年来从中国执政的共产党内部泄露出来的最大一批政府文件，为人们了解在新疆的持续镇压提供了前所未有的内部材料。这些内部文件通过策划和精心安排这场镇压的官员们使用的语言和命令，证实了这项行动的强制性。文件记录了中共高层领导人对极端主义暴力采取严厉和紧急行动的命令，包括大规模拘禁，也记录了他们在讨论镇压后果时的漠然态度。

台湾《上报》发表文章《维吾尔成了伊斯兰恐攻下的牺牲品》，由维吾尔裔美国人协会主席柯克博尔口述，林瑞珠记录。文章说，从1949年中共进入东突厥斯坦开始，到1955年设立新疆维吾尔自治区，一直透过慢性的同化政策逐步渗透维吾尔人及当地的其他突厥民族中，试图通过一些软实力去改变维吾尔人的身分，但维吾尔人一直到最近还是没能接受中国的文化。

文章说，"七五"事件隔年，也就是2010年，清华大学的胡鞍钢、北京大学的马戎、中央统战部的胡联合，这三个人一起提出"第二代民族理论"，就是现在在东突厥斯坦执行的政策，当时很多人忽略了这个信号。所谓第二代民族理论，乃认为未来中国不应该有自治区这种特殊待遇，要让所有人变成中华民族，但是主张以汉文化为中心的"中华民族"，并以"族群"取代"民族"，用"中华民族"取代"56个民族"。

柯克博尔说，香港年轻人还持续为五大诉求而抗争，对我们流亡海外的维吾尔人自然起到了很大的鼓舞作用。"尽管台湾人拥有自由民主，如果你们认同一国两制，有一天让这个制度落实，那你们也会被送进集中营，因为文化信仰不同，中共容不下你们，所以集中营距离台湾一点都不远。"

香港民意：政府要为暴力升级负主要责任

香港时评作家梁启智在《立场新闻》专栏援引香港民意研究所最新发表的"谁要为暴力升级负责"的调查。调查显示， 在"被动三罢"和"中大二号桥战役"之后民意并没有逆转。73%的人认为政府要负"好大"责任, 11% 的人认为政府要负"几大"责任。25%的人认为示威者要负"好大"责任， 15% 的人认为示威者要负"几大"责任。

《立场新闻》还发表文章《要打游击战，不要打阵地战》，作者颜纯钩说，中大守校之役，最终以大撤退结束，这是年轻抗争者近期以来做得最正确的一件事。作者建议说，"与黑警周旋，千万不要斗气，不要斗力，不要斗勇；要斗智，斗反应，斗灵活。用力气和勇敢去斗，固然也可一拚，但成功机会不大，损失机会很大。相反的，斗智，斗反应和灵活，令对方很麻烦，令自己少损失，有很大回旋余地，可以长期坚持。"

文章认为，没有勇武派搅事，政府可以施施然对付和理非，所谓反抗运动，当然就进行不下去。所以勇武派的真正作用，只是"搅事"而己，到处搅事，到处作乱，让林郑寝食难安，对上不能交代，对下不能服众，她的日子不好过，这样就和她长期斗下去，等事态向好的方向发展。但是，"勇武派制造的麻烦，应以尽可能不扰民或少扰民为出发点，扰民则失民心，失民心则失长期斗争的社会基础。""最大的麻烦反而是混进来的假勇武者，他们会做最恶毒的事，让勇武者孭镬，真假难辨，镬镬失人心。因此笔者建议连登出一个公告，将勇武者的底线列清楚，凡超越底线者，均为假勇武者所为，勇武者不负责，也减少对整体运动的伤害。"

"不要习惯了黑暗就为黑暗辩护"

香港《苹果日报》发表作词人兼时评人林夕文章《不要习惯了黑暗就为黑暗辩护》，指出面对警民冲突，暴力升级，港共政府无能，已接近军政府状态。"如此这般的恐怖乱象，倒像一面镜子，照见不同人不同看法；又像一场道德良知与勇气，或者话术的考试。人固然有免于表态的自由，过，实在好奇，生而为人，还可以如何'撑警'？还有什么可说？"

文章说，只要还有勇者代替牺牲者走未远的路，这场实力完全不对等的硬仗，可能比既得利益者的年纪还要长，还幻想可以置身事外，可以回到过去熟悉的香港的人，听听中国勇者季业怎么说吧："如果天总也不亮，那就摸黑过生活；如果发出声音是危险的，那就保持沉默；如果自觉无力发光的，那就别去照亮别人。但是──但是：不要习惯了黑暗就为黑暗辩护；不要为自己的苟且而得意洋洋；不要嘲讽那些比自己更勇敢更有热量的人们。可以卑微如尘土，不可扭曲如蛆虫。"

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