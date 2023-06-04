墙外文摘：香港“六四”——个人记忆不灭，集体记忆堪忧

（德国之声中文网）新加坡"端传媒"发表文章《专访李立峰：公开的六四纪念消失了，记忆会断裂吗？》，香港中文大学新闻与传播学院教授李立峰接受记者李慧筠、符雨欣采访时说，要完全100％抹走香港的六四记忆，其实是极其困难的事。任何社会都有保留一种记忆的能力，就算多细小也好，保留少少记忆的能力，加上香港的国际网络和连结。过往是很大规模，全社会的一种纪念。现在气氛不同，它不再是一种Dominant memory，但作为实际存在的一群，至少为数绝对不少的香港人，甚至超过一半香港人，他仍然记得的事。

李立峰认为，从学术的角度说，如果没有公开讲或行动，甚至不能称为集体记忆。因为集体记忆不是说你记得、我记得就叫集体记忆。在香港社会，过去从1990到2019年，六四是一个好强的集体记忆，是因为大家真的会讲，它占据一个很重要的位置。香港现在的状态当然是很难所谓很完整地论述一件事，纪念，是唯一可以说得出口的东西。过去两三年，国家高压达到相当程度，妨碍了六四去论述。

"六四精神将以不同形式留存在所有人心中"

台湾"上报"发表文章《六四到了，四通桥不见了》，作者张琼音说，回顾过往，不论是六四事件、四通桥反习事件、白纸运动，还是乌鲁木齐大火后，被拆除的"乌鲁木齐中路"路牌，都证明了中共当局越是用尽各种手段欲抹灭这些民众人民反抗的历史的行为，越是表明中共当局对于人民反抗其实是存在著恐惧，且一味认为仅要透过蛮横霸道的消除在场事物便能消除群体记忆，此种愚蠢行为反而越发提醒了大众在此地此景曾经发生过的事迹。亦正是因为如此，六四事件方能在历经中共政府多年来持续加大各项管控力度后，依旧深植人民心底的原因。

文章说，34年后的今日，香港也在国安法及反送中过后严禁举办六四悼念活动，尽管如今在中共内地，不可告人的6月4日已变成"5月35日"，可六四精神依旧存在台湾、美国及世界各地。且时至今日，中共政府从未公布镇压行动的死亡人数，六四精神将以不同形式留存在所有人心中，更是无论中共当局多想抹灭也抹灭不了的血腥历史。

香港和台湾曾经这样紀念六四 一周年纪念 1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

香港和台湾曾经这样紀念六四 维园烛光 自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

香港和台湾曾经这样紀念六四 天安门的故人 2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

香港和台湾曾经这样紀念六四 遥望台北 2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

香港和台湾曾经这样紀念六四 两岸三地成唯一 台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

香港和台湾曾经这样紀念六四 六四纪念馆 香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

香港和台湾曾经这样紀念六四 国殇之柱 2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

香港和台湾曾经这样紀念六四 疫情下的追思 新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

香港和台湾曾经这样紀念六四 再度遭禁 2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。



"六四的哀悼与纪念，是个进行式"

位于华盛顿的网络媒体"歪脑"发表文章《台湾的34六四纪念诠释史：从"血脉相连"、"中国人权"到"对抗暴政"》，作者Ruta写道，在台湾怎么诠释六四晚会，其实也是一场诠释权的不断复写与延异。往年报道显示，在六四纪念中，有舆论强调"两岸同胞手足情"，有人论述"抗中保台的必要性"，也有人从中哀悼各自民族的历史伤痛--六四从最初的事件，意义不断向外扩散。

文章引述西藏台湾人权连线理事林欣怡的话说，从香港反送中、到白纸运动，六四晚会不断长出新的意义，这是好事。当不断有新的论述近来，才代表这个抵抗运动才依然是进行当中。只要是参与者，都不会希望一个运动最终成为"断层"，与其让六四只是个象征，我们更希望六四的哀悼与纪念，是个进行式。所有新加入的团体都应该要成为抵抗的养分──因为他们所经历的每个记忆、每个经验，也都是真实的。

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