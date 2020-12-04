墙外文摘：香港人放弃幻想，准备流亡？

（德国之声中文网）香港前立法会议员許智峯选择流亡，据说他的数百万私人财产已经被政府冻结。台湾《上报》发表评论《对拜登也不抱幻想让中共更野蛮》，作者颜纯钩说，他对中共的野蛮和无耻估计不足。

文章说，中共深知与西方的关系没有最坏，只有更坏，基于这样的基本判断，中共不会再顾及西方对中共国内政策的反应。因此，香港人对中共的对港政策，不要再抱任何不切实际的幻想。

作者强烈建议，“所有有条件离开的人，不论自己是否有危险，不论是不是目标人物，都先选择离开。因为你根本不知道，中共什么时候会发癫，会突然限制出入境，突然限制私人财产的转移，会突然剥夺原本我们视为常理的个人权利”。作者指出，1949年无数留在中国大陆的大学者在数十年里受尽羞辱迫害，郁郁而终，而那些及时逃离大陆的学者，大都得到善终，个人价值得到实现。

拜登会让更多香港人成为牺牲品吗？

香港民主运动的两位偶像黄之锋和周庭被判刑入狱。他们的同道罗冠聪和周永康在《纽约时报》发表文章《拜登先生，请继续对香港施压》指出，如果世界不果断采取行动，建立一个更强大的联盟来对抗中共日益增长的侵犯人权行为的话，更多的活动人士以及更必不可少的民主价值观将成为牺牲品。香港处于反抗北京威权主义的前线；那里发生的事情应该对任何关心自由未来的人都事关紧要，尤其因为北京正试图向世界输出其高技术的压制方式。

文章说，即将上任的拜登政府不仅要继续批评中共政权，还要有勇气促进一种将人权置于其他利益之上的新对华政策。只有这样，美国才能恢复其在致力于自由、民主、平等和多边主义的全球秩序中的领导地位。

作者希望，拜登政府审核并改革针对香港人的庇护政策，并仔细评估对那些打击香港民主制度的人的制裁。美国的新政府还需要对保护新疆和西藏的少数民族、加强与台湾的外交关系作出关键的决定。

为什么中共党史不碰"六四"？

中国外交部发言人赵立坚在推特上引用图片引发中澳外交风波，澳洲每日电讯报则在12月1日的头版刊出六四天安门广场坦克人阻挡坦克前进的照片"回呛"。 台湾《风传媒》发表六四流亡作家苏晓康文章《绝对不碰"六四"》分析六四对于中共的重要性：六四是中共历史上唯一没有写入党史或党章的重大事件，也没有经过党的全体大会讨论通过任何一项决议。

作者说，六四这场危机，在法理上只有镇压者和被镇压者，双方的角色和位置，既不能互换，也不能均摊（各打五十大板），说到底，对"和平请愿"施以暴力的责任，一丝一毫都无法归咎于请愿者的"不妥协"，而只能由掌握暴力的执政者来承担；也唯有因循法理的裁决，才能实现"公正"，消弭六四积累的全部怨恨。

作者认为，从技术性的角度来说，"六四"乃是一个所谓 a point of no return，无返还的终点，一旦越过，便成为新一段历史的起点，也就是说，中国的麻烦早已不那么单纯了。所以积重难返、环环相套，中共只能不碰它。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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