墙外文摘：香港分区戒严  后果将会怎样

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《为何中共要在新疆强制推行民族同化》，作者ADRIAN ZENZ说，中国政府在西北部的新疆地区搞的拘禁营运动不同寻常，这不仅是由于它的规模，而且是由于它的矛盾性。

文章说，尽管中国曾偶尔面临过来自一些维吾尔族团体的暴力抵抗，特别是2013年在北京以及2014年在昆明发生的恐怖袭击，但新疆的再教育运动其实并不是为了打击极端主义。作者认为，中共当前的再教育运动是文化大革命的一个升级版。这场运动也寻求通过铲除其他意识形态和信仰体系来实现意识形态控制，但它是以一种更先进、更高技术的方式进行的。只不过这种努力似乎忽视了文化大革命的一个影响，那就是"文革"制造了信仰真空，而在"文革"后的几十年里，中国经历了各种宗教的复苏。

作者说，"政府正在把无恶意的少数民族公民变成充满仇恨的反对者--如果他们被释放的话，必将采取报复做法"。不过，中国共产党如今除了相信它的再教育计划能把人们转变成意识形态上合规的公民之外，已别无选择。面对更为温和的方法--改善生活条件、技术进步、政府宣传的失败，中共只能诉诸镇压。

实施戒严，将会对香港产生不可逆的严重后果

台湾《上报》发表文章《香港戒严无疑自毁"国际金融中心地位"》，作者柯嘉斯说，香港特首林郑月娥虽然一度传出将因此下台负责，但是根据传闻，北京不愿林郑下台，而是要求林郑自己收拾烂摊子，现在传出，无计可施的林郑想要在香港实行分区戒严。港府目前予以否认。

文章说，一旦林郑真的实施戒严，将会对香港产生不可逆的严重后果。首当其冲的，就是戒严是否会升高冲突，造成更严重的流血与对抗。而且更严重的是，实施戒严后，有极高的可能会影响到香港的"国际金融中心地位"，理由除了最直接的是，实施戒严会"影响外资信心"，造成外资出走外，更重要的是，可能会造成国际社会取消香港的特殊待遇。

文章还认为，台湾不会成为下个香港，因为台湾是一个真正享有民主、自由及法治的国家，也因为如此，中国如果真的并吞台湾，所带来的冲击与影响，必然会比香港回归后所受的清洗与破害来的更为严重，也因此，2020的这场选举，是台湾民主的保卫战。

为什么看见警察被打没有半点同情心？

香港《独立媒体》发表文章《操控仇恨，是政权其中一种最有力的统治手段》，作者阿离说，"虽然我未至於像某些朋友看到警察被打会感到治愈，但我对自己没有产生半点同情也感到惊讶。作为和理非的我，到底是如何慢慢走到这种无感的状态？因为我知道不少警察曾无差别地攻击手无寸铁的人，看过警察围殴市民至头破血流，看过一队full gear的警员把我的友人压倒暴打"。几年来累积的记忆中掺着多不胜数的警暴，纵说不上是仇恨，但对警察愤怒是必然的，以至我对任何一个警察--不论他们是好是黑，都没有任何同情。再者，这些对警暴的怨愤，跟对专制政权多年来的愤懑和恨意也混然不可分。

文章说，这两星期以来，反送中运动结合了各区特有的社区问题--本来应该是政府应该处理却没有处理好的地区问题--并进而开拓了社区运动的路线。政府一直隐匿起来，对五大诉求不闻不问，对地区议题更加是置之不理，但警方对示威者／行动却是愈益强硬，而清场后政府就简单一两句谴责暴力，令市民更愤怒。"任人民斗人民，让市民两败俱伤，让他们在仇恨和敌对中虚耗；以肢体暴力盖过制度暴力，把创伤和血泪成为舆论弹药，令我们的同情心和同理心在充满恨意的记忆中消弭，一起陷进这个仇恨的循环当中。这样的手段令人心寒"。

西环的维稳模式重出江湖

香港《关键评论》发表文章《维稳费发下来了，大家要有心理准备》，作者林勉一说，西环在香港多年经营，如果要吹大鸡集会，结合同乡会、街坊会、建制派政党地办、工联会、新香港人组织、中资、新界佬、退休警，加上深圳大军，最多可动员十万八万人，这个人数不是每次都有，因为很贵。近两日，西环的维稳模式重出江湖，仿佛是有人有心等林郑月娥死，然后以救火队姿态出现，收拾香港局面。

文章说，除了上述的大军，还有社交媒体上和现实世界扮激进，实际上负责挑拨离间反对阵营的心战打手，他们在有需要时便会活跃起来。大家更要小心的是，西环开动，即系网军开动，那些西环心战系统控制的各种平台上的用户会开始活跃，用尽不同方法带风向、挑拨离间、散播无力感、制造骂战，"以前反抗者被这种心战愚弄得够多了，今次真正做到不割席、不对骂，大家兄弟爬山，各自努力，互相补位"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]