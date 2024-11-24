墙外文摘：香港变成了全球恶政的避风港

有评论认为，特朗普无需一夜之间成为人权捍卫者，但他应该认识到，为香港自由挺身而出与他的优先事项一致：保护美国企业，反制中国的威权野心，并确保更公平贸易。

（德国之声中文网）《纽约时报》发表评论《中国对香港的镇压是对特朗普的考验》，作者Josh Rogin指出，习近平知道，特朗普过去对人权表现出很少的兴趣。他赌定特朗普会一如既往地优先关注关税和贸易失衡，而不是为自由而斗争。然而，正如特朗普的一些新任顾问所理解的那样，香港的命运与美国的利益息息相关。特朗普应该认识到，如果美国忽视香港的衰退，他对中国的其他策略将无法取胜。

文章说，北京消灭香港的自由也是在消灭它的法治，而法治是公平透明的商业的基础。香港的自治权一直是抵御中共恶劣冲动的缓冲器，但现在，这座城市却成了规避美国对恶行者制裁的避风港，包括俄罗斯、伊朗和朝鲜。在香港运营的全球公司再也无法相信合同会被履行，争端会得到公正的裁决。

作者认为，特朗普也应该认识到，香港是他经济议程的核心。特朗普经常吹捧关税是迫使中国实现更公平贸易行为的一种方式。然而，如果香港完全落入北京掌控，仅靠关税无法实现这一目标。失去香港，就等于失去了一个重要的筹码。特朗普无需一夜之间成为人权捍卫者，但他应该认识到，为香港自由挺身而出与他的优先事项一致：保护美国企业，反制中国的威权野心，并确保更公平贸易。

反修例运动五年后 香港历经多少巨变？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

单独囚禁是一种无形无声的暴力

台湾“上报“发表文章《匹夫不可夺志》，作者冯睎干十三维度说，被控“串谋勾结外国势力”的黎智英这几天出庭自辩，尽管身体面容应已干瘪不少，但看他的供词，黎生并没有丧失斗志和灵魂。他仍是昔日的他。

文章引述黎智英儿子对媒体的讲述：“我父亲在过去四年一直被单独囚禁，他77岁，健康已差了不少。单独监禁的目标其实是告诉你：没有人关心你，捍卫自由是毫无意义的，这就是你的余生。它旨在摧毁你的身体，同时也摧毁你的心灵和精神。“作者说，对于有自由的人来说，孤单也足以令他心情低落，在狱中就更是一种能把人逼到崩溃边缘的惩罚。无数的研究指出，单独囚禁会影响生理及心理健康。

作者指出，每个漫长的夜晚都像无底深渊，令在囚者怀疑人生，甚至怀疑自己还算不算人。随之而来的是幻觉、妄想和极度的偏执。关得越久，思路也越混乱，记不住东西，无法专注。心灵一旦受伤，出狱后也未必能痊愈。研究显示，独囚的人获释后往往有更高自杀风险。单独囚禁是一种无形无声的暴力，可以把一个人的心理和身体都摧残得支离破碎，是极不人道的折磨。

运动飘散后，白纸青年今何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

妈妈，当年你也像现在的我这样吗？

总部位于美国的中国研究网刊“中参馆”（ChinaFile）发表文章《妈妈，1989年发生了什么？当时你也像现在的我这样吗？》，作者An’an讲述母亲和自己的政治抗争，以及政治高压之下的母女关系。

文章写道，当得知警察开始盘查上海白纸抗议的参与者时，母亲给她打电话，恳求她优先考虑自身安全，永远不要参与政治活动：“我请求你原谅我。我和你一样愤怒。我是个知识分子，我仍然知道什么是勇气和良知。现在这些年轻人所感受到的激情和痛苦，我们那时也经历过。但我们从没想到，同样的心碎还要再经历一次，这次却更痛，因为是为了我们的孩子。但我是你妈妈，首先是你妈妈，我请求你为了我，保护好自己。”她没告诉妈妈的是，她是所在美国学校第一个贴出呼吁结束清零政策和习近平专制的海报的人。

身为出版社编辑的母亲，也对中国越来越严厉的审查以及自己忍受审查的屈辱感到愤怒。“我和我的同事们，全都是懦夫。”她说，“我们不过是奴隶，满足的奴隶，害怕不能继续当奴隶的奴隶，把做奴隶做得如此娴熟，以至于我们甚至不知道该怎么不做奴隶。”母亲甚至为自己辩解说，”我们拼了命地努力，只为了给你提供一切，而你却指责我们作为公民没有尽到足够的责任。这不公平，这是虚伪。”

但是，在1989年，母亲像女儿这样的年龄，是六四民主运动的参与者，并试图阻止装甲车开进北京。她还告诉女儿： “一个和我合作过的作家告诉我，她的男朋友在天安门广场没回来。”

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