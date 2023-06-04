墙外文摘：香港“六四”——个人记忆不灭，集体记忆堪忧

有评论认为，要完全100％抹走香港的六四记忆，其实是极其困难的事。然而，过去两三年，国家高压达到相当程度，妨碍了六四论述，影响了集体记忆。
（德国之声中文网）新加坡"端传媒"发表文章《专访李立峰：公开的六四纪念消失了，记忆会断裂吗？》，香港中文大学新闻与传播学院教授李立峰接受记者李慧筠、符雨欣采访时说，要完全100％抹走香港的六四记忆，其实是极其困难的事。任何社会都有保留一种记忆的能力，就算多细小也好，保留少少记忆的能力，加上香港的国际网络和连结。过往是很大规模，全社会的一种纪念。现在气氛不同，它不再是一种Dominant memory，但作为实际存在的一群，至少为数绝对不少的香港人，甚至超过一半香港人，他仍然记得的事。
李立峰认为，从学术的角度说，如果没有公开讲或行动，甚至不能称为集体记忆。因为集体记忆不是说你记得、我记得就叫集体记忆。在香港社会，过去从1990到2019年，六四是一个好强的集体记忆，是因为大家真的会讲，它占据一个很重要的位置。香港现在的状态当然是很难所谓很完整地论述一件事，纪念，是唯一可以说得出口的东西。过去两三年，国家高压达到相当程度，妨碍了六四去论述。
台湾"上报"发表文章《六四到了，四通桥不见了》，作者张琼音说，回顾过往，不论是六四事件、四通桥反习事件、白纸运动，还是乌鲁木齐大火后，被拆除的"乌鲁木齐中路"路牌，都证明了中共当局越是用尽各种手段欲抹灭这些民众人民反抗的历史的行为，越是表明中共当局对于人民反抗其实是存在著恐惧，且一味认为仅要透过蛮横霸道的消除在场事物便能消除群体记忆，此种愚蠢行为反而越发提醒了大众在此地此景曾经发生过的事迹。亦正是因为如此，六四事件方能在历经中共政府多年来持续加大各项管控力度后，依旧深植人民心底的原因。
文章说，34年后的今日，香港也在国安法及反送中过后严禁举办六四悼念活动，尽管如今在中共内地，不可告人的6月4日已变成"5月35日"，可六四精神依旧存在台湾、美国及世界各地。且时至今日，中共政府从未公布镇压行动的死亡人数，六四精神将以不同形式留存在所有人心中，更是无论中共当局多想抹灭也抹灭不了的血腥历史。
位于华盛顿的网络媒体"歪脑"发表文章《台湾的34六四纪念诠释史：从"血脉相连"、"中国人权"到"对抗暴政"》，作者Ruta写道，在台湾怎么诠释六四晚会，其实也是一场诠释权的不断复写与延异。往年报道显示，在六四纪念中，有舆论强调"两岸同胞手足情"，有人论述"抗中保台的必要性"，也有人从中哀悼各自民族的历史伤痛--六四从最初的事件，意义不断向外扩散。
文章引述西藏台湾人权连线理事林欣怡的话说，从香港反送中、到白纸运动，六四晚会不断长出新的意义，这是好事。当不断有新的论述近来，才代表这个抵抗运动才依然是进行当中。只要是参与者，都不会希望一个运动最终成为"断层"，与其让六四只是个象征，我们更希望六四的哀悼与纪念，是个进行式。所有新加入的团体都应该要成为抵抗的养分──因为他们所经历的每个记忆、每个经验，也都是真实的。
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。